テレビ・SNSで話題沸騰中！次世代占い師くるとんSNS総フォロワー数７万突破

株式会社レイジーデイ

占いに特化したマーケティング会社、株式会社レイジーデイが運営する占い館ミルキーウェイの代表占い師くるとん先生のSNS総フォロワー数が7万を突破しました。毎年2万ずつフォロワーが増えており、人気が右肩上がりで伸びています。

占い師くるとん：https://kawagoe.milkyway.co.jp/cast/1401-2/

プロフィール

占い館ミルキーウェイ代表占い師。SNS総フォロワー７万を超える人気男性占い師。2022年・2023年大手電話占い月間人気&口コミNo.1占い師。累計6,000人以上を鑑定。占い未経験からプロ占い師を多数育成。2026年1月3日 日本テレビ「ニッポン人の頭の中」出演。男だからわかる男性心理と西洋占術を交えた次世代カリスマ占い師

SNSリンクとフォロワー数

[表: https://prtimes.jp/data/corp/139339/table/16_1_b48d91f960ab4dd11e03474772b0a6ff.jpg?v=202602151051 ]

TikTokとXを中心にSNSフォロワーは毎年伸びており、たくさんの反響をいただいております。

エックスは３か月で約1000万回のインプレッション数

ｘのインプレッション数（2025/11/17～2026/2/14 自社調べ）

投稿したポストがXで表示された回数は約3か月で9,679,040回になります。

3か月で約1000万、1か月あたり300万回以上も見られている人気星読みアカウントです。

TikTokは３か月で約800万回の視聴数

TikTokの視聴回数（2025/11/13～2026/2/12 自社調べ）

TikTokでは約3か月で770万回ほど再生されています。

運勢や3択などの定番タロット動画が人気になっています。

「占い師という職業が面白いほどわかる本」絶賛発売中！

占い師という職業が面白いほどわかる本

これから占い師になる、占い師を目指している人に必読の占い本になります。

多くの反響があり、占い上場企業の方からお褒めの言葉をいただいたり、発売から1年以上たっても毎月売れている人気書籍です。

本著では、占い師に必要なメンタルやコミュニケーション、業界の常識などについて詳細に書かれているので、ネットでは知ることのできない占いのリアルな情報が手に入ります。

「占い師という職業が面白いほどわかる本」

https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0DKWV9351

【会社概要】

社名：株式会社レイジーデイ

本社所在地：〒350-0043

埼玉県川越市新富町1-9-3 リジエールエフビル 3階2号室

代表取締役：松井和浩

事業内容： 占い館・占いスクールの運営・占いマーケティング

設立： 2018年4月3日