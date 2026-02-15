【濃厚抹茶バターサンド半年ぶり再販】1時間で600個売れた大人気コラボスイーツが数量限定復活！
濃厚抹茶バターサンド
まっちゃらばー×宇治茶農家「d:matcha Kyoto」コラボの高級な抹茶をふんだんに使用した抹茶バターサンドが約半年ぶりに復活
前回、2025年9月の期間限定販売において、発売後1時間の販売数が600個を記録して完売し、大人気を博したコラボ企画。今回、約半年ぶりにオンラインで復刻販売します。
バターサンド製造風景
自社栽培した京都府和束産の上質な抹茶をふんだんに使用し、「抹茶を美味しく食べられる最大濃度」を追求したスイーツです。
混じり気のない、抹茶本来の旨みと香りをお楽しみください。
※在庫に限りがございますので、おひとり様2箱までの注文でお願いいたします。
※前回は5日間で完売した商品です。「抹茶が好きな方」ならぜひ一度ご賞味ください。
3月1日以降発送分注文ページ：https://dmatcha.jp/collections/chocolate/products/buttersand-yuzu-1
3月8日以降発送分注文ページ：https://dmatcha.jp/collections/chocolate/products/buttersand-yuzu-2
https://dmatcha.jp/collections/chocolate/products/buttersand-yuzu-1
d:matcha Kyoto商品とバターサンドのセットも限定販売
今回、バターサンドとd:matcha Kyoto特製のザッハトルテを一緒に購入できるお得なセットを、こちらも数量限定で販売します。
お茶の栽培から加工、菓子製造まで手がけるd:matcha Kyotoだからこそできる、濃厚な抹茶スイーツをぜひお楽しみください。
注文ページ：https://dmatcha.jp/collections/chocolate/products/buttersand-sachertorte
https://dmatcha.jp/
https://www.instagram.com/maccha_lover/
https://x.com/maccha_lover_
季節限定のゆず味がラインナップ
今回は、季節限定のゆず味がラインナップ。抹茶の旨味とゆずの甘酸っぱさの相性は抜群。
抹茶だけでは物足りない。そんな方に抹茶とフルーツの絶妙なバランスが楽しめるバターサンドもご用意しました。
商品概要
まっちゃらばーコラボ「濃厚抹茶バターサンド」季節限定ゆず味
【価格】3,980円(税込)※送料別
【説明】
3種のバターサンドが2回ずつ楽しめる嬉しいセット。
週に一回の自分へのご褒美やお友達でシェアするのもおすすめです。
【内容物】
6個入り（プレーン、抹茶ホワイトチョコ、季節限定抹茶ゆず 各2個）
【賞味期限】
冷凍保存で3か月。
・召し上がる前に約1時間ほど冷蔵解凍してください。解凍後は当日中にお召し上がりください。バターが溶けやすいので冷たいうちにお召し上がりください。
【大きさ】
1個当たり直径約6cm×高さ約3cm
【アレルギー】
小麦、乳成分、卵、大豆、アーモンド、オレンジ
【保存方法】
要冷凍
【限定商品】濃厚抹茶バターサンド＆ザッハトルテセット
【価格】8200円(税込)※送料別
【説明】
d:matcha Kyotoが誇る看板ケーキ「抹茶ザッハトルテ」とまっちゃらばーコラボ「抹茶バターサンド」の黄金の組み合わせ。コラボ限定のお得なセットが登場！
【内容物】
ザッハトルテ：直径10cmのホールケーキ1個
バターサンド：6個入り（プレーン、抹茶ホワイトチョコ、季節限定抹茶ゆず 各2個）※1個当たり直径約6cm×高さ約3cm
【賞味期限】
ザッハトルテ：冷凍保存で2週間
召し上がる前に約10時間凍保解凍してください。解凍後は当日中にお召し上がりください。
バターサンド：冷凍保存で3か月。
・召し上がる前に約1時間ほど冷蔵解凍してください。解凍後は当日中にお召し上がりください。バターが溶けやすいので冷たいうちにお召し上がりください。
【原材料】
ザッハトルテ原材料
生クリーム(国内製造)、チョコレート、卵、砂糖、バター、抹茶、小麦粉、梅酒（一部に、乳成分・卵・小麦・大豆を含む）／香料、乳化剤
バターサンド原材料
バター（国内製造）、小麦粉、粉糖、生クリーム、砂糖、抹茶、アーモンドパウダー、卵、チョコレート、水あめ、ドライオレンジ、ゆずピール、ラム酒／乳化剤、酸味料、保存料（亜硫酸塩）、香料（一部に、乳成分・小麦・卵・大豆・アーモンド・オレンジを含む）
【保存方法】
要冷凍
購入について
販売日時：2/15（日）10:00~
在庫が無くなり次第終了します。
発送方法：クール便(冷凍)
製造者：d:matcha
販売者：d:matcha 合同会社first fan
～まっちゃらばーについて～
年間400食以上の抹茶スイーツを関西を中心に食べ歩く「まっちゃらばー」。Instagramはフォロワー12.7万人越え。SNS総フォロワー15万人以上。独自の評価で抹茶スイーツを紹介します。本当に美味しい抹茶スイーツはどんなものか日々研究しながら抹茶巡りをし、抹茶スイーツのオンラインブランドを展開しています。
まっちゃらばー公式Instagram
まっちゃらばー公式X(旧Twitter)
