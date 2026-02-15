春のベリーピンクが主役、フェアリーケーキフェアのホワイトデーギフト2026。果実感がとろける希少いちご“古都華”の生バターサンドほか、春色ベリースイーツが登場！

有限会社コンテンポラリープランニングセンター

カップケーキとビスケットの店『Fairycake Fair〈フェアリーケーキフェア〉』は、2026年のホワイトデーに向けて、春の訪れを感じる季節限定スイーツギフトを販売いたします。希少いちご「古都華」を使用した生バターサンドの発売をはじめ、“春のベリーピンク”をテーマにした華やかな春色スイーツが揃います。

◆ フェアリーケーキフェアのホワイトデーギフト2026

今年のホワイトデーギフトは、甘酸っぱいいちごとバターのコクがとけ合う“春のベリーピンク”のスイーツで、大切な人へ「ありがとう」を届けませんか？

奈良県明日香村産の希少いちご「古都華（ことか）」を贅沢に使った生バターサンドや、春色のいちごカップケーキに加え、日々の時間にそっと寄り添うビスケット缶まで。

家族や恋人と分け合うひとときや、友人や仲間とのお茶の時間など、贈る相手やシーンに合わせて選べるラインナップです。

▼ 奈良県明日香村産いちご「古都華」を味わう、春限定の生バターサンド

■ フェアリークリームウィッチ 奈良県産古都華いちご生バターサンド

○ 税込価格：5個入 2,300円、単品 460円 ＊店頭では1個から購入可能

○ 販売期間：2026年2月15日(日)～5月中旬予定

○ 商品URL：https://fairycake.jp/products/10111122

いちご好きの方にはぜひ味わっていただきたい、春季限定の生バターサンド。奈良県明日香村から直送される希少なブランドいちご「古都華」でつくったみずみずしい自家製いちごジャムを、生クリーム入りのバタークリームにたっぷりと混ぜ込み、香ばしく焼き上げたビスケットでサンドしました。

隠し味に加えたホワイトバルサミコビネガーが、古都華の濃厚な甘みと香りを引き立て、後味はすっきりとフルーティーに。とろける口どけと果実感が広がり、世代を問わず楽しめる、春ならではの贅沢な味わいです。

■ フェアリークリームウィッチ レーズン＆奈良県産古都華いちご生バターサンド2種セット

○ 税込価格：8個入 3,680円

○ 販売期間：2026年2月15日(日)～5月中旬予定

○ 商品URL：https://fairycake.jp/products/10111123

春季限定の「古都華いちご生バターサンド」と、生バタークリームに紅茶漬けレーズンを合わせた定番人気の「レーズン生バターサンド」を詰め合わせました。いちごの芳醇な甘み、ミルクティーのようなやさしい余韻が、一箱で楽しめるギフトセットです。上品な貼り箱入りで、落ち着いた雰囲気のプレゼントや大切な方へのきちんとした贈り物におすすめ。

《奈良県生まれの希少いちご「古都華」について》

「“古都・奈良に咲く華”のような存在に」との願いを込めて、奈良県で誕生したブランドいちごです。糖度の高さと濃厚な香り、しっかりとした果肉感が特長。栽培農家がまだ少なく市場流通量が限られているため、希少性が高く、贈答用や高級スイーツに用いられることも多いプレミアムいちごとなっています。フェアリーケーキフェアでは、明日香村のいちご農家から直送される新鮮な古都華を使い、春だけの特別なスイーツに仕立てています。

▼ 春色ギフトに選びたい、季節限定のいちごカップケーキ

■ ベイクドベリーカップケーキ

○ 税込価格：5個入 1,800円

○ 販売期間：～2026年5月中旬予定

○ 商品URL：https://fairycake.jp/products/10211106

発酵バターをたっぷり使ったケーキ生地に、香り高いフリーズドライいちごを練り込み、しっとりと焼き上げました。いちごのフルーティーな酸味と、発酵バターのコクが調和した、軽やかで満足感のある味わい。甘酸っぱいいちご味のアイシングで彩り、箱を開けた瞬間やわらかなピンクが広がります。ホワイトデーの贈り物はもちろん、春の手土産やお祝い、ひな祭りのスイーツのシーンにも映えるお菓子です。

▼ 猫を愛するあのひとへ、寄付つきネコクッキー缶

■ Berry Miracle Cat Cookie Tin（“神様のいたずら”ベリーネコクッキー缶）

○ 税込価格：2,800円（15枚入）

○ 販売期間：～2026年5月中旬予定

○ 商品URL：https://fairycake.jp/products/10810149

神様のいたずら”のような、不思議な模様やユニークな特徴をもつミラクルキャットたちの愛おしさを伝えたくてうまれたお菓子。ミュージシャン・坂本美雨さん、イラストレーター・前田ひさえさんとの共同制作で誕生した大人気のネコクッキー缶です。心踊る柔らかなピンクを纏った、季節限定デザインで、めずらしい柄など個性が光るミラクルキャットをモチーフに、発酵バターやカカオ、アールグレイを使用したミラクルキャットクッキー5種と、甘酸っぱいラズベリーのアイシングで彩ったお花型クッキーを組み合わせ。毎春、猫好きさんへの贈り物としても大変ご好評をいただいているひと缶です。

