メガスタ受講者様の「緊急支援」を東大生によるオンライン個別指導「トウコべ」にて開始

株式会社ウィザス（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：生駒 富男）のグループ会社である株式会社MANABI（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤壮夫）が運営している東大生によるオンライン個別指導「トウコべ」は、オンライン家庭教師「メガスタ」を運営している株式会社バンザンの破産報道を受け、授業の継続が困難となった小学生・中学生・高校生の緊急支援を開始いたします。

株式会社ウィザスは、『「学び」と「成長」の喜びを、一人でも多くの人に。』を掲げ、教育・人材育成として幼児から社会人のすべての人の幸せへとつながる"社会で活躍できる人づくり"の実現を目指しています。

グループ会社である株式会社MANABIが運営している「トウコべ」は、事業を通して、一人ひとりが自らの可能性に気づき、伸ばせる環境を創り、学びを通じて未来を切り拓く、一歩を支える取り組みをおこなっております。創業より4年連続で成長を続けており、生徒数は1,000名を越え、登録している東大生講師は2,000名を越えました。

（株）バンザン社の突然の事業停止は、日頃から学習に取り組んでいる生徒や入試・テストを間近に控えた生徒そして支えている保護者にとって計り知れない不安につながります。

今回の状況を受け、「トウコべ」では学びの空白期間が生まれていることへの不安と学びを止めないことを最優先にし、緊急支援の実施を決定いたしました。またこれまで生徒を指導していた講師に対しても保護をいたします。

▼緊急支援詳細

https://www.toukobe.com/contents/news/2519

●緊急支援内容（生徒）

2026年2月14日現在、メガスタならびに一橋セイシン会でご受講の方（弊社でのご受講を現在なされていない方）

▼内容

・入会金無料

・受講料1ヶ月無料（最大240分） ※学習サポート費含む

●緊急支援内容（講師）

▼対象

下記大学に現在在籍し、メガスタ、一橋セイシン会で授業を実施していた講師（弊社講師登録をしていない方）

▼対象大学

東京大学・京都大学・北海道大学・東北大学・名古屋大学・大阪大学・九州大学・東京科学大学・一橋大学

▼支援内容

講師登録説明会の中でご説明いたします

●トウコべの特徴と強み

１.講師が考えるあなただけの勉強法で効率よく成績アップ！

集団塾のようにわからない授業を聞いているだけの時間やすでに理解できている問題を繰り返し扱うことはありません。お子様にあったペースで必要な内容を分かりやすく指導します。

２.お兄さん・お姉さん講師との個別授業で勉強のやる気向上

年が近く勉強の楽しさを知っているトウコべ講師との授業でお子様のモチベーションがあがります。講師に憧れて勉強に励むようになるお子様や先生との約束だからと宿題に手を付けるお子様の声を多く聞いております。

３.自宅で好きな時間に好きな分だけ

時間や場所を選ばず、いつでもどこでも受講いただけます。受講時間も9時30分～23時00分の間と柔軟なので、部活動や習い事で忙しいお子様もスキマ時間に負担なく授業を受けられます。

４.オンラインならではの理由で個別指導がお手軽に

オンラインのため、個別指導であってもお手頃な価格で受講いただけます。対面塾や家庭教師と比べ、送迎費用やお茶代もかかりません。

５.しっかりとした学習管理と手厚いサポートで保護者様の負担も解消

毎週の学習計画や宿題管理を通じて保護者様の負担と不安を解消します。毎日開室しているオンライン自習室やLINEでの質問対応等のサポートもおこなっています。さらに無料で何度でも講師変更可能です。

●学びを止めない、すべての人が最適な学びにアクセスできるように

教育サービスをおこなっている事業会社として無償提供をずっと行うことはできませんが、今回の支援は緊急措置として入学金無料・授業料1か月分（最大240分）無料で実施いたします。

生徒の学びを止めないこと、保護者様の心配と不安を解消すること、また学習を支える講師の働きを継続させることは、同じ事業者として責務であると考えています。

今回の緊急支援が、この度の件に関わったお子様、保護者、講師すべての皆様にとって、未来に繋がる一歩となるように心から願うとともに、支援に努めてまいります。

●株式会社MANABI 会社概要

会社名：株式会社MANABI

所在地：〒105-0014 東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館4階

代表者：佐藤 壮夫

URL：https://www.manabiph.com/

事業内容：学習塾の運営及び経営、学習塾への講師派遣事業、インターネットなどの通信ネットワークを利用した情報提供サービス、各種コンサルティング業務、前各号に付帯関連する一切の業務

●株式会社ウィザスについて

株式会社ウィザスは、「顧客への貢献」「社員への貢献」「社会への貢献」という3つの貢献を通じて、教育分野を中心に、一人ひとりの夢の実現に取り組む総合教育サービス会社です。すべては「成功」へのプロセスと考える“プラスサイクル”思考を基にした高校・大学事業、学習塾事業、グローバル事業、能力開発・キャリア支援事業を中心に、「社会で活躍できる人づくり」を実現できる最高の教育機関を目指しています。

社名：株式会社ウィザス

代表者：代表取締役社長 生駒 富男

所在地：〒541-0051大阪府大阪市中央区備後町3-6-2 KFセンタービル

設立：1976年7月10日

資本金：12億9,937万5,000円

従業員数：正社員 1011名（連結子会社含む 2025年3月末現在）

事業内容：総合教育サービス

URL：https://www.with-us.co.jp

●本プレスリリースに関するお問い合わせ先

《株式会社MANABI》

担当者：秋山 (あきやま)

〒105-0014 東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館4階

TEL：03-6803-0172 MAIL：info@manabiph.com