atama plus株式会社

atama plus株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役CEO：稲田 大輔、以下atama plus）は、オンライン家庭教師サービス「メガスタ」を運営する株式会社バンザンの破産報道を受け、学習の継続が困難となった中学生・高校生を対象に、「atama＋ オンライン塾」で緊急支援を開始いたします。

「atama＋ オンライン塾」では、生徒の皆様が安心して学習を続けられる環境を整えることを最優先に置き、下記の内容で特別支援プログラムを提供することを決定いたしました。本支援の詳細は特設ページでご案内しております。

特設ページ：https://lp.atama.plus/support/20260215

【特別支援プログラムについて】

＜対象者＞

2026年2月13日時点で、株式会社バンザンのサービス（メガスタ・一橋セイシン会等）を利用されていた中学生・高校生

＜支援内容＞

・「atama＋ オンライン塾」の全てのサービスを利用可能

・入塾金および月額利用料1.5ヶ月分を免除

【atama＋ オンライン塾のサービス概要】

・AI教材「atama＋」での学習

・担任スタディトレーナーによる学習サポート

・オンライン自習室「スタディルーム」

・LINEや「スタディルーム」などでの質問対応

【atama plus株式会社 会社概要】

「教育に、人に、社会に、次の可能性を。」をミッションに、テクノロジーを活用して「基礎学力」の習得にかかる時間を短くし、「社会でいきる力」を養う時間を増やすことを目指しています。教育を一人ひとりに最適化するAI教材「atama＋」を全国の塾・予備校4,500教室以上に提供し、atama＋を活用した学習塾「進学個別 atama＋塾」「atama＋ オンライン塾」を運営。入試での利用や入学前の教育など、大学向けのプログラムも提供しています。

所在地 ：東京都文京区後楽2丁目1－2 住友不動産飯田橋ビル5号館 1階

設立 ：2017年4月

代表者 ：稲田 大輔

事業内容 ：AIを活用した教育サービス・プロダクトの開発・提供

コーポレートサイト. ：https://corp.atama.plus/

AI教材「atama＋」 ：https://product.atama.plus/

進学個別 atama＋塾 ：https://www.atama.plus/

atama＋ オンライン塾 ：https://aponline.atama.plus/

大学向けプログラム ：https://corp.atama.plus/service/for-universities/