■ Miracle Cat Cookie Tin（“神様のいたずら”ベリーネコクッキー缶）

○ 税込価格：2,700円（15枚入）

○ 商品URL：https://fairycake.jp/products/10810109

売上の一部を動物保護活動へ。

保護猫たちの支援につながるネコクッキー缶。

「Miracle Cat Cookie Tin（“神様のいたずら”ネコクッキー缶）」シリーズは、売上の一部を動物保護団体へ寄付いたします。こちらの寄付金は、保護動物のケアや新しい里親探しなど、保護猫をはじめ身寄りのない保護動物たちの支援活動に役立てさせていただきます。

▼ 日々の時間を大切にした贈りもの ー FF biscuits can

「贈り物に最適なビスケット缶がほしい」というお客様の声から生まれたフェアリーケーキフェアのビスケット缶シリーズ『FF biscuits can』。素材を生かした手づくりのビスケットを詰め、家族や友人と過ごす時間、自分だけのひとときに寄り添うお菓子缶を目指しました。

■ FF biscuits can [memories] 記憶の宝もの缶

○ 税込価格：2,200円

○ 販売店舗：グランスタ東京店／ルミネ新宿店／オンラインショップ

○ 商品URL：https://fairycake.jp/products/11110101

「Family Fun」をテーマに、家族で過ごすあたたかな時間をイメージしたビスケット缶。イラストレーター・前田ひさえさんが「子どもの頃の宝物の記憶」をモチーフに描き下ろしたデザインに、4種類のビスケットを詰め合わせました。

■ FF biscuits can [tea time] ティータイムのとびら缶

○ 税込価格：2,200円

○ 販売店舗：グランスタ東京店／ルミネ新宿店／オンラインショップ

○ 商品URL：https://fairycake.jp/products/11110102

「Friends Favorite」をテーマに、“大人のための豊かなティータイム”をイメージしたビスケット缶。瀬戸内レモンやアールグレイなど、香りや余韻を楽しめる4種のビスケットを詰め合わせています。友人への贈り物や自分へのご褒美にもおすすめ。

◆ 【店頭限定】そのまま手渡せる、ホワイトデー限定スリーブ

店頭では、ホワイトデーギフトとしてそのままお渡しいただける限定スリーブ付き仕様をご用意しています。特別なラッピングをしなくてもスマートに手渡せる装いで、贈る気持ちをさりげなく引き立てます。

※対象店舗：グランスタ東京店／ルミネ新宿店／渋谷・東急フードショー店（オンラインショップは対象外）

【開催概要】

■ タイトル：フェアリーケーキフェアのホワイトデーギフト2026

■ 開催期間：2026年2月15日(日)～ ＊店頭は2月16日(月)～

■ 販売場所：フェアリーケーキフェア 全店

（グランスタ東京店／ルミネ新宿店／渋谷・東急フードショー店／オンラインショップ）

※金額はすべて税込価格です。

※販売場所の記載がない商品は、店舗およびオンラインショップの両方で発売いたします。

※仕様・販売期間は予告なく変更となる場合があります。

◆ Fairycake Fair〈フェアリーケーキフェア〉

カップケーキとビスケットの店。2007年、グランスタ東京の開業を記念して誕生しました。手づくりのおいしさにこだわり、イギリス伝統のカップケーキを「おいしくたのしく」仕上げたスイーツを中心に、フレッシュな生バターサンドや、風味豊かで食感が心地よいビスケットを取り揃えています。素材選びと製造工程にも徹底的にこだわり、季節の恵みを活かした、思わず笑顔がこぼれる見ても食べてもたのしいお菓子づくりを続けています。一つひとつ丁寧に手づくりし、毎日できたてのおいしさををお客様に届けています。

■ フェアリーケーキフェア グランスタ東京店

・場所：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅八重洲地下中央口改札内（JR東京駅構内地下1階グランスタ東京 銀の鈴エリア）

・営業時間：平日・土 8:00～22:00 / 日・祝 8:00～21:00

■ フェアリーケーキフェア ルミネ新宿店

・場所：東京都新宿区西新宿1-1-5 ルミネ新宿 ルミネ1 B2

・営業時間：10:00～21:00

■ フェアリーケーキフェア 渋谷 東急フードショー店

・場所：東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷 東急フードショー１.（渋谷マークシティ 1階）

・営業時間：10:00～21:00

＜公式ウェブサイト（オンラインショップ）・SNS＞

・WEB：https://fairycake.jp/

・Instagram：https://www.instagram.com/fairycake_fair/

・X：https://x.com/fairycakefair

・Facebook：https://www.facebook.com/fairycakefair

【会社概要】

会社名：有限会社コンテンポラリープランニングセンター

代表者：杉浦 幸

本社所在地：東京都渋谷区神宮前2-33-12 ビラビアンカ605

URL：https://www.cpcenter.net