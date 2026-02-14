【PASH!ブックス10周年記念】初のPOP UP SHOPを開催！

株式会社主婦と生活社

PASH!ブックスレーベル10周年を記念して初のPOP UP SHOPを開催いたします。




PASH!ブックスは2025年3月に10周年を迎えることができました。


レーベル初の作品『転生したので次こそは幸せな人生を掴んで見せましょう』を皮切りに、シリーズ累計350万部超えの大ヒット作『くまクマ熊ベアー』など、男女向け問わず、数々のユニークな作品を刊行してきました。



開催スケジュールや開催場所などの詳細は公式Xなどで順次告知をしていきます。


会場で購入できる限定グッズなども盛りだくさんです。みなさま、どうぞお楽しみに。



●関連情報


◆PASH!BOOKS 10周年記念サイト


　https://10th.pashbooks.jp/


◆コミカライズ＆オリジナルマンガが無料でたっぷり読める! コミックPASH! neo


　https://comicpash.jp/


◆PASH!BOOKS 公式サイト


　https://pashbooks.jp/


◆PASH!BOOKS 公式X


　@pashbooks(https://x.com/pashbooks)


◆PASH!シリーズ 公式Amazonストア


　https://www.amazon.co.jp/pash_series


【本企画に関する取材、商品のお問い合わせ】
株式会社二葉企画　広報担当：庚塚/福田
電話：03-3941-6381
E-mail：fuuuu_st★futaba-dd.co.jp


※アドレスの★を＠に変えて送ってください