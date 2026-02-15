【電力会社の公式アプリ】「たまに使っている」が約44％で最多！利用率・活用状況調査

株式会社LOHASTYLE

電気料金の確認や使用量の把握など、電力会社各社では公式アプリを通じたサービス提供が進んでいます。スマートフォンが生活の一部となった現在、公式アプリは生活者と電力会社をつなぐ重要な接点の一つといえるでしょう。

そこで、電気・ガス・インターネットの開通窓口「電気ガス開始受付センター」を運営している株式会社LOHASTYLEが、暮らしを豊かにするお役立ち情報メディア「LIVIKA(https://livika.jp/)」にて、電力会社の公式アプリ活用度について調査を行いました。

【調査概要】

調査対象：全国の男女

調査方法：インターネット調査

調査実施者：LIVIKA編集部（自社調査）

調査期間：2026/01/16～2026/01/16

回答者数：120人



【調査内容】

【調査サマリー】

- 電気料金の確認や管理に、電力会社の公式アプリを使用していますか？- どの電力会社の公式アプリを利用していますか？- 公式アプリの便利だと思う点はなんですか？- 使いにくい点があれば教えてください。- 公式アプリを活用したことで電気代は管理しやすくなりましたか？公式アプリを「たまに使っている」と回答した人が最多

電力会社の公式アプリを「たまに利用している」と回答した人が44.2％と最も多く、「日常的に利用している」は20.8％でした。利用頻度や使用の有無にはばらつきがある事がうかがえます。

利用者の約66％が大手電力会社のアプリを使用している

公式アプリの利用状況を見ると、大手電力会社のアプリを使っている人が全体の65.8%を占める結果となりました。長年のブランド認知度以外にも、大手電力会社によっては電気料金の支払い・使用量確認などの基本機能をアプリで一元管理できる点も強みです。

「電気料金の確認」ができる点を便利だと感じた方が約58％

公式アプリの便利な点として、「電気料金の確認ができる」と回答した人が58.3%と最も多く、次いで「使用量の確認ができる」と回答した人が22.7%でした。支払い状況や通知の確認と回答した人は少数で、主に料金や使用量を把握するためのツールとして利用されていることが分かります。

公式アプリの使いにくさは、「特にない」が過半数

使いにくさに関する回答では、「特にない」（53.4％）が過半数を占めました。一方で、「情報量が多い」（14.2%）や「操作が分かりづらい」（13.3%）、「動作が遅い」（10.8%）といった回答も一定数ありました。

約58%が公式アプリで電気代の管理がしやすくなったと回答

電気代管理への影響については、「管理しやすくなった」と回答した人が57.5%と半数以上を占めました。一方で、「変わらない」と回答した人も40.8%おり、意見が分かれる結果となりました。

【調査まとめ】

電気・ガスの開通が可能な窓口「電気ガス開始受付センター」

- 約44％の人が公式アプリを「たまに使っている」と回答- 「大手電力会社」の公式アプリが最も多く利用されている- 「電気料金の確認」がアプリの主な利用目的- 使いづらい点は「特にない」と回答した人が約53％- 約6割の人が公式アプリの利用で電気代を「管理しやすくなった」と回答

「電気ガス開始受付センター」は、電気・ガス・インターネットなどの開通が可能な窓口です。「手続きが手間」「連絡先探しが面倒」「電話が繋がらない」など手続きの負担を減らし、引っ越し時のライフライン準備をスムーズに進められます。

また、電気は最短即日開通にも対応しているため、引っ越し直前で時間がない方や、忙しくて手続きに時間をかけられない方にもおすすめです。

受付時間は8：00～20：45（土日・祝日も対応、Webは24時間受付）、営業時間外など夜間の受付は翌朝以降に順次折り返し連絡を行います。

電話番号：0120-911-653

LIVIKA（https://livika.jp/）は“暮らしを豊かにする、快適な情報を"をコンセプトに、暮らしにまつわる情報を分かりやすくまとめているメディアです。ジャンルは「電気・ガス・インターネット」などのインフラから、引っ越し時に役立つ「役所・公共の手続き」など多岐にわたって展開しています。

新しい暮らしには、「不安」や「迷い」「知りたいこと」「知るべきこと」がつきもの。

LIVIKAで検索すれば「新生活」にまつわる情報は全て揃う。

そんなメディアを目指し、引っ越しが「面倒くさいもの」から「わくわくするもの」に変わる情報をお届けしていきます。

