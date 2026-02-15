【TAC教員資格認定試験】オンライン「教員資格認定試験セミナー（小学校・高校情報）」を2026/2/24（土）に開催！
資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長:多田 敏男）では、教員採用試験を受験される方に向けた無料対策講座「教員資格認定試験セミナー（小学校・高校情報）」を、オンラインで開催します。
ライブ配信で、当日質問もできます。入退室は自由で、顔や氏名が他の参加者に映ることはありません。
みなさんご存じですか？実は、大学等で教職課程の単位を取得しなくても、一発試験で「小学校二種免許状」や「高等学校（情報）一種免許状」が取得できるという試験があるのです。それが 「教員資格認定試験」です。この試験に合格すれば、大学等に通わなくても免許が取得できます。もちろん教育実習も不要です。
TACでは、「小学校二種免許状」や「高等学校（情報）一種免許状」を取得できる 「教員資格認定試験」の対策に特化したコースをそれぞれ開講しました。まずはセミナーに参加してその概要を掴んでいきましょう。
2026年2/24（火）19:30 ～21:00（オンライン）
- 担 当 講 師
高橋 俊明 講師
東京都教育庁及び、市教育委員会の教員人事担当管理職として長く勤務し、面接委員や論文採点委員も経験、教員の採用や配置等について熟知している。これらの行政経験や統括校長として教員の育成に取組んだ経験を基に、受験者へ適切な助言をしている。
- 参 加 方 法
参加無料
https://www.tac-school.co.jp/kouza_kyoin/kyoin_gd_gd.html#takahashi_0224
定員になり次第、受付終了します。
本科生 ＜2026年受験コース／教員資格認定試験対策＞が開講中！小学校 教員資格認定試験本科生
小学校教諭二種免許状を取得できる「小学校教員資格認定試験」の対策に特化したコース！
教員免許をお持ちではない皆様、実は教員免許取得への近道があることを知っていますか？それが「教員資格認定試験」です。実は大学に通わずとも、この試験に合格すれば、教員免許を取得できます。教育実習も不要です。とはいっても、この試験に合格することは簡単ではありません。特に独学ではあまりに情報不足で、効果的な対策を行うことは難しいでしょう。 そこでTACでは、小学校教諭二種免許状を取得できる「小学校教員資格認定試験」の対策に特化したコースを開講します。
このコースの特徴
- 難易度の高い1次試験対策を手厚くサポート！
- 独学では対策が難しい1次記述試験や2次試験対策は実践練習付き！
- 講義はWebで、実践練習はZoom・メールで、効率的に学習を進められる！
- プレミアムサポートを選べば、専任講師による継続的な指導・支援を受けられる！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HP1Ntnb2tJI ]
10分でわかる！「小学校 教員資格認定試験本科生」オススメの理由
詳細を見る :
https://www.tac-school.co.jp/kouza_kyoin/kyoin_crs_nintei2.html
高校情報 教員資格認定試験本科生も開講中！
高等学校(情報)一種免許状が取得できる「高等学校(情報)教員資格認定試験」の対策に特化したコース！
※情報処理技術者試験の応用情報技術者試験、高度試験又は情報処理安全確保支援士試験に合格されている方を対象としています。
このコースの特徴
- 難易度の高い1次試験対策を手厚くサポート！
- 独学では対策が難しい1次記述試験や2次試験対策は実践練習付き！
- 講義はWebで、実践練習はZoom・メールで、効率的に学習を進められる！
- プレミアムサポートを選べば、専任講師による継続的な指導・支援を受けられる！
詳細を見る :
https://www.tac-school.co.jp/kouza_kyoin/kyoin_crs_johonintei2.html
