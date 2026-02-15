シンガー・ヴィークル・デザイン 最新サービス発表

コーンズ・モータース株式会社


Porsche 911 Carrera Cabriolet Reimagined by Singer
「ポルシェ 911 カレラ カブリオレ リイマジンド バイ シンガー」を発表

アメリカ、カルフォルニアに本拠を置く、シンガー・ヴィークル・デザイン(Singer Vehicle Design)は2026年2月13日に最新サービス、Porsche 911 Carrera Cabriolet Reimagined by Singerを発表いたしました。
コーンズ・モータース株式会社(代表取締役社長 林誠吾 東京都港区)は、シンガー社の日本におけるパートナーとしてお客様、メディアの皆様に情報発信を行い、購入・サービス・メンテナンスをサポートしています。シンガー社の最新サービスをお届けいたします。


- シンガーの最新サービスは、コスワースのエンジニアリング協力を得て開発した、最高出力420馬力の自然吸気水平対向6気筒エンジンを搭載。

- 1980年代の希少なワイドボディ仕様911カレラ カブリオレに着想を得て、高次元の走行性能とオープンルーフならではの開放感を追求。

- Type 964のエンジンをベースに生まれ変わったフラットシックスは、4.0リッター、4バルブシリンダー、可変バルブタイミング、水冷シリンダーヘッド、空冷シリンダー、電動ファンを装備。

- 新開発の軽量「Zパターン」折りたたみ式ルーフ機構により、滑らかで容易な操作と、ルーフの開閉ともに洗練されたシルエットを実現。

- オリジナルのType 964モノコックを中心にレストアを施し、シャシー強化とカーボンファイバー製ボディワークを採用。

- ボッシュと共同開発した最新世代のABS、トラクションコントロール、エレクトロニックスタビリティコントロールに加え、選択可能なドライブモード、マニュアル6速ギアボックス、後輪駆動、電子制御ダンピング機能を備えた4ウェイリモート調整式ダンパーを組み合わせ。

- 豊かな鼓動を宿す自然吸気のスポーツカー。美、匠の技、そして革新を追求し、オーナー一人ひとりのご要望に応じて、レストア、リイマジン、リボーンを遂げます。

- シンガーによってリイマジンされたポルシェ 911 カレラ カブリオレは、わずか75台の限定生産。

ロサンゼルス - 2026年2月13日 - Porsche 911Carrera Cabriolet Reimagined by Singerは、カリフォルニアを拠点とするクラシックなポルシェ 911のオーナーと共同でレストア・リイマジンするラグジュアリースペシャリスト、シンガーの最新サービスです。



シンガーの創設者兼クリエイティブディレクターは語る。


「1980年代半ばまでには、ポルシェが当初カレラ・クーペ向けに提供していたパーソナライゼーションは、カレラ・カブリオレにも及びました。それは、911ターボのワイドボディをまといながらも、最新の自然吸気フラットシックスエンジンを搭載する仕様でオーダーすることができました。シンガーのサービスはこの車両に範を取り、21世紀に向けてリイマジンされた究極のオープンルーフ、自然吸気Gモデル911として、911の進化における新たな章を称えるものです。カレラのスポーティな本質を踏まえ、私たちは当時のルーフ機構をリイマジンし、軽量化と、ルーフの開閉を問わず洗練されたフォルムを実現いたしました。この卓越したフラットシックスは、過去15年間にわたる努力の結晶であり、そのエンジン音はかつてないほど鮮明に響き渡ります。



シンガーの最高経営責任者であるラージ・ナイア


「私たちは、運転する喜びに溢れ、美しく仕上げられた、高回転型の自然吸気スポーツカーに注力してまいりました。私たちは最高の企業とのみ協力しており、このミッションを支援するため、モータースポーツと自動車業界において極めて高い評価を得てきた企業とパートナーシップを結んでおります。」



シンガーの最高戦略責任者であるマゼン・ファワズ


「ポルシェは1980年代に、ワイドボディの自然吸気911カレラ カブリオレをドライバーに提供いたしました。それは、その劇的な外観とともに、強化されたブレーキとサスペンションを含む希少な車両であり、有名なホエールテール・リアスポイラーの有無を問わず注文が可能でした。私たちはこれをインスピレーションの源とし、特別な自然吸気フラットシックスと、シンガーならではのドライビングダイナミクス、そして高い完成度を融合させた最新のサービスへと昇華させました。」



