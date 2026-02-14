体験価値を最大化する空間演出へ - 実験型アパートメントホテル・Sumu 0号店「Sumu Ueno East」客室体験ツールのキュレーションを提供

株式会社FOOD FOREST

ブランド設立時からパートナーとして伴走してきた、実験型アパートメントホテル「Sumu powered by Airbnb Partners（以下、Sumu）」。その記念すべき0号店となる「Sumu Ueno East」が、2026年2月15日（日）、東京・東上野にグランドオープンします。

株式会社FOOD FOREST（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 冨田円）は、このたびSumuの客室プロジェクトにおいて、客室備品のキュレーションを担当いたしました。Sumuは、滞在そのものを五感で味わえるものとして捉え直し、従来の「宿泊」という枠を超えた新しい価値を提案するホテルブランドです。株式会社FOOD FORESTはそのコンセプトに共鳴し、客室備品のキュレーションから設置までを手がけています。

変貌するインバウンドニーズに応える「地域とつながる客室体験」 。訪日旅行者のニーズは、「観光」から「体験」へ、さらに「その土地の文化に触れること」へと変化しています。

株式会社FOOD FORESTは、そうした変化を捉え、Sumuに滞在するゲストの体験を“日本の地域文化と出会う入口”として組み立て直しました。「心地よさ」を細部まで追求し、選び抜いた品々は単なるアメニティや備品ではなく、日本各地で受け継がれてきた伝統や、存続の危機にある産業を未来へつなぐものとして選んでいます。滞在者が自然と地域の物語に触れられる仕掛けを随所に施しています。





プロジェクト背景

近年、ホテル滞在における体験価値への期待はますます高まっています。単なる“宿泊”ではなく、滞在時間そのものがストーリーになること。Sumuの目指す世界観は、まさにその先を行くものです。

FOODFOREST は、ホテル空間における「体験設計」の可能性に着目し、客室の一つひとつの備品に対しても徹底的に価値を考察。機能性だけでなく、日常と非日常の境目を溶かすような美意識・体験性を持たせることで、滞在者の感性に寄り添う体験創造を実現しました。

長期滞在をもっと楽しく、快適に。多様なパートナーとの共創で生まれた、新しい宿泊体験

近年、ホテルでの滞在に求められるものは大きく変わりつつあります。単なる“宿泊”ではなく、滞在する時間そのものに物語があること。Sumuが目指すのは、まさにその先にある世界です。FOOD FORESTは、ホテルの客室空間がもつ可能性に着目し、一つひとつの備品に対して丁寧に意味を考え抜きました。機能性だけでなく、日常と非日常の境目をやわらかく溶かすような美意識を宿らせ、滞在する方の感性に寄り添う空間づくりを行っています。



＜FOOD FORESTがつくりだす提供価値＞

体験価値 1｜地域文化を届けるキュレーション

変化するインバウンドニーズに応え、日本文化の本質に触れられる客室づくりを行いました。単なる備品選びではなく、日本各地の伝統や産業を未来へつなぐ“物語のあるプロダクト”を取り入れています。

滞在の窓口、１階ラウンジにある接遇の入り口、アメニティバーには四季に合わせたウェルカムドリンクも

体験価値 1｜地域文化を実装するキュレーション設計

変貌するインバウンドニーズに応え、日本文化の本質と接続する客室体験を構築。

単なる備品選定ではなく、日本各地の伝統や産業を未来へつなぐ“物語性のあるプロダクト”を実装しました。

お茶の香りを客室で楽しむ常滑焼の急須Sumuオリジナル”ギョサン”スリッパ

様々なオリジナルアメニティバスグッツは純国産シルク成分配合を採用

◎室町時代から庶民文化の日用品として脈々と続く陶都・常滑の伝統工芸「常滑焼」の急須セット

→日本茶文化を客室で楽しむひとときを演出

◎明治期より続く大阪の地場産業「泉州タオル」を活用した、Sumuオリジナルバスマット

→繊維産業の技術とブランド体験を融合

◎漁業従事者の安全を支えてきた“ギョサン”の客室サンダル

→日本の現場から生まれた合理的な美しさを客室へ

◎愛媛発、日本シルク成分を活用したバスアメニティ

→養蚕文化を受け継ぐシルク素材の魅力を、日常で楽しめるバスアイテムに

◎日本の四季を暮らしに取り入れるHERBAL HACKとの取り組み

→季節の野草茶を通じて、香りとともに日本の自然を気軽に楽しめるウェルカムドリンク

これらはすべて、「地域を応援する消費」へと自然につながるよう選んだものです。

体験価値 2｜日本文化の物語を、滞在の導線に

プロダクトの魅力を最大限に届けるため、アメニティバーから客室への動線・触れる順番・視覚的な印象までを設計しています。滞在者が“説明されなくても心地よい”と感じる配置と、思わず手に取りたくなるような見せ方の工夫で、空間全体のバランスを整えました。



◎客室の核として採用したAmbientecのポータブルライト

→プロ用水中撮影機材ブランドRGBlueの防水・耐圧技術を応用して生まれた、堅牢で精密なポータブル照明。“光を持ち運ぶ”という新しい体験を提案し、修理・交換可能な構造と上質素材により、長く使い続けられるものづくりを体現しています。

体験価値 3｜旅の先にある出会いをつくる

FOOD FORESTが目指したのは、観光だけでは終わらない旅のかたちです。

客室で出会ったプロダクトが、日本の地域文化や産業への関心を呼び起こし、まだ見ぬ日本への旅心を育てる。滞在そのものが、次の旅の出発点となることを目指しています。

現在、公式サイトにて宿泊予約の受付を開始しています。

Sumu Ueno Eastの公式サイト：

https://service.sumu-hotel.com/ja/ueno-east/



今後、公式ECサイトにて客室で使用しているアイテムの購入も可能になる予定です。







■ 施設概要

施設名：Sumu Ueno East

所在地：〒110-0015 東京都台東区東上野2-12-1

アクセス：JR・銀座線・日比谷線 上野駅 徒歩7分 / 日比谷線 仲御徒町駅 徒歩5分

グランドオープン：2026年2月15日（日）

公式サイト：https://service.sumu-hotel.com/ja/ueno-east/

公式Instagram：@sumu.hotel

客室：全9室（各室約79平方メートル ・最大6名）

宿泊料金：1室1泊 60,000円～（税込）※季節・曜日により変動あり

チェックイン/アウト：16:00 / 11:00

運営：カソク株式会社

■会社概要

株式会社FOOD FORESTは、「文化と産業を、体験として届け直す」をテーマに、空間・食・プロダクトを横断したホスピタリティ領域のクリエイティブカンパニーです。

地域に根差した伝統産業や素材、その背景にある物語を掘り起こし、現代の感性に合う形で届け直す--ホテルや商業空間を通じて、日本の地域と世界をつなぐことを目指しています。

愛知県豊橋市でブティックホテルの手法を用いて地域の魅力を形にした「コルゲートハウス」がRed Dot Award Concept Design賞を受賞。これを皮切りに、現在は単なるプロダクト導入にとどまらず、「まだ知られていない地域の魅力をPoC（Proof of Concept）として形にし、どう体験として届けるか」までを一貫して手がけています。

空間に宿る文化の翻訳者として、持続可能なものづくりに取り組んでいます。

株式会社FOOD FORESTのプレスリリース一覧

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/126825





