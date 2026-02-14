UP-Tからサステナブルな高機能Tシャツが新登場！

丸井織物株式会社

オリジナルプリントのUP-Tから「4.4オンス ドライスムース リサイクルポリエステル Tシャツ（United Athle）」が新登場しました。

リサイクルポリエステルを使用したエコ志向のTシャツでありながら、吸水速乾性・UVカットといった機能性にも優れ、アクティブなシーンから日常使いまで幅広く活躍します。

セミダル糸による自然な光沢感と透けにくさ、さらに肩まわりのコンパクトな設計で、動きやすさと美しいシルエットを両立。Tシャツには切れるネームが付いており、オリジナルネームタグへの付け替えも簡単。オリジナルブランドの立ち上げにもぴったりです。

カラーはなんと全20色！落ち着いたニュアンスカラーから、目を引くビビッドなカラーまで揃っており、自分らしい色がきっと見つかります。サイズも豊富な8サイズ展開で、あらゆる体型・年齢にフィット。

もちろん、お好きなデザインを自由にプリント可能で、1枚から作成OK。

◆商品ページ◆

https://up-t.jp/item-detail/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%83%8A%E3%83%ABT%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%84/%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4T%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%84/IT2848



カラー：全20色（ホワイト／ブラック／レッド／ネイビー／スミ ほか）

素材：リサイクルポリエステル

サイズ：XS～XXXL（全8サイズ）

通常価格：2,750円（税込）※プリント代込み

「UP-T（アップティー）」

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。

URL ：https://up-t.jp/

取り扱いアイテム：Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）

価格：Tシャツ1枚1,100円（税込）から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用

■丸井織物について

会社名：丸井織物株式会社

所在地：石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15

代表者：代表取締役社長 宮本 好雄

設立：1956年

事業内容：各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作