レストアのプロセス


プロセスは、ポルシェ 911 カブリオレ（Type 964）のオーナーが、パーソナライズされたレストアのご依頼とともに、ご自身の車両をシンガーに送るところから始まります。これらのスポーツカーは、30年以上前にポルシェによって製造されて以来、数多くのドライバーの手に渡りながら、幾千ものマイルを重ね、走り続けてきました。



レストアの最初のステップでは、ドナー車両を慎重に分解します。内装、外装のボディワーク、およびすべての機械部品を取り外し、スチールモノコック（シャシー）を露わにします。シャシーは綿密に評価、清掃、準備され、次のレストア段階に最適な状態に整えられます。このフェーズでは、オリジナルのType 964モノコックの剛性を高めるため、シャシー強化が施されます。



エンジンとトランスミッション


Porsche 911 Carrera Cabriolet Reimagined by Singerは、911に関する長年の経験と、同社初の4バルブシリンダーヘッドが誕生したDLSプログラムからの知見に基づいております。この専門知識により、シンガーはお客様に代わり、タイプ964の象徴的なフラットシックス・エンジンの性能ポテンシャルを継続的に探求し続けることが可能となっています。シンガーは、このエンジンの実現にあたり、可変バルブタイミング、燃焼室設計、そして吸排気経路の分野において比類なき経験を投入しているCosworthと共同開発を行いました。




このエンジンは、Porsche 911 Carrera Coupe Reimagined by Singerで使用されているものと同一であり、複数の「初」を意味します。これは、シンガーによってレストアされたポルシェ 911 （Porsche 911 Reimagined by Singer）において初めて可変バルブタイミングを搭載し、低速域での運転性と高回転域でのパワーを最適化しています。また本エンジンは、シンガーがレストアした自然吸気エンジンとして初めて、水冷シリンダーヘッドと空冷シリンダーを組み合わせ、さらに電動ファンを採用した仕様となっています。これらは、DLS Turboプログラムで得られた知見を活用したものです。



これらの機能が相まって、4.0リッターのフラットシックスは420馬力を発揮し、より広いエンジン回転数範囲においてトルク伝達を拡大するとともに、マーケットは世界中に広がり、さらに多くのお客様がシンガーに触れる機会を創出します。



エンジンは8000rpmを超える回転数を誇り、ドライバーにその領域を探求していただくため、最適化された6速マニュアルギアボックスが後輪にパワーを伝達いたします。エンジニアリングの匠の技を際立たせるため、露出したシフトメカニズムを備えたレイズドギアシフターをご指定いただくことも可能です。新開発のチタンエキゾーストシステムは、フラットシックスとその名高いサウンドトラックに新たな鼓動を与えます。



シャシー


オリジナルのType 964モノコックは、車両の心臓部です。過去15年間、オーナーに代わり、シンガーはこのシャシーの多岐にわたるシミュレーションと構造解析に投資してまいりました。その成果が、レストアプロセスの初期段階においてモノコックに施される、複合材とスチール補強を使用したシャシー強化システムです。この強化により補強されたシャシーは、その後のレストアの各段階における最適化された基盤となり、ねじり剛性の向上は、ハンドリング、ブレーキング、および全体的な洗練性に恩恵をもたらします。



ヘリテージと最先端


シンガーのカーボンファイバーに関する経験は、象徴的なDNAと最先端のエンジニアリングおよび材料科学との慎重なバランスを可能にします。1980年代のGモデル車両にインスピレーションを得ておりますが、ボディワークは美的および機能的パフォーマンスのためにリイマジンされております。カーボンファイバーの使用により、軽量化と剛性の向上を実現し、シンガーのお客様が期待される、ダイナミックかつシャープなレスポンスを提供します。



1980年代のターボルックバリアントにインスピレーションを得たカーボンファイバー製カブリオレのボディスタイルは、ワイドなフロントおよびリアボディワークを特徴としております。新開発の軽量「Zパターン」折りたたみ式ルーフ機構が設計されており、シンプルかつ滑らかな操作を可能にし、ルーフを上げた状態でも下げた状態でも端正なプロファイルを維持いたします。ディープフロントスポイラーは車両前部における冷却とエアフローを最適化し、リアフェンダーのリーディングエッジにあるインテークは冷却空気をエンジンコンパートメントへ導きます。



