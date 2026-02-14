2026年4月８日（水）よりテレビ朝日系列・BS朝日にて放送開始！「オタクに優しいギャルはいない!?」PVとKV、放送日、OPED、追加キャストを解禁！
累計発行部数100万部を突破、月刊コミックゼノン（コアミックス）にて好評連載中の「オタクに優しいギャルはいない!?」。本作品はオタクな男子高校生・瀬尾卓也が、クールな天音 慶と陽気な伊地知琴子の魅力ＭＡＸなギャル二人と、趣味を通して惹かれ合い関係性を深めていくラブコメディです。
今回はキービジュアルとPV、放送日、OPED情報に追加キャストと盛りだくさんの情報をお届けします！2026年4月8日（水）より始まるアニメ放送もお楽しみに！
キービジュアル＆PV公開！
キービジュアル
天音と伊地知がハートを囲む先にはオタクくん！？
ティザービジュアルとはまた少し違う雰囲気の3人になっています♪
PV
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pdWQUnshA4M ]
https://youtu.be/pdWQUnshA4M
放送日決定！
テレビ朝日
4月8日（水）より
毎週水曜よる11時45分～テレビ朝日系全国ネット“IMAnimation W”枠 ※一部放送を除く
BS朝日
4月12日（日）より
毎週日曜23:30～
AT-X
4月10日（金）より放送スタート
毎週（金）22：00
毎週（火）10：00
毎週（木）16：00
オープニング・エンディングテーマ情報解禁！
オープニングテーマにはセルフプロデュース力で韓国国内を問わず海外からも注目を集めている5人組グローバルガールズグループ、i-dle(読み：アイドゥル)、エンディングテーマは大阪発''ネオキューティーロックバンド''の三四少女が担当します。
オープニングテーマ情報
i-dle「HIDE AND SEEK」
▼プロフィール
韓国発のグローバルガールズグループとして 2018 年 5 月に韓国でデビュー、2019 年
7 月には日本メジャーデビューを果たした。デビューと同時に新人賞 9 冠に輝き、音楽性とセルフプロデュース力で韓国国内を問わず海外からも注目を集めている。2022 年以降も「TOMBOY」 「Nxde」 「Queencard」など多数のヒットを記録し、YouTubeでは 1 億回再生超えのパフォーマンス映像 2 本とミュージックビデオ 12 本を含む、合計 14 本を保有。2024 年の 2nd Full Album 『2』では初動 153 万枚を突破し、日本公演を含むワールドツアーも成功させた。
2025 年 5 月、グループ名を「i-dle」として新たに始動し、8th Mini Album 『We are』をリリース。同年 8 月には「SUMMER SONIC 2025」への出演も果たし、10 月には JAPAN 1st EP「i-dle」を発表。初となるジャパンツアー「2025 i-dle first japan tour [ 逢い-dle ]」を成功に収めた。2026 年にはワールドツアー「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]」を開催する。
▼コメント
みなさん、こんにちは！i-dleです。
この度、アニメ「オタクに優しいギャルはいない！？」のオープニングテーマを担当させて頂くことになりました。「HIDE AND SEEK」という曲です。
この楽曲は、自分らしさを貫く強さと、心の奥に隠した「本当は本音を見つけて欲しい」という乙女心を描いた、可愛らしくも刺激的な1曲になっています。
アニメの中で、ギャルとオタクという正反対に見える2人が少しずつ距離を縮めていくもどかしさや、本音を探り合う姿はまさに「HIDE AND SEEK（かくれんぼ）」ですよね。
アニメのキャラクターたちの揺れ動く感情と一緒に、この曲を楽しんでいただけたら嬉しいです！
ぜひ、アニメ「オタクに優しいギャルはいない！？」を観て、曲も一緒に楽しんでもらえればと思います！
▼最新リリース情報
デジタルシングル
Mono (Feat. skaiwater)
配信中 https://i-dlejp.lnk.to/MONOFL
https://www.youtube.com/watch?v=DYgE3SGPEqk
▼HP/SNS
■i-dle JAPAN OFFICIAL SITE https://i-dle.cubeent.co.jp/
