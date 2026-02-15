【開催報告レポート】物流元請け体制から共創SCMへ 「運賃適正化」と「安定輸送実現」による次世代サプライチェーン構築セミナーを2026年1月19日（月）に開催｜船井総研サプライチェーンコンサルティング

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表：橋本直行、以下「船井総研SC」）は、2026年1月19日（月）に「物流元請け体制から共創SCMへ 「運賃適正化」と「安定輸送実現」による次世代サプライチェーン構築セミナー」を船井総研グループ 大阪本社（イノゲート大阪）にて開催しました。

セミナーでお伝えした内容

「2024年問題」が深刻化する中、従来の多層的な元請け・下請け構造は、中間コストの増大とドライバーへの負荷集中という形で、サプライチェーン全体の持続可能性を脅かしています。

本セミナーでは、この構造的な課題を解決し、法令遵守（適正取引）と効率化を両立させるための「共創SCM」への移行戦略を提示。また、シェアリング物流による輸送効率の向上とそのハブとなる物流不動産の「戦略的な活用」の具体的な成功事例を交えて徹底解説しました。

開催概要

日 程：2026年1月19日（月）14:00～16:30

会 場：船井総研グループ 大阪本社 (イノゲート大阪21階)

住 所：大阪府大阪市北区梅田３丁目２－１２３

費 用：無料

対 象：製造・卸・小売企業の経営者および経営幹部、物流部門責任者

船井総研グループは大阪本社を移転します（2026年1月7日より適用）

会社紹介

ーーー

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティングは、物流戦略の策定から倉庫の現場改善、物流コストの抑制など、高度な物流体制の構築を実現する日本最大級の総合物流コンサルティング会社です。また、荷主企業（製造業・卸売業・小売業）の物流責任者が集う情報交換コミュニティ「ロジスティクス・リーダーシップ・サロン」を運営しています。

会社概要

会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163