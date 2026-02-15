国際歯周内科学研究会公認セミナーに同研究会副代表理事の三ツ境駅前スマイル歯科院長の樋田秀一が登壇しました

医療法人 笑顔を育む会

2026年2月8日、東京・神田にて開催された国際歯周内科学研究会公認セミナーにおいて、同研究会副代表理事であり、三ツ境駅前スマイル歯科院長の樋田秀一が登壇しました。

樋田院長は、「ずっと通いたくなる歯医者さんの理由 ー予防を大切にし、人を育てる歯科医院の取り組み ー」をテーマに、予防を基盤とした歯科医療の在り方や、持続可能な歯科医院運営を支える人材育成について講演を行いました。

講演では、「安心して通い続けられる歯科医院はどのようにして生まれるのか」「患者に長期的に寄り添うために歯科医院が大切にすべきことは何か」といった観点から、日常診療における具体的な取り組みや実例を交えながら、歯科医療の質を高めるための話が展開されました。

また、歯科医療の質を支えているのは高度な治療技術のみならず、歯科医師・歯科衛生士・スタッフが共同じ方向を向いて学び続けるチーム医療であること、そしてその姿勢が患者からの信頼や安心感の醸成につながっていることが共有されました。

参加者からは、「日々の診療を見直すきっかけになった」「患者さんとの向き合い方を改めて考えさせられた」といった声が寄せられ、予防型歯科医療への関心の高さがうかがえる講演となりました。

■ 第23回 東京学術大会 開催のお知らせ

こうした議論や取り組みをさらに深化させる場として、2026年4月19日（日）、東京・両国のKFCホールにて、「第23回 国際歯周内科学研究会 東京学術大会」が開催されます。当院院長の樋田も広報担当理事として登壇予定です。

同大会では、歯周病治療を中心とした歯科医療の最新知見を共有するとともに、日々の臨床現場において患者の健康を長期的に守るために、歯科医療が果たすべき役割について、実践的な講演や意見交換が行われます。

歯周内科治療は、単に症状を抑える対症療法にとどまらず、再発を防止し、患者の生活の質（QOL）を維持・向上させるための予防的アプローチとして、近年ますます注目を集めています。



当日は、こうした歯周内科治療の考え方を臨床現場にどのように応用していくかについて、幅広い視点から議論が行われる予定です。



学術大会の詳細およびプログラム内容につきましては、下記公式サイトをご覧ください。

▶ 学術大会詳細ページ https://issap-seminar.org/academic/

■ 医院紹介

三ツ境駅前スマイル歯科では、「治療する歯科」にとどまらず、「予防を通じて一生のお口の健康を守る歯科医院」を目指し、日々の診療に取り組んでいます。

小児から成人まで、年齢やライフステージに応じた予防歯科を重視するとともに、歯科医師・歯科衛生士・スタッフが一体となって学び続けるチーム医療の体制づくりを行っています。

また、学会・セミナー・学術大会などの学術活動を通じて得られた最新の知見を日常診療に反映し、スタッフ全員が継続的に研鑽を積むことで、矯正治療においても歯周病リスクを適切に管理した、医学的根拠に基づく治療の提供に努めています。

成人矯正においては、「歯周病がある」「被せ物が多い」「過去に矯正治療を断られた経験がある」といった成人特有のお悩みにも対応し、口腔内全体の健康状態を総合的に評価したうえで、最適な治療方針をご提案しています。



■ 成人矯正相談は無料

矯正治療を検討されている方を対象に、成人矯正の無料相談を実施しています。



来院でのご相談に加え、LINE相談やオンライン相談にも対応しており、「まずは話だけ聞いてみたい」「ご自身の状態で矯正治療が可能か知りたい」といったご相談も受け付けています。

今後も地域の皆さまにとって、安心して長く通い続けていただける歯科医院であり続けることを目指してまいります。

【医院概要】

三ツ境駅前スマイル歯科



診療内容：小児歯科／小児矯正・成人矯正（マウスピース型矯正〈インビザライン〉・ワイヤー矯正）／予防歯科／精密なむし歯治療／薬を用いた歯周病治療

住 所：〒246-0022 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境15-1

HP：https://www.mitsukyo-smile.com/

Instagram：https://www.instagram.com/mitsukyosmile/