ファンのみなさまとPASH!ブックス10周年記念POP UP SHOPを盛り上げたい！展示品グレードアップに向けてクラウドファンディングに挑戦！

株式会社主婦と生活社

PASH!ブックス編集部は国内最大級のクラウドファンディングサービス「CAMPFIRE」において、POP UP SHOPのグレードアップを目的としたクラウドファンディングプロジェクトに挑戦いたします。

読者の皆さまのおかげで10周年！

そしてその先へ――

PASH!ブックスは2025年3月に10周年を迎えることができました。

レーベル初の作品『転生したので次こそは幸せな人生を掴んで見せましょう』を皮切りに、シリーズ累計350万部超えの大ヒット作『くまクマ熊ベアー』。アニメ放送もされた『婚約破棄された令嬢を拾った俺が、イケナイことを教え込む』、「妃教育から逃げたい私』『神統記（テオゴニア）』、など男女向け問わず、数々のユニークな作品を刊行してきました。

そんな節目の年に、初のPOP UP SHOP開催をみんなで一緒に盛り上げていきたいと思います！

限定グッズだけではなく、皆さまの力をお借りして等身大のアクリルパネルやフォトスポットを設置して豪華な体験を還元していきます。

支援スケジュール期間や返礼品などの詳細は公式Xなどで順次告知をしていきます。どうぞお楽しみに。

●【プロジェクト概要】

- 実施プラットフォーム：CAMPFIRE（アニメ・漫画）- 目的：PASH!ブックス10周年POP UP SHOPのグレードアップ- アイデア公開：https://camp-fire.jp/projects/912315/idea

●関連情報

◆PASH!BOOKS 10周年記念サイト

https://10th.pashbooks.jp/

◆コミカライズ＆オリジナルマンガが無料でたっぷり読める! コミックPASH! neo

https://comicpash.jp/

◆PASH!BOOKS 公式サイト

https://pashbooks.jp/

◆PASH!BOOKS 公式X

@pashbooks(https://x.com/pashbooks)

◆PASH!シリーズ 公式Amazonストア

https://www.amazon.co.jp/pash_series

【本企画に関する取材、商品のお問い合わせ】

株式会社二葉企画 広報担当：庚塚/福田

電話：03-3941-6381

E-mail：fuuuu_st★futaba-dd.co.jp

※アドレスの★を＠に変えて送ってください