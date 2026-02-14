TVアニメ『ブルーロック』より、誕生花をモチーフにしたエゴいジュエリーが登場！

写真拡大 (全20枚)

株式会社WINRY


「FANITEM（ファニテム）」より、TVアニメ『ブルーロック』バースデーフラワージュエリーの発売が決定しました。 2026年2月14日 - 2026年2月27日の期間、販売ページにて受注受付が行われます。



今すぐ見たい！ :
https://fanitem.shop/collections/bluelock
https://fanitem.shop/collections/bluelock


■販売ページ


https://fanitem.shop/collections/bluelock


誕生花をモチーフにしたジュエリー

モデルは潔 世一, 糸師 凛, 凪 誠士郎, 御影 玲王, 糸師 冴, 士道 龍聖, オリヴァ・愛空の7名。



それぞれの誕生花が装飾された上品なデザインです。



身に着けやすいシンプルなデザイン

デザインは、各キャラクターのイメージカラーとなるストーンをセットし、普段使いしやすい仕上がりに。



サイズも5号から15号まで1号ずつお選びいただけます。




また、お好きなキャラクター同士で重ね着けることも可能です。




飾ってもかわいいオリジナルボックス

すべての指輪にはジュエリーケースが付属しておりますので、身に着けられない時も綺麗に収納していただけます。




こだわりの詰まったジュエリーは、2026年2月14日に発売されます。



貴金属（K18・プラチナ）を使用したプレミアムバージョンにつきましては、数量限定 となっておりますのでご注意ください。



詳細を見る :
https://fanitem.shop/collections/bluelock


【TVアニメ『ブルーロック』：バースデーフラワージュエリー】

■初回受注期間


2026年2月14日 - 2026年2月27日



■リングサイズ


#5, #6, #7, #8, #9, #10, #11, #12, #13, #14, #15



■販売価格


税込22,000円


※クオリティの選択により変動



■特典


オリジナルジュエリーケース



■製造国


日本



■販売ページ


https://fanitem.shop/collections/bluelock



(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会



FANITEM［ファニテム］

FANITEM = FAN + ITEM


お洒落で上質なグッズをお届けしております。



■OFFICIAL SITE


https://fanitem.shop/



■最新情報はSNSにて配信中


X：https://x.com/fanitem


Instagram：https://www.instagram.com/fanitem_official/