【販売手数料5%】クリエイターの収益を最大化するコンテンツ販売プラットフォーム「Hint」を提供開始

Hint株式会社

Hint株式会社（本社：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C、代表取締役：反町雅文）は、販売手数料わずか5%のコンテンツ販売プラットフォーム「Hint」（https://hintmarket.jp(https://hintmarket.jp/)）を正式リリースいたしました。既存サービスの半分以下となる業界最安水準の手数料と、迅速な公開プロセスおよび明確なガイドラインに基づく運営方針により、すべてのコンテンツクリエイターの「伝えたい」を支えるプラットフォームです。

サービス開発の背景 ― 「伝えたかった言葉」が、消えていく時代に

日本のクリエイターエコノミー市場は2024年に2兆円規模に達したとされ（※）、今後も成長が予測されています。副業解禁の流れやフリーランス人口の増加（2024年時点で約1,303万人・労働力人口の約23%）を背景に、自らの知識や経験を「有料コンテンツ」として販売する個人は年々増加しています。しかしその一方で、コンテンツを販売する「場」であるプラットフォーム側には、クリエイターにとって見過ごせない構造的な課題が生まれています。

※三菱UFJリサーチ＆コンサルティング調査等に基づく推計

課題１. 高すぎる販売手数料

現在、主要なコンテンツ販売プラットフォームの販売手数料は12～15%が相場です。さらに振込手数料や決済手数料を含めると、クリエイターの手取りは売上の80%を下回るケースも少なくありません。

月商100万円のクリエイターであれば、年間で120万～180万円以上がプラットフォーム手数料として差し引かれている計算になります。本来クリエイターの生活や次の創作活動に充てられるべき収益が、構造的に失われ続けているのです。

課題２. 厳格化する利用規約と「突然の記事停止」リスク

近年、一部のコンテンツ販売プラットフォームでは、利用規約の改定に伴い、公開中のコンテンツが規約違反と判断されるケースがあると報告されています。また、規約違反の通知において、具体的な違反箇所が明示されないことがあり、クリエイターが改善方法を把握しづらいという声も聞かれます。

課題３. 届くはずだった「価値ある情報」が届かなくなっている

利用規約の厳格化は、違法・有害なコンテンツの排除という本来の目的を超え、副業ノウハウ、投資の知見、健康に関する実体験など、多くの人にとって価値のある情報までもが発信しにくい環境を生み出しています。クリエイターは「この表現は規約に引っかからないか」と過度に萎縮し、読者は「本当に知りたかった情報」にアクセスできなくなります。プラットフォームの運営方針によって、社会に届くはずだった知見やノウハウが流通しなくなっているのです。

Hintが目指す世界

Hintの根底にあるのは、一つのシンプルな信念です。

「クリエイターが生み出した価値は、クリエイター自身に還元されるべきだ」

知識、経験、ノウハウ。それらは、その人が人生をかけて積み上げてきたかけがえのない財産です。それを文章にまとめ、誰かの人生を変える「ヒント」として届ける。クリエイターの収益から一定の手数料が差し引かれ、また運営方針によってコンテンツの公開が制限される可能性があることは、クリエイターにとって不安要素となり得ます。クリエイターが安心して発信でき、正当な対価を受け取り、届けたい情報を届けたい人に届けられる。それが「当たり前」であるべき世界を、Hintは実現します。

Hintの3つの特徴

特徴１. 販売手数料わずか5%

業界最安水準で、収益の95%がクリエイターの手元に残ります。Hintの販売手数料は5%で、これは主要な競合サービスと比較して大幅に低い手数料です。

売上100万円のクリエイターがHintに乗り換えた場合、最大約10万円の手数料削減が可能です。この差額は、新たなコンテンツ制作への投資や、クリエイター自身の生活の安定に直結します。

※各サービス公式情報に基づきます。（2026年2月時点、クレジットカード決済の場合）

※上記は100万円の売上を1回で振り込む場合の概算です。振込回数や販売形式により実際の手取り額は変動します。

特徴２. 迅速な公開プロセスおよび明確なガイドラインに基づく運営方針 ― クリエイターの「伝えたい」を止めない

Hintでは、クリエイターの発信のスピードを重視し、記事を書いたら迅速な公開プロセスおよび明確なガイドラインに基づき、公開・販売を開始できる仕組みを採用しています。これは「何でもあり」を意味するものではありません。Hintには明確なガイドラインがあり、法令に違反するコンテンツや、他者を不当に害するコンテンツは認められません。しかし、一部のプラットフォームで制限されることがあった「副業の成功体験」「投資の具体的な知見」「健康改善の実践記録」といった、多くの人の人生にとって本当に価値のある情報については、Hintでは適法な範囲で自由に発信していただけます。クリエイターの表現の自由を最大限に尊重しながら、読者にとって価値ある情報が流通する環境を維持する。 それがHintの運営方針です。

特徴３. シンプルエディター ― 直感的に、ストレスなく書ける

Hintのエディターは、直感的な操作感を追求して設計されています。コンテンツ制作に集中できるシンプルなUIで、有料部分の設定もワンクリックで完了。テクノロジーの壁を感じることなく、誰でもすぐにコンテンツ販売を始められます。

Hintでコンテンツ販売を始めるまで、わずか3ステップです。

- 会員登録 ― メールアドレスで1分で完了します。- プロフィール設定 ― あなたの専門分野をアピールします。- 記事を投稿 ― 迅速な公開プロセスと明確なガイドラインに基づき、公開・販売開始が可能です。

主な機能

コンテンツ販売機能

- 有料記事の作成・販売（有料部分のワンクリック設定）- アフィリエイトリンク（記事を紹介して購入されると報酬が得られる仕組み）- 部数限定販売（希少性を活かした販売戦略が可能）- クーポン発行（記事ごとに割引コードを発行して販促に活用可能）- 限定共有記事（リンクを知っている人だけがアクセス可能）

決済機能

- クレジットカード決済対応- 売上の即時反映・スムーズな出金機能

今後の展望

Hintは「人生のヒントがみつかる」をコンセプトに、誰かの経験や知識が、また別の誰かの人生を変える「ヒント」になる世界を目指しています。今後は、クリエイター向けの分析ダッシュボードの強化、コンテンツの発見性を高めるレコメンド機能の実装、そしてクリエイターコミュニティの形成を通じて、コンテンツ販売のエコシステム全体をさらに進化させてまいります。Hintは、すべてのクリエイターが「伝えたい」と思った瞬間を、止めないプラットフォームであり続けます。

会社概要

会社名：Hint株式会社

代表取締役：反町 雅文

所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

設立：2025年9月5日

資本金：100万円

事業内容：コンテンツ販売プラットフォーム「Hint」の企画・開発・運営

URL：https://hintmarket.jp

本件に関するお問い合わせフォーム：https://hintmarket.jp/contact

※本プレスリリースに記載の情報は、発表日時点のものです。

※記載の会社名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

※手数料比較は各サービス公式情報に基づく2026年2月時点の情報です。決済手段や販売形式により実際の手数料率は変動する場合があります。