AMPTAK、Kアリーナ横浜でワンマンライブ開催！プレイガイド等でのチケット申込受付開始！さらにグッズ情報も解禁＆ライブ初披露ペア曲MV公開

株式会社STPR(本社:東京都渋谷区、代表:柏原真人、以下「STPR」)は、2026年3月20日(金・祝)・21日(土)にKアリーナ横浜にて開催する、当社所属の超多彩2.5次元歌い手アイドルグループ「AMPTAKxCOLORS」のワンマンライブ『AMPTAK海賊団xレインボーロード中88％』について、本日2026年2月14日(土)21:00より、STPR TICKETおよび各プレイガイドでのチケット先行受付を開始いたしました。

あわせて、本公演のオフィシャルグッズのラインナップ解禁、およびライブで初披露を予定している「ちぐさくん」×「けちゃ」によるペア曲のMusic Videoを公開いたしました。

AMPTAKにとって本公演は、2025年5月に開催したワンマンライブ『AMPTAK 1stアルバムリリースライブ～AMPTAKxレインボーロード中77％～』から約10か月ぶりとなる待望の公演です。

これまで『日本武道館』や『ぴあアリーナMM』などで数々のステージを重ね、着実に成長を遂げてきたAMPTAKxCOLORS。2026年3月開催の『AMPTAK海賊団xレインボーロード中88％』は、その現在地を示すとともに、さらなる高みへ挑む節目のステージとなります。本公演のテーマは「海賊」。目標へ向かう“航海”を描き、公演名の「88％」には、夢へ一歩近づく姿と新たな「挑戦」の意味が込められています。応援してくださるリスナー(ファンの呼称)の皆さまとともに、Kアリーナ横浜を舞台に、AMPTAKは77％を超え、88％へと挑みます。

本公演のチケットにつきましては、STPR TICKET・プレイガイド先行受付を2月14日(土) 21:00 (抽選)に開始しております。

また、本公演の世界観をカタチにしたオフィシャルグッズ全8アイテムの情報を解禁いたしました。公演ビジュアルを使用したランダム缶バッジやメンバーカラーのバンダナなど、ライブ体験をより楽しめるラインナップを展開いたします。

さらに、「ちぐさくん」×「けちゃ」による初ペア曲『ペットに恋しちゃダメですか？』のMVを公開いたしました。本楽曲は本公演にて初披露を予定しています。ペア曲につきましてはこの後、「まぜ太」×「あっと」、「あっきぃ」×「ぷりっつ」と続いて公開されていく予定です。

初のペア曲とともに夢へ向かうAMPTAKの“88％”の現在地を、ぜひ会場でご体感ください。

■公演概要

【公演名】AMPTAK海賊団xレインボーロード中88％

【開催日時】

-2026年3月20日(金‣祝) 開場 12:00/開演 13:30

-2026年3月21日(土)開場 12:00/開演 13:30

【会場】Kアリーナ横浜 〒220-8507 横浜市西区みなとみらい6-2-14

【オフィシャルサイト】https://amptak-colors-k-arena2026.stpr.com/

■チケット情報

[STPR TICKET・プレイガイド先行受付(抽選)]

【チケット券種・料金】

●一般指定席：8,800円

●ファミリー席(着席指定席)：7,700円

【受付期間】2026年2月14日(土) 21:00 ～ 2026年2月23日(月・祝) 23:59

【受付URL】

STPR TICKET：https://stpr-ticket.com/booths/amptakxcolors

▼プレイガイド

イープラス：https://eplus.jp/amptakxcolors/

ローソンチケット：https://l-tike.com/amptak/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/amptakcolors-k/

※３才以上有料 ※全席指定席

※抽選販売となります

※チケットは全て電子チケットとなります

※『ファミリー席』につきましては、特設サイトの注意事項をご確認の上お申し込みください

STPR IDについて

STPR IDは、STPRが提供する各種サービスを1つのIDでご利用いただける無料アカウントです。

ご登録ページ：https://id.stpr.com/

■「スペシャルグッズ付き指定席」アップグレード情報

【アップグレードについて】

アンプタックラブ!!最速先行受付で「一般指定席」チケットを当選後、ご入金された方を対象に、「スペシャルグッズ付き指定席」へのお申込みを後日受け付け、抽選する方法です。当選された場合、「一般指定席」チケットはアップグレード料金として1枚につき6,200円(税込)＋手数料をお支払いいただきます。

【受付期間】2026年2月14日(土) 21:00 ～ 2026年2月23日(月・祝) 23:59

【チケット情報】

アップグレード料金 +6,200円(税込)

例：一般指定席チケット(8,800円)＋アップグレード料金(6,200円)

