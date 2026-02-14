「ラブライブ！シリーズ」× パ・リーグ6球団スペシャルコラボが決定！

パシフィックリーグマーケティング株式会社

パ・リーグ6球団（北海道日本ハムファイターズ、東北楽天ゴールデンイーグルス、埼玉西武ライオンズ、千葉ロッテマリーンズ、オリックス・バファローズ、福岡ソフトバンクホークス）とパシフィックリーグマーケティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：新井 仁）は、「ラブライブ！シリーズ」との第3弾となるコラボレーションが決定したことをご案内いたします。

「ラブライブ！シリーズ」は、2010年にスタートしたオールメディアで展開するスクールアイドルプロジェクトで、CDリリースやアニメーション、ライブイベント、ゲーム、雑誌連載など幅広い形で展開し、大きな人気を博しています。パ・リーグ6球団とは2022年、2024年にコラボを実施。ファンの皆様に大きなご好評をいただいたことから、今年第3弾コラボとしてパワーアップして実施する運びとなりました。

今回は、「ラブライブ！シリーズ」より6作品（『ラブライブ！』『ラブライブ！サンシャイン!!』『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』『ラブライブ！スーパースター!!』『ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』『イキヅライブ! LOVELIVE! BLUEBIRD』）とパ・リーグ6球団のコラボとして実施いたします。6球場で開催するコラボ試合では、各作品の出演声優さんに来場いただき特別アナウンスやトークショーなどを開催するほか、ユニフォーム姿の描き下ろしイラストを使用したコラボグッズも販売予定です。ぜひラブライブ！シリーズとパ・リーグ6球団のパワーアップしたコラボレーションにぜひご期待ください！

▶︎特設サイトURL：https://www.lovelive-anime.jp/special/pacificleague2026/

コラボ試合日程/来場予定キャスト

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/19259/table/305_1_3646a7f0517128fc420b6d15fe9f2287.jpg?v=202602151051 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/19259/table/305_2_4a3f35b5fd463d95f4c23da70c89402a.jpg?v=202602151051 ]

※主催球団によって、イベントの実施内容が変更になる場合がございます。

※予定は変更となる場合がございます。最新情報は、特設サイトおよび主催球団公式HPにて随時発表いたします。

※トークショーの観覧には、トークショーのチケットが必要な場合があります。詳細は、主催球団公式HPにて後日発表いたします。