【直販限定】舞鶴URA鼓　純米吟醸無濾過生発売！公式オンラインストア、にいがた酒の陣2026限定販売

恩田酒造株式会社フレッシュさ、甘さ、米の旨みがバランスよく重なった一本

令和8年2月1日、恩田酒造株式会社（本社：新潟県長岡市六日市町1330、代表取締役：恩田紀男）は、普段は販売しない舞鶴鼓の純米吟醸生酒を「舞鶴URA鼓 純米吟醸無濾過生」という商品名で限定販売することを発表した。この新たな製品は恩田酒造公式オンラインストア(https://tsudumi-maitsuru.stores.jp/)にて購入可能です。

商品概要

「舞鶴URA鼓 純米吟醸無濾過生」は、通常は2回火入れの「舞鶴鼓 純米吟醸 一本〆」という商品をしぼりたてのフレッシュな生酒の状態でお届けしたいと思い、活性炭濾過や火入れをしないしぼりたてのお酒に少しだけ加水をしていつもよりアルコール度数が低い15度に調整し瓶詰めしました。

いつもは熟成感と米の旨みのしっかりある純米吟醸酒が、今回は瑞々しいリンゴのような華やかな香りと米の甘み・旨みがバランスよく重なった早春向けな爽やかな味わいになりました。

商品詳細

当商品は、弊社直販限定ということで恩田酒造公式オンラインストアと3月7日8日のにいがた酒の陣2026の会場限定で販売いたします。

商品名：舞鶴URA鼓 純米吟醸無濾過生

内容量：720mlのみ

アルコール度数：15度

精米歩合：48%

原材料名：米(国産)、米こうじ(国産米)

原料米：自社栽培米一本〆100%使用

価格

舞鶴URA鼓 純米吟醸無濾過生の価格は税込2,310円です。また、にいがた酒の陣2026の会場では無料試飲を行います。恩田酒造ブースにてお待ちしておおります。

担当者コメント

[企画・製造 坂東拓哉]

この時期しか味わえないフレッシュな味わいと、希少酒米である一本〆の特徴であるお米の旨みある味わいの絶妙なハーモニーをお楽しみください。