【アップグレード特典】

・アリーナ席確約

・スペシャルグッズ

(ペンライト・2連アクリルキーホルダー・ステッカーセット ※デザインは公演ごとに異なります)

アンプタックラブ!!最速先行受付で「一般指定席」へ当選後、ご入金された方のみが対象になります。

アンプタックラブ!!最速先行受付での「ファミリー席（着席指定席）」ご当選・ご入金チケット、その他先行での「一般指定席」「ファミリー席（着席指定席）」ご当選・ご入金チケットはアップグレード受付の対象外となります。

≪注意事項≫

※本受付は、アンプタックラブ!!会員の年額コース限定サービスに含まれる「チケット先行当選確率アップ」の対象となります。アップグレード受付期間中に年額コースに登録された方も含まれます

※抽選での受付となります

※本受付のお支払い方法はクレジットカードのみとなります

※アップグレードチケットに当選した場合、アンプタックラブ!!最速先行でご購入された「一般指定席」チケットはキャンセルという表示に変わります

■ AMPTAK海賊団xレインボーロード中88％ OFFICIAL GOODS情報

▼販売方法

<会場受取>

「STPR ONLINE STORE」でご注文＆お支払いただいた商品を会場となるKアリーナ横浜でお受け取りいただけるサービスです。会場でお受け取り可能な方のみお申込みください。

申込期間【先着】：2026年2月21日(土)18:00～2月28日(土)23:59

受取日：2026年3月20日(金)・3月21日(土)

受取場所：Kアリーナ横浜

[STPR ONLINE STORE]会場受取ページ：https://store.stpr.com/blogs/event-info/amptak-2026spring

※商品の在庫数や受取時間枠には限りがあります。先着順につきなくなり次第、終了となります。

※ご利用の際は、STPR IDにご登録・ログインいただいた上で、ご注文ください。

※最新情報はSTPR ONLINE STORE公式Xにて随時更新いたします。

<当日販売>

詳細は後日お知らせいたします。

■ 「ちぐさくん」と「けちゃ」による初ペア曲『ペットに恋しちゃダメですか？』MV情報

「ちぐさくん」×「けちゃ」初ペア曲『ペットに恋しちゃダメですか？』は、“ペット対決”をテーマにしたハイテンション・ポップチューン。作詞は「ちぐさくん」が担当し、重すぎる愛をぶつけ合うコミカルで中毒性のある楽曲となっています。ライブでの初披露にもご注目ください。

【MV】ペットに恋しちゃダメですか？ / ちぐさくん × けちゃ（AMPTAKxCOLORS）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IcknWrbfopo ]

YouTube：https://youtu.be/IcknWrbfopo(https://youtu.be/IcknWrbfopo)

Vocal：ちぐさくん × けちゃ（AMPTAKxCOLORS）

Lyric：ちぐさくん

Music / Arrangement：久下真音

Illust：花田風琳/前山ちぇ～/妖華/たそちゃっぴ

Movie：naco

場面写

■AMPTAKxCOLORS Profile

ゲーム実況、歌ってみた、ASMR台詞など、動画配信サイトを中心に様々な活動を行う6人(あっきぃ / まぜ太 / ぷりっつ / ちぐさくん / あっと / けちゃ)が集まった超多才2.5次元歌い手グループ。グループ名の「AMPTAK」はメンバーの頭文字に由来。

活動当初から動画配信に加えて音楽活動も精力的に行っており、ユニットを結成してわずか2ヶ月後の2022年12月にパシフィコ横浜国立大ホールで1stワンマンライブを開催。2023年5月には配信限定1stEP『RAINBOWxCOLORS』をリリース。TOKYO DOME CITY HALLで行った2ndワンマンライブでは、追加公演もあわせた全3公演が満員御礼。さらに、2024年3月には東名阪計9公演の1st LIVE TOURを行い全公演ソールドアウト！2024年8月には、当時の大きな目標であった日本武道館公演を大成功のもとに終える。

2025年4月に1stフルアルバム『AMPTAKxレインボーロード中77％』をリリース。これを記念し、2025年5月にはぴあアリーナMMにて自身初となるアリーナワンマンライブを開催し2日間で約24,000人を動員、大成功を収めた。

※「AMPTAKxCOLORS」表記に関して：x(AMPTAKとCOLORSの間)が、半角エックスになります。

オフィシャルリンク

公式サイト：https://amptak-colors.com/

公式X：https://twitter.com/ampxtak

公式YouTube：https://www.youtube.com/@AMPTAKxCOLORS

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@ampxtak

公式ツイキャス：https://twitcasting.tv/c:ampxtak/

公式LINE：https://lin.ee/c0BgCRP

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/