「学ぶ力」を伸ばす春休み、GLIスプリングスクール2026開催

国内外のボーディングスクール進学を視野に入れたコンサルティング型英語教育機関、Global Learner’s Institute（以下、GLI）は、2026年3月31日（火）～4月2日（木）に、子ども向け体験型学習プログラム「GLIスプリングスクール」を開催いたします。本プログラムは、英語の4技能（読む・書く・聞く・話す）をベースに、探究・科学・クラフト活動を通して「考える力」「伝える力」を育む構成で、国際社会を見据えた学びの機会を提供します。

■ 春の探究を英語で楽しむ3日間

GLIスプリングスクールは、「Hello Sakura! Hello Spring!」をテーマに、調査・体験・表現を３日間にわたって体験します。初日は新宿御苑で桜観察とフィールドリサーチを行い、2日目には集めた桜の花びらを用いた実験やキャンドル・石鹸づくりなどのクラフト活動に挑戦。最終日にはこれまでの学びを英語で振り返るポスター制作とプレゼンテーション発表を行います。

このプログラムの特徴は、英語を使った「発信型」の学習体験です。単なる英語のレッスンにとどまらず、調査・体験・発表というサイクルを通して、中学受験や海外進学を見据えた思考力・表現力の強化につなげます。

■ 安心して参加できる環境設計

参加者は晴海・広尾・武蔵小杉の各校から参加可能です。現地フィールドワークや教室での活動は経験豊富なスタッフがサポートします。初めてのお子様でも楽しみながら取り組める設計です。日々の学びとは一味違う「リアルな探究・英語体験」が、主体的な学びを促します。

■ 実施概要

日程：2026年3月31日（火）～4月2日（木）

対象：小学1年～小学6年（7歳～12歳）

時間：9:30～14:30（初日は9:00集合）

参加費（税込）：GLI生 30,000円／外部生 36,000円（材料費込み）

定員：先着20名

集合場所：晴海・広尾・武蔵小杉 各教室

申込方法：GLI公式LINEより「(晴海or広尾or武蔵小杉)スプリングスクール」とメッセージをお送りください。

GLI公式LINEはこちら(https://lin.ee/oy6LYn9)

【企業情報】

◇株式会社鏑木教育コンサルティングについて

個々の特性を最大限に生かし、世界基準の教育および進学機会の提供を目的に設立されたコンサルティング企業です。パーソナルな視点で、最適な教育プランを設計・提供しております。

◇ Global Learner’s Institute（GLI）について

GLIは、晴海・広尾・武蔵小杉の校舎およびオンラインを通じて、国内外のボーディングスクール進学を目指す小・中・高校生に向けたコンサルティング型英会話スクールです。探究的な学習をCLIL（内容言語統合型学習）を用いて行うことで、英語力と思考力・創造力を同時に育成。お子様の個別の進路設計をサポートいたします。

■通学型受講コース "GLI"の詳細はこちら(https://gli-english.com/)

■オンライン受講コース "GLIオンライン"の詳細はこちら(https://gli-english.com/online-lp1/)

