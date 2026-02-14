俳優・渡辺和貴がエージェントブランド「ONE STROKE」所属

株式会社ILLUMINUS

株式会社ILLUMINUS（本社：東京都港区、代表取締役：小宮山薫）は、俳優・渡辺和貴が、同社が展開するエージェントブランド「ONE STROKE（ワンストローク）」に所属したことをお知らせいたします。

「ONE STROKE」は、舞台を中心に活動する俳優・クリエイターのマネジメントおよびキャリア形成を支援するエージェント事業として立ち上げられました。



コンセプトは「一本の線から、広がる世界へ」。個々の活動実績や専門性を軸に、舞台・映像・イベント・IPコンテンツなど多領域への展開を図り、持続的な活動基盤の構築を目指します。

渡辺和貴は、ミュージカル『忍たま乱太郎』、ミュージカル『シンデレラ』、PLAY JOURNEY! series「Laugh Journey!」ほか多数の舞台作品に出演し、安定した演技力と存在感で評価を得てきました。

今回の所属を契機に、従来の舞台活動に加え、映像分野やオリジナルIPコンテンツへの参画など、活動領域の拡張を推進してまいります。

株式会社ILLUMINUSは、舞台制作・IP開発事業と連動させたエージェント機能を強化し、俳優・クリエイターの価値最大化とコンテンツ創出力の向上を図ってまいります。

今後の展開にご注目ください。

■渡辺和貴（わたなべ・かずき）

俳優。1985年9月13日生まれ、三重県出身。A型。

主な出演作に、ミュージカル『忍たま乱太郎』、PLAY JOURNEY! series「Laugh Journey!」など。

【渡辺和貴コメント】

この度、ご縁をいただき、イルミナスに所属させていただくことになりました。

これまで支えてくださった方々への感謝の気持ちを胸に、新たな環境でより一層精進していきたいと思います。

俳優としての可能性を広げ、作品を通して多くの方の心に響く表現ができるよう努力していきたいと思います。

今後とも温かいご支援のほど、よろしくお願いします。

■ONE STROKEについて

株式会社ILLUMINUSが展開するエージェントブランド。

舞台業界を中心とした俳優・クリエイターのマネジメントおよびキャリア戦略を支援し、作品開発・IP事業との連動による新たな価値創出を目指す。

■会社概要

会社名：株式会社ILLUMINUS

代表者：代表取締役 小宮山薫

所在地：東京都港区

事業内容：舞台・イベント制作、IP開発、エージェント事業 他