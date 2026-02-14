【色々な十字架】5周年ワンマン完売！ニコニコ生放送で独占ライブ中継決定！＜2/20(金)19:00～放送＞
株式会社ドワンゴ
【色々な十字架】5th ONE-MAN SHOW「タケノコ狩りなどで山に行く際の専門性のあるリュック ON STAGE！」ニコ生中継
色々な十字架 5th ONE MAN SHOW
[表: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1247_1_7f5a21cf61514be043b2d4a88a137baf.jpg?v=202602151051 ]
■視聴チケット販売期間
※タイムシフト期間中であれば、生放送終了後に何度でも番組を視聴することが可能です。
色々な十字架
～貴方の記憶を呼び醒まし、再び人生の時が進み出すヴィジュアル系～
色々な十字架の記念すべき5周年ワンマンライブを、ヒューリックホールよりニコニコ生放送にて独占生中継いたします。
■イベント概要
「車の上にスノボとかサーフィンの板を乗っけられるようにしてある車」
日時：2026年2月20日（金）19時00分放送START
会場：ヒューリックホール東京
■番組概要
2026年3月22日(日)20時00分まで
■アーカイブ視聴期間
2026年3月22日(日)23時59分まで
※冒頭に無料視聴パートがございますが、番組全編を視聴するには視聴チケットのご購入が必要です。
※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。
出演者
かなり、耽美であるヴィジュアル系バンド
Vo:tink（＠josinohimitsu(https://x.com/josinohimitsu)）
Gt:kikato（＠me_me____tct(https://x.com/me_me____tct)）
Gt:tacato（＠takayukikato(https://x.com/takayukikato)）
Ba:misuji（＠ryoito0715(https://x.com/ryoito0715)）
Dr:dagaki（＠tkakknk(https://x.com/tkakknk)）
色々な十字架 公式X（旧Twitter）
https://x.com/kanari_tanbi
色々な十字架公式サイト
https://lit.link/kanaritanbi