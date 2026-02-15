京都商工会議所の公式PR動画を、障がい者就労支援事業所が制作

合同会社ふくろう

アニメーション・映像制作事業を展開する就労継続支援B型事業所 Shake Hands（運営：合同会社ふくろう） は、この度、京都商工会議所の「特定創業支援等事業」を紹介する公式PRアニメーションを制作いたしました。

本動画は、京都商工会議所のYouTubeチャンネルにて公開されています。

【公開動画】京都商工会議所の特定創業支援等事業のご案内

URL： https://www.youtube.com/watch?v=kYTQ8o7k_JA

■ アニメ制作の狙い

「特定創業支援等事業」は、これから起業を目指す方にとって非常に有益な制度ですが、その仕組みやメリット（登録免許税の半額軽減など）は専門的で、文章だけではイメージしづらい側面がありました。

そこで、プロのアニメーターが指導・監修を行うShake Handsの制作チームが、「視覚的な分かりやすさ」と「親しみやすさ」を重視したアニメーションを制作。起業家のキャラクターが登場し、相談から支援を受けるまでの流れをストーリー仕立てで解説することで、制度利用のハードルを下げることを目指しています。

■ Shake Handsの制作対応領域

Shake Handsは、単なる「作業所」ではなく、テレビアニメや有名企業の案件も手掛ける「プロフェッショナルな制作スタジオ」です。 本件のような「解説アニメ」以外にも、以下のジャンルで制作実績がございます。

1. アニメーション動画（CM・PR）

特徴： 自治体PR、サービス紹介、マニュアル動画など。

強み： 難しい内容を噛み砕き、老若男女に愛されるキャラクターで表現します。

2. 実写・編集動画（YouTube・企業VP）

特徴： YouTubeチャンネルの運用代行、インタビュー動画、イベント記録など。

強み： テロップや効果音を駆使した、YouTuberライクな視聴維持率の高い編集が可能です。

3. ミュージックビデオ（MV）・プロモーションビデオ

特徴： アーティストのMV、リリックビデオ制作。

強み： 楽曲の世界観に合わせた「フルアニメーション」から「モーショングラフィックス」まで多彩な表現に対応。

4. イラスト・グラフィックデザイン

キャラクターデザイン、LINEスタンプ、チラシ、パンフレット、Web素材作成など。