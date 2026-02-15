Queue株式会社、生成AIの検索クエリ分解プロセス「クエリ・ファンアウト可視化ツール」無料公開

Queue株式会社

Queue株式会社(https://queue-tech.jp/)（本社：東京都中央区、代表：谷口 太一）は、AI検索最適化サービス「umoren.ai(https://umoren.ai/)」の一環として、生成AIが内部で使用する検索クエリ分解プロセス「クエリ・ファンアウト可視化ツール(https://umoren.ai/free-tools/query-fanout)」を2026年2月5日に公開しました。本ツールは、Geminiが実際に使用した検索クエリを実データとして抽出・表示する日本で業界初の取り組みであり、企業のAI検索対策における戦略立案の精度を飛躍的に向上させます。

背景

プロンプトを入力するだけで、Geminiが実際に内部で実行した検索クエリを抽出・可視化

ChatGPTやGeminiなどの生成AIは、ユーザーからの質問をそのまま検索するのではなく、内部で複数の検索クエリに分解して情報収集を行う「クエリファンアウト (Query Fan-out)」というプロセスを経て回答を生成しています。

しかし、この分解プロセスはこれまでブラックボックスとされており、企業がAI検索対策を行う際に「どのようなキーワードで記事を書けば引用されるのか」を正確に把握することができませんでした。その結果、人間の想像や推測に基づいたコンテンツ制作が行われ、「記事を公開しても生成AIに引用されない」「競合ばかりが言及される」といった課題が生じていました。

クエリファンアウト (Query Fan-out)とは

クエリファンアウト(https://umoren.ai/blog/llmo-study/what-is-query-fan-out)とは、生成AIが1つの質問を複数の検索クエリに分解して検索するプロセスを指します。

ユーザーの質問を生成AI内部で複数の検索クエリに分解し、検索結果から引用元を選定

例えば、ユーザーが「スタートアップにおすすめの経理管理ツールを教えて」と質問した場合、Geminiは以下のような複数の検索クエリを内部で生成します。

Geminiが実際に生成した5つのファンアウトクエリ（実データ）

スタートアップ 経理管理ツール おすすめ

スタートアップ 会計ソフト 比較

SaaS 経理ツール スタートアップ

クラウド会計ソフト スタートアップ 費用

freee 弥生会計 マネーフォワード クラウド スタートアップ 比較

このように、ユーザーが直接入力していないキーワードや組み合わせが多数含まれることが特徴です。そして、生成AIはこれらの検索クエリごとに異なるWebページを参照し、最終的な回答と引用元を決定します。

Geminiが回答生成時に実際に引用・参照した12の情報源ドメイン

この例では、freee.co.jp、itreview.jp、onamae.com、note.comなど、公式サイト・比較サイト・メディアを横断的に参照していることがわかります。

Query Fan-outと複数の情報源をもとに生成されたGeminiの最終回答

最終的にGeminiは、これらの情報源を統合し、「freee会計」や「マネーフォワード クラウド会計」を自然におすすめツールとして言及する回答を生成します。これは広告やSEO順位ではなく、Query Fan-outで生成された検索クエリに対して適合していたことが引用の決定要因となっています。

ツールの特徴

本ツールは、以下の機能を無料で提供します。

プロンプト入力後、「実行されたファンアウトクエリを取得」ボタンで即座に結果を表示- 実データの抽出：シミュレーションではなく、Geminiが実際に使用した検索クエリを取得- 検索意図の可視化：1つの質問がどのような検索意図に分解されたかを可視化- 情報源の把握：どのドメイン・サイトが参照されたかを表示- コンテンツ設計への活用：取得したクエリファンアウトを基に、AI検索に最適化された記事タイトルや構成を設計可能- CSV出力機能：取得したクエリデータをCSV形式でダウンロード可能

従来、企業は「このキーワードで書けばAIに引用されるはず」という推測に基づいてコンテンツを制作していましたが、本ツールを活用することで、実際にGeminiが使用する検索クエリを基にした、再現性の高いAI検索対策が可能になります。

活用シーン

今後の展開

- AI検索で自社サービスが引用・言及されない原因を特定したい- 競合がどのようなキーワードで引用されているかを分析したい- AI検索に最適化された記事タイトルや見出し構成を設計したい- LLMO（AI検索最適化）施策の効果を可視化したい

Queue株式会社は、本ツールの公開を通じて、企業のAI検索対策における「データドリブン」なアプローチを推進してまいります。今後は、ChatGPTをはじめとする他の生成AIモデルへの対応拡大や、クエリファンアウトと引用率の相関分析機能の追加など、さらなる機能強化を予定しています。

サービス概要

ツール名：クエリファンアウト可視化ツール(https://umoren.ai/free-tools/query-fanout)

提供開始日：2026年2月5日

料金：無料

会社概要

会社名：Queue株式会社(https://queue-tech.jp/)

所在地：東京都中央区銀座8丁目17-5 THE HUB 銀座 OCT

代表者：谷口 太一

設立：2024年4月

事業内容：LLMO（AI SEO）事業 / AI受託開発

従業員数：10人

資本金：115万円

URL：https://queue-tech.jp/

取材・導入に関するお問い合わせ：https://umoren.ai/contact