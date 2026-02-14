古畑星夏、10年ぶりのファンイベント「Glow Myself」を開催！「努力でつくる、好きな私」をテーマに、30歳に向けた“新たな決意”を初告白

株式会社レプロエンタテインメント

Oggi専属モデルとして第一線で活躍する古畑星夏が、自身初となるファンミーティング「Glow Myself」を表参道ミュージアムにて開催しました。

■ 10年越しの再会。全国からファンが集結した熱狂の1日

20歳の時以来、約10年ぶりの開催となった今回のファンイベント。会場には抽選で選ばれた200名のファンが集まり、地元・東京のみならず、福岡や大阪など遠方から駆けつけた熱心なファンの姿も多く見られました。久しぶりの至近距離での交流に、会場は開演前から温かな期待感に包まれました。

■「努力でつくる、好きな私」- 意外な私生活と“30歳の節目”への期待

イベントのタイトル「Glow Myself」には、～努力でつくる、好きな私～というメッセージが込められています。

トークショーでは、ストイックなスタイル維持の秘訣だけでなく、「実は夜はTikTokを見て夜更かししてしまうショートスリーパー」「休日はメイクもお休みしてダラダラ過ごすのが好き」という意外な一面を告白。

また、今年30歳という大きな節目を迎えることについて、「30歳になるのがすごく楽しみ！」と晴れやかな表情で語り、「今まで支えてくれた関係者の皆さんを招待して、感謝を伝える会を開きたい」という新たな目標を明かし、周囲への深い感謝を口にしました。

■「書道・バレエ・英会話」- 止まらないアップデートへの意欲

今後挑戦したい「自分磨き」として、古畑は「習い事を始めたい」と宣言。「書道やバレエを習ってみたい。あと、海外に行くたびに必要性を感じる英会話も！」と意欲を見せました。

ゲストとして登場した親友・深夜のうららさんから「英会話は（星夏は）やらなそう（笑）」とつっこまれる一幕もありましたが、「海外では話したいと思うけど、帰国するとやっぱり日本が一番！って思っちゃう」と茶目っ気たっぷりに答え、会場の笑いを誘いました。

■「変化を力に」- 決意、そしてファンへの感謝

昨年末に離婚を発表し、人生の大きな転換期を迎えた古畑。イベントの終盤では、自身のアップデートを誓うとともに、ファンへの想いを言葉にしました。

古畑星夏 コメント

「本来は私が皆さんに元気を与える立場なのに、今日のイベントを通して、私の方が皆さんからたくさんのパワーと元気をもらいました。改めて、支えてくれるファンの皆さんの存在を幸せに感じています。本当にありがとうございました。」

葛藤を抱えながらも、自分を大切にし、30代という新章に向けて前を向く彼女の姿勢。それは同じ時代を生きる女性たちへの力強いエールとなり、会場からは鳴り止まない拍手が送られました。

一人の女性として、そしてモデルとして。さらに輝きを増していく古畑星夏の「今」が凝縮された、記念すべき1日となりました。

【古畑星夏プロフィール】

モデル／女優。1996 年 7 月 8 日/東京都出身。

2009 年、「第 13 回ニコラモデルオーディション」でグランプリを獲得し、ファッション誌『nicola』の専属モデルでデビュー。卒業後は『ViVi』専属モデルを経て、現在は『Oggi』専属モデル。

■公式インスタグラム

https://www.instagram.com/STARANDSUMMER/

■事務所公式プロフィール

https://www.lespros.co.jp/artists/seika-furuhata/