■i-dle OFFICIAL X ACCOUNT https://x.com/i_dle_JP
■i-dle JAPAN OFFICIAL X ACCOUNT https://x.com/i_dle_JP
■i-dle JAPAN OFFICIAL FANCLUB 「NEVERLAND JAPAN」 https://neverland-japan.com/
■i-dle Warner Music Japan Artist Page https://wmg.jp/idle/
エンディングテーマ情報
三四少女「一生仲仔」
▼プロフィール
川田羽撫子（Vo/Gt）、さっちゅー（Ba）、あんどりゅー（Dr）からなる大阪発の男女混合3人組、“ネオキューティーロックバンド”三四少女（サンスーガール）。
2022年3月にバンド始動し、2023年3月4日（サンスーの日）に自主制作盤 1st EP「創刊号」をリリース。同年に行われた「マイナビ 閃光ライオット 2023」では決勝に選出。バンド始動から2年目となる2024年3月26日には、可愛くてポップな世界観と耳に残る印象的なサウンドで話題となった「ユートピア」をリリース。
関西を中心にライブ活動も精力的に行っており、3月4日には2回目となる自主企画ライブ「三四計画」を開催。大阪のバンドを中心に合計12組が集結。中には今年の「R-1 グランプリ 2024」で話題となったアマチュア芸人「どくさいスイッチ企画」も参加し、平日にも関わらず大成功に終えた。
10月14日に自身３度目となる「MINAMI WHEEL2024」に出演し、入場規制を飾る。そんな彼女たちにとって初めてとなるアルバム「恋してる・コンティニュー」を11月27日にリリース。そして12月14日名古屋、19日東京、22日に大阪でのレコ発ツアーを開催。東京・大阪公演は見事ソールドアウトとなった。
2026年1月17日、バンド初ワンマン「おまじないっ！」を開催し、4月8日にワーナーミュージック・ジャパンよりメジャーデビューを発表した。
▼コメント
この度、三四少女の「一生仲仔」がアニメ「オタクに優しいギャルはいない！？」のエンディングテーマを担当することになりました！
「一生仲仔」や「オタギャル」のテーマである友情や恋愛、そして三四少女を結成してからの自分自身の人生と共通する部分を歌った楽曲です。
自分は女子校出身で友達も少なかったのでこのアニメのような高校時代を送っていたわけではなかったのですが、原作を読ませていただいて感じた自分と重なる部分やバンドをやる上での友情やときめく瞬間を切り取りました。
別々の人生を歩んできた人同士が、友達や恋人になったり、一緒にバンドを組んでくれたり、三四少女と出会ってくれたりする。そのきっかけは「好きなものが同じだった」という小さなことかもしれませんが、共に時間を過ごすことで生まれる連続が自分自身やひとりひとりの生活になっていくような、そんな美しさを込めた曲です。
三四少女にとっても節目にもなる 1 曲なので、楽曲的にも自分のやってみたいことを
ぎゅっと詰め込んだ、てんこ盛りで楽しい作品になりました！
ぜひお聴きください！！！
（川田羽撫子）
▼リリース情報
三四少女 ニューEP『一生仲仔』 WPCL-13742 / 1,980円（税込）
2026年4月8日CD / 配信でリリース
https://sunsoogirl.lnk.to/IsshounakakoPu
収録曲：「一生仲仔」、「占いたいっ！」、「さよならトランジスタ」ほか計5曲
▼HP/SNS
三四少女 公式HP：https://sunsoogirl.bitfan.id/
三四少女 公式X：https://twitter.com/sun_soo_girl
三四少女 公式Instagram：https://www.instagram.com/sun_soo_girl
三四少女 公式YouTube：https://www.youtube.com/@sun_soo_girl
三四少女 公式TikTok：https://www.tiktok.com/@sun_soo_girl
追加キャスト解禁！
「オタギャル」の物語を支える、にぎやかで個性派ぞろいのキャラクターと、演じるキャストを一挙にご紹介！
笠間 淳
小原好美
種崎敦美
加藤英美里
伊地知弦一郎役：笠間 淳
雨宮紗優役：小原好美
伊地知翔役：種崎敦美
伊地知響役：加藤英美里
ラジオ決定！
アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」～オタクとギャルと公開録音～in 文化放送
