熊谷健太郎、小松昌平、寺島惇太、仲村宗悟、深町寿成ら「GOALOUS5」による月に一度の「ABEMA」生特番2月16日（月）夜9時より独占無料生放送！誕生日ボーイ・熊谷健太郎を“癒し”でお祝い！？

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、5人組男性声優グループ「GOALOUS5」の生特番『GOALOUS5 声福生放送 2026』#2を、2026年2月16日（月）夜9時より独占無料生放送いたします。また本日2月14日（土）に、テーマソング第7弾『Game7』のカップリング曲『Chu-Chu-Tuning』のPVが初公開されたことをお知らせいたします。

『GOALOUS5 声福生放送』は、人気男性声優の熊谷健太郎（ゴーラスブルー）、小松昌平（ゴーラスグリーン）、寺島惇太（ゴーラスイエロー）、仲村宗悟（ゴーラスホワイト）、深町寿成（ゴーラスピンク）による 5 人組グループ「GOALOUS5」が月に1度実施する「ABEMA」生特番です。“声の力で人々を虜にし「世界声福(征服)」を目指すダークヒーロー”をコンセプトに、毎週WEB番組「GO5チャンネル」にて任務に励む姿を配信している「GOALOUS5」。本番組では、さらに“構成員”（ファン）を増やすべく、「GO5チャンネル」での任務とは異なる、生ならではの魅力が詰まった企画を展開してまいります。

今月は、ゴーラスブルー・熊谷健太郎の誕生日当日となる2月16日（月）夜9時より独占無料生放送。メンバーそれぞれが考えた“癒やし企画”で熊谷をお祝いする、誕生日ならではのスペシャル企画をお届けします。

またこのたび、2月14日（土）夜9時に、テーマソング第7弾『Game7』のカップリング曲『Chu-Chu-Tuning』のPVが初公開されました。

番組では、公開されたばかりのPVについてのトークをはじめ、『Game7』の最新情報も発表予定です。

PVはこちら：https://www.youtube.com/watch?v=Q7x7ziHV0aE

誕生日パーティーから最新情報の発表まで盛りだくさんでお届けする『GOALOUS5 声福生放送 2026』#2 をぜひお見逃しなく。

■特別番組『GOALOUS5 声福生放送 2026』#2独占無料生放送 概要

放送日時：2026年2月16日（月）夜9時～夜10時

放送チャンネル：アニメLIVEチャンネル

視聴URL：https://abema.tv/channels/anime-live/slots/DuWFysHt3Tg67y

出演：「GOALOUS5」熊谷健太郎、小松昌平、寺島惇太、仲村宗悟、深町寿成

「GOALOUS5」

公式HP：https://www.goalous5.com/

公式X：https://x.com/sir_goalous