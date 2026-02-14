TVアニメ『ブルーロック』より、誕生花をモチーフにしたエゴいジュエリーが登場！
「FANITEM（ファニテム）」より、TVアニメ『ブルーロック』バースデーフラワージュエリーの発売が決定しました。 2026年2月14日 - 2026年2月27日の期間、販売ページにて受注受付が行われます。
https://fanitem.shop/collections/bluelock
■販売ページ
誕生花をモチーフにしたジュエリー
モデルは潔 世一, 糸師 凛, 凪 誠士郎, 御影 玲王, 糸師 冴, 士道 龍聖, オリヴァ・愛空の7名。
それぞれの誕生花が装飾された上品なデザインです。
身に着けやすいシンプルなデザイン
デザインは、各キャラクターのイメージカラーとなるストーンをセットし、普段使いしやすい仕上がりに。
サイズも5号から15号まで1号ずつお選びいただけます。
また、お好きなキャラクター同士で重ね着けることも可能です。
飾ってもかわいいオリジナルボックス
すべての指輪にはジュエリーケースが付属しておりますので、身に着けられない時も綺麗に収納していただけます。
こだわりの詰まったジュエリーは、2026年2月14日に発売されます。
貴金属（K18・プラチナ）を使用したプレミアムバージョンにつきましては、数量限定 となっておりますのでご注意ください。
【TVアニメ『ブルーロック』：バースデーフラワージュエリー】
■初回受注期間
2026年2月14日 - 2026年2月27日
■リングサイズ
#5, #6, #7, #8, #9, #10, #11, #12, #13, #14, #15
■販売価格
税込22,000円
※クオリティの選択により変動
■特典
オリジナルジュエリーケース
■製造国
日本
■販売ページ
(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会
