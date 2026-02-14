【PASH!ブックス10周年記念】初のPOP UP SHOPを開催！
株式会社主婦と生活社
PASH!ブックスレーベル10周年を記念して初のPOP UP SHOPを開催いたします。
PASH!ブックスは2025年3月に10周年を迎えることができました。
レーベル初の作品『転生したので次こそは幸せな人生を掴んで見せましょう』を皮切りに、シリーズ累計350万部超えの大ヒット作『くまクマ熊ベアー』など、男女向け問わず、数々のユニークな作品を刊行してきました。
開催スケジュールや開催場所などの詳細は公式Xなどで順次告知をしていきます。
会場で購入できる限定グッズなども盛りだくさんです。みなさま、どうぞお楽しみに。
