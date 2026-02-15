アパートメントホテル投資「TRINITY FUND」（トリニティ ファンド）の7号が2月15日(日)午前10時より先着順で募集開始　想定年利回り8.0%（税引前）　最大10万円分のギフト券プレゼント！

株式会社WALLMATE不動産

総合不動産事業を行う株式会社WALLMATE不動産（ウォールメイト不動産、本社：東京都港区赤坂、代表取締役：白川 巴里、以下「当社」）が提供する、東京主要エリア限定の住宅×無人運営型のホテル投資事業「TRINITY FUND」（以下「トリニティファンド」）において、第7号ファンドとなる「TRINITY FUND 7号ーArs（アルス）森下ー」が、2026年2月15日(日)午前10時より先着順で募集開始となります。

7号ファンド限定で【最大10万円分】のギフト券プレゼントキャンペーン実施中！

初めてTRINITY FUNDにご出資していただく投資家様だけでなく、これまでにご出資いただいている投資家様も対象となるキャンペーンとなっております！

TRINITY FUND 7号 商品概要は以下URLよりご確認いただけます。

[TRINITY FUND 7号ーArs森下ー]

https://trinityfund.jp/fund/7

ご不明点・ご質問等はメールやお電話、LINEでもお問い合わせ可能です！

メールアドレス：trinityfund@wallmate.co.jp

TEL：03-5544-9760（ファンド事業部直通）

TRINITY FUND HP ：https://trinityfund.jp/

TRINITY FUND 公式X ：https://x.com/trinity_fund_

TRINITY FUND 公式LINE：https://lin.ee/FM4l1nW

TRINITY FUND 7号 概要

投資対象物件は、東京都江東区森下に所在する土地1筆と新築建物（以下併せて、本物件という）となります。

本物件は、2026年3月完成予定の木造3階建て、総戸数3戸の新築アパートとなります。

TRINITY FUNDを運営する株式会社WALLMATE不動産（以下、WALLMATE不動産）が本物件を取得、グループ会社である株式会社UBIQS（以下、UBIQS社）と賃貸借契約を交わし、順次旅館業の許可を取得しアパートメントホテル※¹として運営する予定です。

（運用開始直後は旅館業許可申請の時間的要因から、UBIQS社は民泊として運営する場合があります。）

投資家の皆様には、本物件の取得費用を募集します。

本ファンドの配当原資はインカム収入※²を想定しております。

なお、運営会社であるWALLMATE不動産とUBIQS社は、マスターリース契約（賃貸借契約）を締結するため、安定した賃料収入が得られます。

※¹「アパートメントホテル」とは、客室の内部にキッチン・冷蔵庫などの家電製品が設置されており、 フロントにスタッフが常駐せず、オンライン予約からチェックイン・顧客管理までの一連のサービスが非対面・非接触で行われる形態の宿泊施設です。

※²インカム収入について

本ファンドの配当原資はインカム収入（賃料収入）となります。

運用開始と同時にUBIQS社との賃貸借期間は開始されますが、旅館業の取得等の関係で2026年5月31日まではフリーレント期間となります。

※年間収支内訳につきましては、ダウンロード資料・郵送資料からご覧いただけます。

Ars（アルス）森下

■Ars（アルス）森下の3つのポイント

１．3路線2駅利用可能なアクセシビリティ

２．ファミリー層に人気の2ベッドルーム

３．2026年3月竣工予定の新築アパート

■エリアの特徴

本物件は、都営大江戸線・東京メトロ半蔵門線「清澄白河」駅徒歩7分 、都営新宿線「菊川」駅徒歩8分に位置しております。

都営大江戸線・半蔵門線は、都心の主要ビジネス街や新宿・渋谷といったターミナル駅へダイレクトに繋がり 、さらに歴史的な名所や観光スポットへの接続もスムーズなことから、交通アクセスが極めて良好で資産価値の高い路線となります。

清澄白河エリアは、最新カフェやベーカリー、現代アート、歴史ある庭園、新旧の文化が混ざり合う路地裏の散策や、都会の喧騒を離れた落ち着いた空気感が最大の魅力となっているエリアで、日本人のみならず、インバウンド観光客にも人気のエリアです。

物件周辺には「高森公園」をはじめとした豊かな緑や商店街が点在し 、「下町の温もり」と「都市利便」が交差する快適な住環境が整っているため 、日常の利便性を求める日本人宿泊者だけでなく、特別な宿泊体験を求める訪日観光客からも選ばれるポテンシャルの高い立地です。

物件情報・スケジュール

「Ars（アルス）森下」は東京都江東区森下に所在する土地1筆と木造3階建て、総戸数3戸の新築アパート対象としたファンドとして、2026年2月15日(日)午前10時より募集を開始いたします。

募集は先着順となりますので、ぜひお早めにご検討ください。

Ars森下 商品概要はこちら：https://trinityfund.jp/fund/7

【Ars森下】

所在 ：東京都江東区森下4丁目4-8

交通 ：大江戸線「清澄白河」駅徒歩7分 半蔵門線・都営新宿線「菊川」駅徒歩8分

客室数 ：全3部屋

間取り ：1SLDK（約45平方メートル )

築年月 ：2026年3月竣工予定

募集期間 ：2026年02月15日～2026年03月31日

運用期間 ：2026年04月10日～2027年02月09日

出資総額 ：13,500万円（弊社劣後出資10%を除く）

最低出資可能額 ：50万円（1口）

想定年利回り ：8%

募集方式 ：先着順

分配スケジュール：2回（初回分配日 2026年10月28日予定）

元本等償還日 ：2027年02月28日（予定日）

不動産鑑定士による鑑定評価の有無：有

鑑定評価額：16,200万円

キャンペーン情報

Ars森下(TRINITY FUND 7号)へご出資いただいた方全員に、Amazonギフトを最大10万円分プレゼントいたします！

はじめてTRINITY FUNDにご参加される方も、既にご出資いただいたことのある方も対象となります。

■対象ファンド

Ars森下(TRINITY FUND 7号)

■対象期間

対象ファンドの募集期間中

■プレゼント反映日

2026年4月～6月頃

※多少の前後がございます。ご了承ください。

詳細は以下、Ars森下の商品概要ページからご確認ください！

Ars森下 商品概要はこちら：https://trinityfund.jp/fund/7

会社概要

社名：株式会社WALLMATE不動産

所在地：東京都港区赤坂2丁目3-5 赤坂スターゲートプラザ15階

代表者：代表取締役 白川 巴里

設立：2015年3月

資本金：1億円

事業内容：売買仲介業／賃貸仲介業／不動産管理業／不動産開発事業／不動産投資事業／損害保険代理業／一級建築士事務所

HP：https://wallmate-holdings.co.jp/

社名：株式会社UBIQS

所在地：東京都港区赤坂1-7-19キャピタル赤坂ビル3階

代表者：代表取締役 白川 巴里

設立：2019年４月

資本金：8,000万円

事業内容：宿泊事業及びホテル、旅館のコンサルティング・運営・建築の企画・内装デザイン／清掃業務・ハウスクリーニング／撮影スタジオ・スペース貸運営・管理／WEBマーケティング

HP：https://ubiqs.jp/

自社宿泊施設予約サイト「Tranova」：https://tranova.com/