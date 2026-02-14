【春休みの思い出づくりに】キッズパティシエ体験が出来るTOOTH TOOTHのスイーツ作りイベント『KIDS KITCHEN』2026年春に開催！
神戸でパティスリーやカフェ、レストランを展開する「TOOTH TOOTH(https://toothtooth.com/)」より、お子様向けのスイーツ作りイベント『KIDS KITCHEN』開催のお知らせです。本格的なキッズパティシエ体験でお子様の頑張る姿を応援！今回は春休みの思い出づくりにぴったりな、春らしい苺チョコレートのホールケーキ作りをお楽しみいただけます。
『KIDS KITCHEN』開催情報
日程：2026年3月20日（祝）、21日（土）、22日（日）、28日（土）、29日（日）、30日（月）、4月3日（金）、4日（土）、5日（日） ※事前予約制
時間：４部制 [１.9時半～11時 ２.12時半～14時 ３.14時半～16時４.16時半～18時] ※3/30、4/3は11時～12時半と13時～14時半の開催となります。
対象年齢：3歳～12歳
場所：LAGOON TOOTH TOOTH(https://toothtooth.com/lagoon-tooth-tooth)
住所：兵庫県神戸市垂水区海岸通12-2 三井アウトレットパーク マリンピア神戸 1階別棟 40000
予約：WEB予約はこちら(https://reserva.be/toothtooth) ※各日５日前の15時締め切り、定員に達し次第締め切り
お子様の頑張る姿を応援！
※こちらはクリスマスケーキ作りの時の写真です
※写真はイメージです
TOOTH TOOTHのオリジナケーキ作りの体験。今回は春休みシーズンにちなんで、苺とチョコクリームたっぷりの桜色が可愛いデコレーションのオリジナルケーキ作りにチャレンジ。飾り付けまでとっても楽しい体験となっています。
◆体験内容
・パティシェの制服着用（コックコートと帽子をご用意しております）
・手洗い講習
・ホールケーキの土台作り
・フルーツの盛り付け
・デコレーション
・箱詰め
体験後は、キッズパティシエ認定書をプレゼント！
ご家族の思い出に、キッズパティシエになりきって。
コックコートに身を包んでパティシエ気分♪
オリジナルのコックコートは後ろ姿も可愛い！
調理の基本！手の洗い方からスタッフが丁寧に教えます！
お子様に合わせてスタッフが丁寧に寄り添います♪
笑顔あふれる瞬間がシャッターチャンス！
溢れる笑顔にシャッターチャンス！
「できたかな？」GOODいただきました♪
最後にみんなでハイチーズ！
TOOTH TOOTH KIDS KITCHEN
（トゥーストゥース キッズキッチン）
>> 「TOOTH TOOTH」公式HP(https://toothtooth.com/)
>> 「TOOTH TOOTH」公式Instagram(https://www.instagram.com/toothtooth_kobe/)