日時：2026年3月15日（日） 午後2時30分開演予定
場所：文化放送サテライトプラス（東京都港区浜松町1-31）
出演：小村 将／稲垣 好／芹澤 優
ゲスト：三四少女（エンディングテーマアーティスト）
観覧： 入場無料・観覧自由
イベントの模様は後日「オタギャル」公式YouTubeへ公開されます！
アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」(ハート)オタクに優しいギャルのラジオ(ハート)
放送日時：毎週土曜日 午後9時45分頃～ （文化放送『A&G TRIBAL RADIO エジソン』内）
※10分番組・収録
※2026年4月4日（土）スタート
メインパーソナリティー：芹澤 優（伊地知琴子 役）
メールアドレス：otagal@joqr.net
先行上映会
明日2月15日（日）10:00～より一般発売（先着）開始！
アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」～オタクとギャルと先行上映会～
日時：2026年3月15日（日）16:00開場16:30開演／18:00終演予定
場所：ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場（〒135-0091 東京都港区台場１丁目７－１ アクアシティ お台場 1F）
出演：瀬尾卓也：小村 将／天音 慶：稲垣 好／伊地知琴子：芹澤 優
三田監督／川辺プロデューサー／松田りおん（キャラクターデザイン・総作画監督）
料金：\3,000（1回のお申込みにつき2枚まで）
一般発売（先着）：2026年2月15日（日）10:00～3月14日（土）23:59まで
チケット受付：https://eplus.jp/otagal/
※チケット代金のほか、プレイガイドサービス料220円、ならびに発券時に各種手数料（振込手数料330円※クレジットカード決済は無料、システム利用料220円、発券手数料165円）が別途かかります
※特別興行の為、ムビチケほか前売鑑賞券、各種割引サービスおよび無料招待券は、ご使用いただけません。
※FLEXOUNDシートも一律の料金となります ※未就学児入場不可
AnimeJapan2026
アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」～オタクとギャルとAJ～
日時：3月29日（日） 11:15～11:45
場所：東京ビッグサイト 南展示棟４ホール内WHITE STAGE
出演：小村 将／稲垣 好／芹澤 優
Anime Japan詳細はこちら https://anime-japan.jp/stage/white/
アニメ情報
アニメ「オタクに優しいギャルはいない!?」
2026年4月8日（水）毎週水曜よる11時45分よりテレビ朝日系列全国ネット水曜IMAnimation W（イマニメーション ダブル）、BS朝日にて放送開始！
原作:のりしろちゃん 漫画:魚住さかな（「月刊コミックゼノン」連載／コアミックス）
監督：三田 新
シリーズ構成：犬飼和彦
キャラクターデザイン／総作画監督：松田りおん
美術監督：丹伊田輝彦／色彩設計：岩本彩加／CG 監督：木村 篤／撮影監督：野口優輔／編集：長坂智樹
音楽：佐藤 航
キャスト：瀬尾卓也：小村 将／天音 慶：稲垣 好／伊地知琴子：芹澤 優
伊地知弦一郎役：笠間 淳／雨宮紗優役：小原好美／伊地知翔役：種崎敦美／伊地知響役：加藤英美里
アニメーション制作：トムス・エンタテインメント/第6スタジオ
アカウント情報
公式サイト：https://otagal.jp
公式X：https://x.com/otagal_official
公式YouTube：https://www.youtube.com/@otagyal_official
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@otagal_official
推奨ハッシュタグ：#オタギャル
(C)のりしろちゃん・魚住さかな／コアミックス,「オタクに優しいギャルはいない!?」製作委員会
原作情報
「オタクに優しいギャルはいない!?」 原作:のりしろちゃん 漫画:魚住さかな
「月刊コミックゼノン」（コアミックス）にて好評連載中！
コミックス第1巻～11巻大好評発売中!
第12巻3月19日発売予定!
試し読みはこちら：https://comic-zenon.com/episode/3269754496560134267
(C)のりしろちゃん・魚住さかな／コアミックス