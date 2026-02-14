春の歓送迎会はこれで決まり！とろ～りチーズフォンデュプラン販売開始。神戸メリケンパークのベーカリーカフェ「TOOTH TOOTH FISH IN THE FOREST」

株式会社ポトマック

神戸メリケンパークのベーカリーカフェ「TOOTH TOOTH FISH IN THE FOREST(https://toothtooth.com/restaurant/fish-in-the-forest)」では、春の歓送迎会にぴったりな“とろ～りチーズフォンデュ”を楽しめる特別プランを、2026年2月16日（月）より販売開始します。ご予約受付中。

自家製パンにも、ごちそうボロネーゼにも、とろ～りチーズフォンデュ。

◆春の歓送迎会プラン [90分飲み放題付き]

おひとり様 5,000円（税込）

・チ ーズフォンデュソース

・じっくり煮 込 ん だ 淡路産牛のボロネーゼ（※淡路島産牛50%使用）

・ローストチキン

・バゲット＆フォカッチャ

・ロースト野菜

・フライドポテト

・グリルソーセージ

※ご注文は２名様より承ります

※当日予約もOK

開放感あふれる店内で、春の歓送迎会を。

神戸ならではの夜景が愉しめるメリケンパークの入り口に位置するベーカリーカフェ。天井が高くガラス張りの開放感溢れる空間で、、ゆったりとした時間をお過ごしください。

TOOTH TOOTH FISH IN THE FOREST

（トゥーストゥース フィッシュインザフォレスト）

神戸メリケンパークのベーカリーカフェ。毎朝店内併設のベーカリー工房で焼き上げるバラエティ豊かな自家製パンと、TOOTH TOTOHこだわりのパスタや兵庫県食材を使った料理をお楽しみいただけます。港町神戸のランドマークプレイスとしてランチにカフェ、ディナーまで様々なシーンに合わせてご利用ください。

>> 公式HP(https://toothtooth.com/restaurant/fish-in-the-forest)

>> WEB予約(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001304/11972?isfixshop=true)

>> Instagram(https://www.instagram.com/fishforest.kobe/)