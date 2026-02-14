TVアニメ『ブルーロック』より、誕生花をモチーフにしたエゴいジュエリーが登場！

株式会社WINRY

「FANITEM（ファニテム）」より、TVアニメ『ブルーロック』バースデーフラワージュエリーの発売が決定しました。 2026年2月14日 - 2026年2月27日の期間、販売ページにて受注受付が行われます。

今すぐ見たい！ :https://fanitem.shop/collections/bluelockhttps://fanitem.shop/collections/bluelock

■販売ページ

https://fanitem.shop/collections/bluelock

誕生花をモチーフにしたジュエリー

モデルは潔 世一, 糸師 凛, 凪 誠士郎, 御影 玲王, 糸師 冴, 士道 龍聖, オリヴァ・愛空の7名。

それぞれの誕生花が装飾された上品なデザインです。

身に着けやすいシンプルなデザイン

デザインは、各キャラクターのイメージカラーとなるストーンをセットし、普段使いしやすい仕上がりに。

サイズも5号から15号まで1号ずつお選びいただけます。

また、お好きなキャラクター同士で重ね着けることも可能です。

飾ってもかわいいオリジナルボックス

すべての指輪にはジュエリーケースが付属しておりますので、身に着けられない時も綺麗に収納していただけます。

こだわりの詰まったジュエリーは、2026年2月14日に発売されます。

貴金属（K18・プラチナ）を使用したプレミアムバージョンにつきましては、数量限定 となっておりますのでご注意ください。

詳細を見る :https://fanitem.shop/collections/bluelock

【TVアニメ『ブルーロック』：バースデーフラワージュエリー】

■初回受注期間

2026年2月14日 - 2026年2月27日

■リングサイズ

#5, #6, #7, #8, #9, #10, #11, #12, #13, #14, #15

■販売価格

税込22,000円

※クオリティの選択により変動

■特典

オリジナルジュエリーケース

■製造国

日本

■販売ページ

https://fanitem.shop/collections/bluelock

(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会

FANITEM［ファニテム］

FANITEM = FAN + ITEM

お洒落で上質なグッズをお届けしております。

■OFFICIAL SITE

https://fanitem.shop/

■最新情報はSNSにて配信中

X：https://x.com/fanitem

Instagram：https://www.instagram.com/fanitem_official/