当時の911カレラ カブリオレは、有名なホエールテール・リアウィングの有無を選択でき、シンガーのレストアサービスも同様の選択肢をご用意しました。固定式ウィングまたは速度作動式ウィングは、高速走行時の安定性のため、車両後部を流れるエアフローを管理いたします。高性能補助ドライビングライトもご指定可能で、作動時にフロントフードから上昇し、使用しない際はフラットに格納されます。



グランドコントロール


当時の911カレラ車両と同様に、エンジンのダイナミックなパフォーマンスは、サスペンション、ブレーキ、ホイール、タイヤへの洗練されたアプローチによって強化されております。


シンガーのターボチャージャー付きサービス用に開発されたサスペンションは、しなやかでスポーティなハンドリングの基盤を提供いたします。電子制御ダンピング機能を備えた新しい4ウェイ調整式ダンパーは、運転席から調整可能で、ノーズリフトシステムを組み込んでおります。



DLSサービスを通じて開発されたカーボンセラミックブレーキは、18インチのセンターロックホイールの内側にご指定いただけ、強力な制動力を提供いたします。



タイヤ技術は20世紀の終わり以来飛躍的に発展しており、最新のミシュラン パイロット スポーツタイヤの使用により、レストアされた車両はそのパワーを効果的に路面へ伝達できます。ドライバーは、路面状況とご自身の技量に応じて、トラクションコントロールとエレクトロニックスタビリティコントロールの介入レベルを調整するため、5つのドライブモード（ロード、スポーツ、トラック、オフロード、ウェザー）からお選びいただけます。



ドライバー重視のインテリア


シンガーのレストアおよび改造サービスにより、オーナーはビスポークのペイント、レザー、および素材の仕上げを通じて、個人の嗜好に合わせて車両の内装をパーソナライズいただけます。軽量のスポーツシートまたはトラックシートをリクエストでき、レイズドギアシフターメカニズムと組み合わせることで完璧な運転姿勢を提供いたします。





ドライバーの正面には、おなじみの911の計器レイアウトがリイマジンされ、手作りのゲージが高級時計の基準をキャビンにもたらします。シンガーの伝統的な皮革加工技術の習得により、オーナーは初めて、キャビン全体にステッチとバーニッシュ加工を施したレザーのシームをリクエストいただけます。テクノロジーは控えめに組み込まれており、目立たないナビゲーションと電話接続を可能にしております。



パーソナライゼーション


シンガーによってリイマジンされたすべてのポルシェ 911と同様に、このプレスリリースに掲載されている2台の車両は、個々のご要望に従ってオーナーによってパーソナライズされております。



ツーリング重視のオーナーのためのインスピレーション仕様概要：


- Type 964シャシー
- パシフィックブルーの軽量カーボンファイバーボディワーク、速度作動式リアウィング、ツーリング重視のフロントスプリッター、高性能補助ドライビングライト
- 4.0リッター、4バルブ/シリンダー、可変バルブタイミング付き自然吸気フラットシックス
- 6速マニュアルトランスミッション
- 後輪駆動
- カーボンセラミックブレーキシステム
- 18インチ センターロックホイール
- コンバーチブル折りたたみ式ルーフ
- タンジェリンの内装、ステッチとバーニッシュドレザーの縫い目
- ベルベットコーデュロイセンター付きスポーツシート
- エアコン、ノーズリフト、ナビゲーション、CarPlay接続








スポーツ重視のオーナーのためのインスピレーション仕様概要：


- Type 964シャシー
- ガーズレッドの軽量カーボンファイバーボディワーク、固定式リアウィング、スポーツ重視のフロントスプリッター、高性能補助ドライビングライト
- 4.0リッター、4バルブ/シリンダー、可変バルブタイミング付き自然吸気フラットシックス
- 6速マニュアルトランスミッション
- 後輪駆動
- カーボンセラミックブレーキシステム
- 18インチ センターロックホイール
- コンバーチブル折りたたみ式ルーフ
- インクカラーの内装、ステッチとバーニッシュドレザーの縫い目、およびインターフェレンツァ・クロス
- 軽量トラックシート
- エアコン、ノーズリフト、ナビゲーション、CarPlay接続








究極の選択の自由のため、オーナーは、ご自身の車両の構成を必要に応じて変更できるよう、ビスポークのフライトケース付きで、前後両方のボディワークセットをご指定いただくことができます。



