セブン‐イレブンアプリ会員限定でサンリオキャラクターズコラボグッズが当たる！「サンリオキャラクターズ にゃんにゃんキャンペーン」を2月16日（月）から開催

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、「猫の日（2月22日）」にちなみ、セブン‐イレブンアプリ会員限定「2月22日猫の日 サンリオキャラクターズ にゃんにゃんキャンペーン」を、2月16日（月）から22日（日）の7日間限定で開催します。

期間中、セブン‐イレブンアプリを提示して一度に税抜222円以上のお買い物をした回数に応じて、「チャーミーキティ」をはじめとする株式会社サンリオの全5キャラクターのオリジナルグッズが当たる抽選に参加いただけます。抽選で合計22名様に当たる「にゃんにゃん賞」のセブン‐イレブン限定ブランケットに加え、抽選で合計300万名様に当たる「にゃん賞」のセブン‐イレブン限定5種類から選べるスマホ待ち受け画面をご用意しました。

いずれもセブン‐イレブン限定のため、まだセブン‐イレブンアプリをお持ちでない方もぜひダウンロードのうえ、奮ってご参加ください。

サイトURL：https://www.sej.co.jp/cmp/app_srnk2602/

「2月22日猫の日 サンリオキャラクターズ にゃんにゃんキャンペーン」概要

セブン‐イレブンアプリ会員様限定の「2月22日猫の日 サンリオキャラクターズ にゃんにゃんキャンペーン」を開催いたします。

実施期間及び抽選期間：

実施期間：2月16日（月）～2月22日（日） ※7日間限定

抽選期間：2月16日（月）～2月25日（水）

参加方法：

実施期間中にセブン‐イレブンアプリを提示して一度に税抜222円以上のお買い物をした回数に応じて、抽選に参加いただけます。

対象者：

セブン‐イレブンアプリに会員登録されている方

【商品のご購入について】

※会員コードは精算前に提示してください。

※精算終了後、後から会員コードを登録することはできません。

※セブン‐イレブンアプリに登録したnanaco、セブンカード/セブンカード・プラス（スマホタッチ決済除く）、セブン‐イレブンアプリからのPayPayで精算しても対象です。

※セブンミールでのご購入分は、期間内の店頭受け取りのみ対象となります。（一部対象外商品がございます）

※エコだ値、店舗独自の値引き商品がある場合、値引き後の価格をお買い物金額としてカウントします。

※税込価格の商品は消費税相当額を差し引いた金額をお買い物金額としてカウントします。

【例】税込10％価格が500円の商品の場合：500円-（500円×1／11＝45円 ※小数点四捨五入）＝455円がお買い物金額としてカウントされます。

【キャンペーン対象外商品】

※公共料金、インターネットショッピングのお支払い、ハガキ、切手、印紙、クオ・カード、金券、プリペイドカード、地域指定ゴミ袋・ゴミ処理券、前売券、マルチコピー機によるチケットサービス、一部新聞、お土産（※一部エリア）、自賠責保険、nanaco発行手数料、nanaco・楽天Edy・交通系IC・コード決済現金チャージ代、７NOW配送手数料等は対象外になります。（セブン‐イレブン ネットギフトサイトのギフトは、店頭でお支払いされた場合のみ対象です。）

※キャンペーン詳細はHPをご確認ください

賞品内容

【にゃんにゃん賞】セブン‐イレブン限定 ブランケット

※サイズ

ブランケット 高さ約80mm×幅約1,450ｍｍ

フード 高さ約275ｍｍ×幅約340ｍｍ

※素材：ポリエステル

※画像はイメージです。

※賞品のデザイン・色などが変更になる場合がございます。

「チャーミーキティ」、「チョコキャット」などのネコのキャラクターが大集合した、特別感たっぷりのブランケット。猫耳付きのフードは、猫好きさんにぴったりです。

当選人数：合計22名様

【にゃん賞】セブン‐イレブン限定 5種類から選べるスマホ待ち受け画面

※ダウンロード可能期限：2月28日（土）23：59まで

※画像はイメージです。

※賞品のデザイン・色などが変更になる場合がございます。

チャーミーキティ、チョコキャット、マシュマロみたいなふわふわにゃんこ、ニャニィニュニェニョン、ノラネコランドの5種類からお好きなスマホ待ち受け画面をお選びいただけます。こちらの5種類のサンリオキャラクターズを使用したグッズは史上初で、全種類コンプートしたくなるかわいさです。

当選人数：合計300万名様

抽選参加フロー

１.アプリ画面の「お知らせ」または「キャンペーン」をタップし、抽選画面に進む

２.「抽選する」をタップ！

３.「START！」をタップすると抽選開始

４.その場で当選がわかる！

※にゃんにゃん賞、にゃん賞ともに24時間以内にお知らせ配信

※画像はイメージです。

「にゃんにゃん賞」当選後の流れ

１.当選を知らせる「お知らせ」をタップ

２.「入力フォーム」をタップし、住所など必要事項を入力

その後、お客様へ賞品を郵送（2026年4月下旬以降順次発送予定）

※入力フォーム登録期限：2026年3月5日（木）23時59分

※画像はイメージです。

「にゃん賞」当選後の流れ

１.当選を知らせる「お知らせ」をタップ

２.「ダウンロードサイトはこちら」をタップし、お好きな画像を選んでダウンロード。

※ダウンロード期間：2026年2月28日（土）23：59

※期限を過ぎると受け取れなくなりますので、期限までに必ずダウンロードサイトにアクセスしてダウンロードして下さい。

※1回のシリアルコードにつき、1種類のスマホ待ち受け画像がダウンロード可能です。

※1回の当選で複数枚のダウンロードはできません。

※画像はイメージです。

セブン‐イレブンアプリについて

セブン‐イレブンアプリ 概要

https://www.sej.co.jp/products/app.html

■ 主な機能：

・アプリ限定のクーポンがもらえる

・アプリ限定のキャンペーンに参加できる

・お買い物時に会員コード提示でセブンマイルが貯まる

・店舗検索、商品の在庫検索ができる

■ App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1039171609

■ Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sej.app

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. E25012104