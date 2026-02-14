2.5次元コスプレダンスユニット「アルスマグナ」 、新曲「ロマンチカ」のMVを公開！

株式会社ハピネットアルスマグナ 「ロマンチカ」 MVサムネイル

アルスマグナ2026年第1弾シングルは、グループとしては初となるバレンタイン/ホワイトデーシーズンに向けたシングル！！

友達以上、恋人未満にある2人の“曖昧な関係”、“思いあがり”が、勇気をもって接近することで恋に変わっていく瞬間を描いた甘くてロマンチックなラブソングになっています。

アルスマグナ 「ロマンチカ」 MV

https://www.youtube.com/watch?v=JtLRVnRQEqQ

(https://www.youtube.com/watch?v=JtLRVnRQEqQ)

★ 2026/2/4（水）よりデジタル先行配信中！

https://orcd.co/romantica



★ 2026/2/25（水） CDリリース

アルスマグナ 「ロマンチカ」 ジャケット写真アルスマグナ 「ロマンチカ」

作詞／作曲：涔々と雪

品番 : HMPZ-1024

JAN：4907953096561

価格：\1,100(税込)



発売元： Happinet Music / P'Z records

販売元： Happinet Media Marketing







★ アルスマグナ「ロマンチカ」リリースイベント／ライブ情報



2026/2/11 (水) タワーレコード池袋店

2026/2/14 (土) タワーレコード新宿店

2026/2/22 (日) タワーレコード錦糸町店

2026/2/28 (土) Amazon Music Studio Tokyo（渋谷）

2026/2/28 (土) オンラインサイン会

2026/3/1 (日) 汐留シオサイト地下歩道

2026/3/7 (土) タワーレコード池袋店

2026/3/14 (土) Kaya＆ARSMAGNA WHITE DAY LIVE (unravel tokyo)

2026/3/15 (日) タワーレコード新宿店



＊詳細はアスルマグナ・オフィシャルをご確認下さい。

https://ars-magna.jp/





【 アルスマグナ Profile 】

アルスマグナ アーティスト写真

アルスマグナは2011年結成、由緒正しき全寮制の共学高校「私立九瓏ノ主（クロノス）学園」を舞台に活動する2.5次元コスプレダンスユニット。

人気舞台「テニスの王子様」や「セーラームーン」など原作ありきで、それを再現するのが鉄則だった従来の“2.5次元”の常識をひっくり返し、アルスマグナの2.5次元は現実の3次元の活動からスタートしており、その活動がコミック誌での漫画連載やコミカライズの発売、更にはアルスマグナのボーカロイド開発など2次元にも派生している。

2013年ニコ動「踊ってみた」に投稿したシンクロ率120％絶頂キレキレダンスが話題を呼び、2015年2月のメジャーCDデビュー以来、音楽・舞台・映画・ドラマ・バラエティ・漫画などマルチエンターテインメントアーティストとして活動しており、

2017年3月には自身2度目の日本武道館公演を大成功！

2020年に新メンバー６名を加え、”11人と１匹”に。2022年1期メンバー5人が卒業し第二章が始まる。そして、2023年９月東郷スバルが卒業し５人と1匹での新体制でのスタートとなる！

【メンバー】

小日向タケル、津田ダイチ、津田リク、弓削ミコト、宇迦野リンネ、コンスタンティン

■SNS情報

◆オフィシャルHP：http://ars-magna.jp/

◆YouTube：https://www.youtube.com/arsmagna

◆X(旧Twitter)：@_ARSMAGNA_(https://x.com/_ARSMAGNA_)

◆X(旧Twitter)：@chronos_sc(https://x.com/chronos_sc)

◆Instagram：https://www.instagram.com/arsmagna_official/

◆BLOG：https://ameblo.jp/arsmagna2011/