テスト


シンガーのレストアサービスは、厳格な開発スケジュールを通じて実証されております。テストカーは、英国のミルブルック、スペインのIDIADA、イタリアのナルド、ドイツのニュルブルクリンクなど、世界で最も著名な自動車試験場において、数千マイルにわたる集中的な評価を完了しており、シンガーのサービスのTUV認証がそこで実施されます。



価格と入手可能性


各レストアは唯一無二です。すべてのオーナーは、ご自身の911をパーソナライズするためシンガーと協力するプロセスの一環として、個人の嗜好とビスポークエンジニアリングのご要望を共有いただきます。シンガーのレストアサービスの価格は、各車両のオーナーがリクエストされた仕様によって異なります。わずか限定75台となります。



カスタマーエクスペリエンス


シンガーの顧客層には、世界で最も目の肥えた洗練されたドライバーたちが名を連ねています。お客様は、シンガーの世界クラスの専門家チームによって、仕様決定、レストア、および所有体験を通じてサポートされております。世界中の拡大し続ける市場において、地域のサポートが、同社のグローバルパートナーネットワーク（GPN）を通じてオーナーに提供されており、GPNには世界で最も経験豊富な自動車専門家の一部が参画しております。GPNサポートは、北米、ヨーロッパ、中東、アジア、オセアニアでご利用いただけます。



編集者への注記


当社のサービスの正しい呼び方


このプレスリリースに掲載されている車の正しい呼び方は次のとおりです。


Porsche 911 Carrera Cabriolet Reimagined by Singer


正確を期すために、正しい名称をご使用ください。



以前のレストアサービスに言及する場合は、正しい名称は次のとおりです。


Porsche 911 Reimagined by Singer - Classic（2009年発表）


Porsche 911 Reimagined by Singer - DLS（2018年発表）


Porsche 911 Reimagined by Singer - Classic Turbo（2022年発表）


Porsche 911 Reimagined by Singer - DLS Turbo（2023年発表）


Porsche 911 Carrera Coupe Reimagined by Singer（2025年発表）



FモデルからGモデル、そして993まで - 空冷ポルシェ911の短い歴史


添付のプレスリリース内を参照ください。



シンガーについて


2009年にカリフォルニアで設立されたシンガーは、「絶え間ない卓越性の追求（A Relentless Pursuit of Excellence）」として表現される哲学を体現しております。同社は、空冷ポルシェ911のオーナーとのコラボレーションにより、ビスポークのレストアをリイマジンすることで名声を得てまいりました。シンガーの哲学は以下を具現化しております。



・ 高度にパーソナライズされたアプローチと精緻な実行。


・ 象徴的なデザインへの情熱的な焦点と、世界で最も象徴的なスポーツカーへのオマージュ。


・ 最新のエンジニアリングと材料科学と、宝石のようなディテールの融合。


・ カリフォルニアとその自動車界の精神との深いつながり。



シンガーの自動車サービスは、オーナーが美しく、アナログなスポーツカーを道路やサーキットのためにレストアし、パーソナライズすることを可能にいたします。



シンガー クイックタイムライン:


2009年 - 会社設立。モントレー・カー・ウィークで最初のレストアを発表


2014年 - 最初の全輪駆動およびタルガのレストアが完了


2017年 - Singer Reimagined　時計会社を設立


2018年 - DLSサービスを発表


2022年 - クラシックターボサービスを発表


2023年 - DLSターボサービスを発表


2025年 - Porsche 911 Carrera Coupe Reimagined by Singer　ローンチ


2026年 - Porsche 911 Carrera Cabriolet Reimagined by Singer ローンチ



また、シンガーに関する以下の情報にご留意ください。


シンガーは、ポルシェ・カーズ・ノースアメリカ社、またはDr. Ing. h.c. F. ポルシェAGとは、スポンサー、提携、承認、保証、またはその他いかなる形でも関連付けられておりません。Dr. Ing. h.c. F. ポルシェAGは、ポルシェクレスト(R)、ポルシェ(R)、およびモデル番号と名称、そして連邦登録された911自動車などのポルシェ自動車の特徴的な形状を含むがこれらに限定されない、登録済みおよび未登録の多数の商標の所有者です。ポルシェ・カーズ・ノースアメリカ社、またはDr. Ing. h.c. F. ポルシェAGの商標名またはその他のマークへの言及は、参照目的のみです。




＜問合せ先＞


記事を発行される際は必ず、ご連絡ください。


info.singer@cornes.jp


コーンズ・モータース株式会社