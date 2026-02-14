「ラブライブ！シリーズ×パ・リーグ6球団　2026」開催決定！　コラボ試合の開催と6作品の描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズの発売決定！

株式会社バンダイナムコフィルムワークス

株式会社バンダイナムコフィルムワークス（代表取締役社長：浅沼 誠、住所：東京都杉並区）は、ラブライブ！シリーズとパ・リーグとのコラボ企画「ラブライブ！シリーズ×パ・リーグ6球団 2026」を実施いたします。

第3弾となる今回は、ラブライブ！シリーズより6作品（『ラブライブ！』『ラブライブ！サンシャイン!!』『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』『ラブライブ！スーパースター!!』『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』『イキヅライブ! LOVELIVE! BLUEBIRD』）と、パシフィック・リーグ全6球団がコラボ試合を開催するほか、描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズの販売を行います。

▲「ラブライブ！シリーズ×パ・リーグ6球団 2026」コラボキービジュアル

(C)H.N.F. (C)Rakuten Eagles (C)SEIBU Lions (C)C.L.M. (C)ORIX Buffaloes (C) SoftBank HAWKS

(C)2013 PL! (C)2017 PL!S (C)2024 PL!NM (C)2024 PL!SP (C)PL!HS (C)IKZL

■「ラブライブ！シリーズ×パ・リーグ6球団 2026」コラボ試合について

パ・リーグ6球団それぞれ球場にてコラボ試合を実施いたします。

※最新情報は、特設サイトおよび主催球団公式HPにて随時発表いたします

※試合チケット購入に関する詳細は主催球団公式HPをご覧ください。

※トークショーの観覧には、トークショーのチケットが必要な場合があります。

詳細は、主催球団公式HPにて後日発表いたします。

○5月23日(土) 東北楽天ゴールデンイーグルス ／ 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

（『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』）

会場：楽天モバイル 最強パーク宮城

出場：大西 亜玖璃（上原 歩夢 役）/相良 茉優（中須 かすみ 役）

○6月11日(木) 北海道日本ハムファイターズ ／ 蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ

（『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』）

会場：エスコンフィールドHOKKAIDO

出場：三宅 美羽（セラス 柳田 リリエンフェルト 役） / 進藤 あまね（桂城 泉 役）

○6月12日(金) 埼玉西武ライオンズ ／ μ’s（『ラブライブ！』）

会場：ベルーナドーム

出場：新田 恵海（高坂 穂乃果 役） / 徳井 青空（矢澤 にこ 役）

○6月14日(日) 福岡ソフトバンクホークス ／ Aqours（『ラブライブ！サンシャイン!!』）

会場：みずほPayPayドーム福岡

出場：逢田 梨香子（桜内 梨子 役） / 高槻 かなこ（国木田 花丸 役）

○6月28日(日) 千葉ロッテマリーンズ ／ Liella! （『ラブライブ！スーパースター!!』）

会場：ZOZOマリンスタジアム

出場：薮島 朱音（米女 メイ 役） / 大熊 和奏（若菜 四季 役）

○8月15日(土) オリックス・バファローズ ／ いきづらい部！

（『イキヅライブ! LOVELIVE! BLUEBIRD』）

会場：京セラドーム大阪

出場：奥村 優季（春宮 ゆくり 役） / 天沢 朱音（此花 輝夜 役）

■コラボグッズの販売について

今回のコラボでもコラボグッズを多数展開いたします。詳細は後日、「ラブライブ！シリーズ×パ・リーグ6球団 2026」公式サイトにて発表予定です。

・「ラブライブ！シリーズ×パ・リーグ6球団 2026」公式サイト

https://www.lovelive-anime.jp/special/pacificleague2026/

■関連サイト・SNS

◎ラブライブ！シリーズ Official Web Site：https://www.lovelive-anime.jp/

◎バンダイナムコフィルムワークス作品情報サイト「V-STORAGE」：https://v-storage.jp/