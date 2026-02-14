元フィギュアスケーター本田紗来さんイメージモデル振袖、#振袖gramでレンタル開始

一般社団法人ベストオブミス

透明感と品格をまとう“次世代の王道スタイル”が成人式市場に登場

成人式・前撮りを中心に全国で振袖レンタル事業を展開する #振袖gram は、若い世代から高い支持を集める本田紗来さんがイメージモデルを務める振袖コレクションのレンタルを2月14日に開始したことをお知らせいたします。

競技やメディアで見せる凛とした佇まいと、世代を超えて愛される透明感。

その魅力を反映した今回の振袖は、「上品」「清楚」「写真映え」という成人式世代のニーズを高次元で満たすデザインとして、発表直後から大きな反響を呼んでいます。

今の20歳が求めるのは「古典」と「トレンド」の両立

成人式の振袖選びでは、

伝統的な和の美しさを大切にしたい

でも今っぽさやSNSでの見映えも妥協したくない

という二つの希望を同時に叶えたいという声が年々増えています。

本田紗来さんモデル振袖は、まさにそのニーズに応えるコレクション。

格式ある色彩設計と王道の文様をベースにしながら、現代的な抜け感や洗練されたコーディネートで、“誰から見ても素敵”と思われる完成形を実現しています。

親世代・祖父母世代からの評価と、同世代からの共感。

その両方を得られる点が大きな特徴です。

レンタルでも、主役になれる時代へ

#振袖gram が提供しているのは、単なる振袖の貸し出しではありません。

モデルが表現する世界観を、実際の成人式当日まで再現できるトータルプロデュースです。

振袖・帯・小物のスタイリング提案はもちろん、ヘアメイク、前撮り撮影まで一貫してサポート。

「カタログでは良かったのに、仕上がりが違った」というギャップを限りなく減らし、納得のいく姿で本番を迎えられる体制を整えています。

モデル振袖という“選ばれる理由”

近年の振袖選びでは、デザインだけでなく「誰が着るイメージなのか」という点も重要視されています。

憧れの存在がまとう一着は、それだけで安心感や特別感につながります。

本田紗来さんモデル振袖は、

清楚でありながら華やか

控えめなのに印象に残る

動画でも写真でも映える

といった評価を受け、展示会や問い合わせの増加が期待されています。

人気モデル着用の振袖は、例年早い段階で予約が集中します。

成人式や前撮りの日程が決まり次第、早めの情報収集が重要になります。

成人式の一日を、未来に残る一枚へ

成人式は人生に一度の節目。

その瞬間をどんな姿で残すかは、これから先も長く語り継がれる思い出になります。

本田紗来さんが体現する気品と透明感をまとい、自分史上いちばん好きな自分でその日を迎える。

その選択肢が、#振袖gram の新しいラインナップに加わりました。

