【国際支援活動報告】ハルク財団、戦争・迫害に苦しむ難民約1,000名へ緊急食糧支援を実施。

｜支援実施の背景

一般財団法人ハルク財団

カンボジアおよびタイ周辺地域では、武力衝突の影響により、住居を失い、避難を余儀なくされている人々が多数存在しています。

現地では、水や電力といった生活インフラが十分に機能しておらず、飲料水や食料を安定して確保することが極めて困難な状況が続いています。

特に、避難生活が長期化する中で、

・十分な食事を取ることができない子ども

・体力や免疫力が低下しやすい高齢者

・医療や衛生環境が整わない中で生活する家族

など、命や健康に直結するリスクが高まっています。

こうした現状を受け、ハルク財団では人道的観点から、緊急性の高い支援が必要であると判断し、本支援活動を実施いたしました。

｜支援内容について

本支援では、政府関係機関および現地関係者と連携し、約1,000名の難民の方々を対象に、以下の物資を提供いたしました。

・飲料水（1,000人分）

・食料（1,000人分）

現地の声を踏まえ、まずは生命維持に不可欠な水と食料を最優先とし、迅速な配布を行っております。この支援物資は、避難生活を送る方々に直接届けられ、日々の生活を支える一助となっています。

｜支援に込めた想い

ハルク財団は、「命をつなぐ」という理念のもと、国内外を問わず、支援を必要とする人々へ寄り添う活動を続けてきました。

今回の支援もまた、遠い国の出来事ではなく、今この瞬間にも、助けを必要としている命があるという現実に向き合うことから始まっています。

支援の大小にかかわらず、行動を起こすことそのものが、未来につながると私たちは考えています。

｜今後の支援活動について

ハルク財団では、今後も現地の情勢やニーズを注視しながら、必要に応じて継続的な支援活動を検討・実施してまいります。

状況次第では、追加の物資支援や中長期的な支援も視野に入れています。

引き続き、皆さまからの温かいご支援・ご協力を賜れましたら幸いです。

｜紛争や迫害の犠牲になる難民の方々へご支援を

過酷な環境の中で、生きることさえ困難な状況に置かれている人々が、今この瞬間も世界のどこかにいます。それでも彼らは、いつか安心して笑える日を信じ、懸命に生き続けています。

その小さな希望の灯を消さないために、私たちは行動します。ハルク財団は、皆さまと共に、一つひとつの命と未来を守る支援を続けてまいります。

皆さまの温かいご支援が、難民の方々に「生きていてよかった」と思える明日を届ける力になります。

何卒、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

｜会社概要

会社名：一般財団法人 ハルク財団

代表者：ハルク君

所在地：〒150-6139 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア39F

設 立：2024年9月

HP：https://hulkzaidan.or.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/hulk_zaidan?igsh=MWpiMTM4Zjk0d2Fwaw%3D%3D&utm_source=qr(https://www.instagram.com/hulk_zaidan?igsh=MWpiMTM4Zjk0d2Fwaw%3D%3D&utm_source=qr)

