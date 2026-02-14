猫十字社『小さなお茶会』オリジナルグッズ、2/14（土）より「猫の横丁オンラインショップ」 にて販売開始！　タンブラーやステーショナリーなどキュートな商品が多彩！　複製原画（受注生産）の購入も受付

株式会社おのみち08製作

「食」と「アート」と「映画」の文化発信拠点「猫の横丁＠長江CUBE」（広島県尾道市長江1丁目3番24号 運営：株式会社おのみち08製作）では現在、「猫十字社『小さなお茶会』マンガ超原画展」の最終会期を開催中です。本展では、オリジナルグッズを制作して会場で販売し、好評を博しています。遠方にお住まいで来場できない方のため、2026年2月14日にオンラインショップをオープン、通販も開始します。

70～80年代に少女だった読者が“ぷりん”と“もっぷ”に再会

1978年から1987年まで白泉社『花とゆめ』で連載された『小さなお茶会』。“ぷりん”と“もっぷ”という猫の夫婦を主人公とした優しく詩情豊かな物語は少女たちの心を掴みました。長江CUBEでは2025年9月20日から11月20日まで前期・後期に分けて「猫十字社『小さなお茶会』マンガ超原画展」を開催。当時の読者のみなさんが多数来場し、「懐かしい友達と再会したような気持ち」「直筆原稿は繊細で美しく、大人になった今だからこそ響くシーンもあり、もう一度漫画を読み返したくなった」といった感激の声をいただきました。この原画展で初めて猫十字社の作品に触れ、「一コマ一コマが文学的で美しい」とファンになってくださった方もいます。

■本展オリジナルグッズと複製原画（受注生産品）をオンラインでも販売

「猫十字社『小さなお茶会』マンガ超原画展」では、オリジナルグッズ●点を作成しました。ファンの方々からのご好評と遠方の皆さまからのご期待に応え、このたび「猫の横丁オンラインショップ」を新設し、販売することにしました。“ぷりん”と“もっぷ”のイラストを使ったマグカップやメモ帳、風合い豊かな原画カードなど、ファン垂涎のアイテムが勢ぞろい。全国のみなさんに手に取っていただければと思っています。

なお、会期中に展示会場でのみ受注販売した複製原画の申し込みも、近日中にショップ内で受付を開始いたします。高精細な複製原画が購入できる希少な機会ですので、ぜひご利用ください。

猫の横丁オンラインショップ：https://nekoyoko.base.shop/

オリジナル原画カードをはじめ、ここでしか手に入らないものばかり。今後も新商品を発売予定。メモ帳マスキングテープ缶マグネット・缶バッチ（各5種）クリアファイル（3種）しおりセットハンドタオル（3種）タンブラーマグカップオリジナル原画カード尾道帆布のトートバッグ・M（4種） ※2/22発売予定尾道帆布のトートバッグ・S（4種） ※2/22発売予定尾道帆布のポーチ（5種） ※2/22発売予定

■延長会期は2月22日まで。最終日は作家を囲む豪華クロージングイベント

原画展は終了を惜しむ声が数多く寄せられたことから会期を延長し、2026年2月22日まで開催中です。最終会期では、本会期中に展示しきれなかった原画150点を追加し、合計280点を展示。「小さなお茶会」の世界観を再現したティールームの60分貸切サービスも継続しています。

また、最終日となる2月22日（猫の日）には猫十字社本人が在廊し、クロージングイベントとして、2025年10月18日に開催し好評だったリアル”小さなお茶会”「猫十字社を囲む小さなお茶会＆音楽会」を再び開催します。作家自身のトークの他、作中に出てくる楽器「ハンマーダルシマ」のライブ演奏、ファンと作家で“ぷりん”と“もっぷ”のようにお茶会を楽しむ少し特別なお茶やお菓子、そして参加者限定グッズのお土産もついた豪華内容となっており、今回はLIVE配信も予定しています。猫十字社の世界観を体験できる貴重な機会ですので、ぜひご参加ください。

原画に囲まれて物語の世界観に浸ることができる「読む原画展」精緻で美しい原画を間近に見られる乾杯によって誕生する砂糖菓子「乾杯糖」など、物語に登場するアイテムを模した小物も原画と共に展示

＜最終会期概要＞

開催日時：2026年2月22日（日）まで

開館時間：10:00～18:00（最終入場17:00）

休館日：毎週木曜

会場：長江CUBE 33言動＆classroom（広島県尾道市長江1-3-24）

入場料：大人（中学生以上）1500円 小人（小学生）700円／未就学児無料

「小さなお茶会」の世界観を再現したスペシャルティールーム

＜小さなお茶会スペシャルティールーム概要＞

60分貸切 おひとり2,000円（4名まで）

本日の紅茶＋本日のお菓子つき

室内では愛蔵版『小さなお茶会』（宝島社）をお読みいただけます。

※ご利用には別途「小さなお茶会」マンガ超原画展のチケットが必要です。

ご予約はフォームと電話にて受け付けています。

予約フォーム：https://calendar.app.google/spShHwLwM8B97m1V8

電話：080-8076-7448（10:00-18:00）

2025年10月18日に開催したリアル”小さなお茶会”ではピアノ連弾＆歌唱を鑑賞イベント後は作家を囲んで記念撮影キャラクターのイメージから生まれたお茶菓子も大好評

＜「猫十字社と小さなお茶会＆音楽会」イベント概要＞

四方を原画で埋め尽くされた空間で作家とともにテーブルを囲み、本作で登場する楽器「ハンマーダルシマ」による生演奏をお楽しみいただけます。作品の世界観に似つかわしいオリジナルのお茶菓子にもご注目ください。

日時：2026年2月22日(日) 14:00～15:30（開場:13:30）

場所：長江ＣＵＢＥ classroom（広島県尾道市長江1-3-24）

料金：お茶会参加7,000円（原画展入場料込み／限定グッズ付き）

ライブ配信5,000円（限定グッズ付き／送料込み）

定員：32名

申し込み方法：オンラインチケット販売サイト「ライブポケット」にて

お茶会参加チケット：https://livepocket.jp/e/nagaecubenekojujisha002-1（発売中）

ライブ配信チケット：https://livepocket.jp/e/nagaecubenekojujisha002-2（2月19日15:00発売）

お問い合わせ：080-8076-7448（10:00-18:00）

※詳細につきましては、猫の横丁@長江CUBEのinstagram／facebook／Xでも告知します。

■猫の横丁＠長江CUBEについて

長江CUBEは2023年に閉寮となった尾道海技専門学院長江寮を再生した施設です。元食堂を「gallery ca:temporary」（イートインのできるギャラリー）、3畳1間の部屋が33室並ぶ寮棟を「33言動」（ショップ＆スタジオ）、元教室棟を「classroom」（イベントスペース）として少しずつリノベーションを進めています。現在、「gallery ca:temporary」は毎日営業中。「33言動」「classroom」はイベント時のみ開放しています。また、長江CUBEでは猫をコンセプトとした雑貨やアートの展示・販売、猫にまつわるワークショップ・イベントを行う猫の横丁プロジェクトも展開。施設内では6匹の猫が暮らしています。

所在地：広島県尾道市長江1丁目3番24号

電話：080-8076-7448

営業時間：10時～17時45分

定休日：毎週木曜

URL：https://www.nekoyoko.jp

https://www.instagram.com/nekonoyokochonagaecubej/

■株式会社おのみち08製作

設立：2024年4月

事業内容：アートギャラリー&ショップの運営、飲食物の提供、尾道の地域活性化や映画文化の発展、クリエイターの交流・育成を目的としたイベント企画等

