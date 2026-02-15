2/16英検(R)一次合否公開直後に「次の一手」が決まる！公式結果から合格に必要な勉強時間を算出（無料）

スタディスタジオ株式会社

スタディスタジオ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：鈴木孝一）が運営する英検(R)学習支援Webアプリ「スタスタApps」は、英検(R)一次試験の結果をもとに、次回合格に必要な勉強時間と学習プランを提示する機能「合格時間ナビ」を、2025年度第3回（会場試験）の結果発表タイミングに合わせて最適化しました。

一次Web合否公開（2026年2月16日）を目前に、結果が出た直後から次に何をどれだけやるべきかを迷わず決められるよう、対象回次の初期設定や提出例表示を見直し、利用導線を分かりやすくしています。

https://apps.studystudio.jp/pass-time-navi

合格時間ナビを使ってみる（無料） :https://apps.studystudio.jp/pass-time-navi

【１】背景：合否公開直後は「次に何をどれくらい」が最も迷いやすい

英検(R)の一次試験結果は、合否だけでなくCSEスコアや技能別スコアが公開されます。

一方で、結果を見ても「合格まであと何点足りないのか」「次回合格のために何をどれくらい学習すべきか」を短時間で整理するのは難しく、学習計画が曖昧なまま時間が過ぎてしまうことがあります。

スタスタAppsでは、結果公開直後に次回合格のための方針を早く固められることが、学習継続と得点改善に直結すると考え、合格時間ナビの導線をアップデートしました。

【２】合格時間ナビとは：公式結果2枚から、必要学習時間と3つの学習プランを提示

合格時間ナビは、英検(R)公式Webの結果画面（CSEスコア／正答数）をアップロードするだけで、現在地を整理し、次回合格に必要な学習量の目安と学習プランを提示する機能です。

英検専門塾「スタスタLIVE英検」での指導ノウハウを活かした学習時間モデルによって、受験生一人ひとりに必要な勉強時間を算出します。

表示される内容（例）- 合格までの不足分（点の目安）- 合格に必要な勉強時間（合計／技能別の目安）- 3つの学習プラン- - バランス型- - リスニング注力型- - ライティング注力型

※合格者が利用した場合は、次の級を想定した学習方針と学習時間の目安を提示します。

この例だと、1級合格のためには、リーディングで＋8点（=46スコア）、リスニングで＋5点（＝35スコア）、ライティングで＋7点（＋42スコア）上げる必要があり、そのために必要な勉強時間目安は、R129時間、L57時間、W80時間で、合計266時間です。

【３】今回のアップデート：2025年度第3回が初期選択、提出例も「会場Web結果」に統一

一次Web合否公開が近いタイミングでは、利用者の多くが「会場受験・2025年度第3回」の結果を入力すると想定されます。

そこで今回、入力の手間と迷いを最小化するため、以下の調整を行いました。

- 初期選択を「会場受験」「2025年度第3回」に設定（最初から選ばれている状態）- アップロードしてほしい画像の例を、会場試験の「Web合否の結果画面」表示に絞って提示

（紙の合否結果やSCBT画面など、他形式の例示は一時的に表示を整理）

これにより、結果公開直後にアクセスした際も、迷わず必要な画像を用意して提出できる導線を目指しています。

「会場受験」「2025年度第3回」が選択済みですぐに画像アップロードできる

【４】使い方：3ステップで学習プランまで到達

Step1：英検(R)公式Webの結果画面を用意（CSEスコア／正答数の2枚）

Step2：合格時間ナビにアクセス

Step3：画像をアップロードして分析結果を確認（不足点・必要学習時間・学習プラン）

https://apps.studystudio.jp/pass-time-navi

【５】利用条件：完全無料、ゲストでも利用可能（ログインで履歴保存）

合格時間ナビの使い方- 合格時間ナビは完全無料で利用できます- 会員登録なし（ゲスト）でも利用できます- 無料会員としてログインすると、分析履歴の保存・参照が可能になります

（有料会員も同様に履歴を利用できます）

リスニングに注力したときの必要勉強時間

【６】関連データ（スタスタAppsの利用状況）

スタスタAppsは、英検(R)学習の自己採点・ライティング練習・学習支援などを提供しています。

【７】注意事項

- 会員数：13,523人（2026年2月時点）- 合格時間ナビ 累計利用回数：2,022回- CSEスコア予測（合否判定）累計利用回数：53万回

・氏名・受験番号などの個人情報は不要です。画像に写り込む場合は隠したうえでアップロードしてください

・本機能が提示する勉強時間・学習プランは目安（推定）です。英検(R)公式の採点・合否を保証するものではありません

・英検(R)は公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。本サービスは同協会の承認・推奨を受けたものではありません

会社概要

会社名：スタディスタジオ株式会社

代表者：代表取締役 鈴木孝一

所在地：東京都渋谷区道玄坂 1-16-6 二葉ビル 8B

事業内容：オンライン英検専門塾「スタスタLIVE英検」運営／学習支援アプリ開発

URL：https://apps.studystudio.jp/company

本件に関するお問い合わせ先

広報窓口：info@studystudio.jp

TEL：050-3579-7479

以上