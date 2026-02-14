地上波タブーのニューメディア『NoBorder』最新回公開 #34

株式会社NoBorder

地上波タブーのニューメディア『NoBorder』を展開する 株式会社NoBorder（本社：東京都港区、代表取締役：溝口勇児）は、「#34 税金は“出世の道具”か？利権と実績作りに消える公金の正体」 を本日21:00に公開したことをお知らせいたします。

衆院選が終わり、自民党は単独で3分の2を超える議席を確保しました。歴史的勝利を受け、政治の決定力は一段と強まっています。こうした状況のなか、改めて問われるのが行政に対するチェック機能のあり方です。





政府の予算を監査する会計検査院の調査によると、政府の無駄遣い額は10年間で約2兆円。有識者会議、不透明な基金、租税特別措置、特別会計…。私たちの税金は、どこで、誰に、どう使われているのか。

本エピソードでは、2月13日に中道改革連合代表に就任した小川淳也氏や自民党元幹事長の石原伸晃氏をはじめとした現職・元職の国会議員を含む多彩な論客が、「政・官・民」の癒着構造に真正面から切り込みました。

#34:「 税金は“出世の道具”か？利権と実績作りに消える公金の正体」

https://youtu.be/OfaQnljP60s

最新回の見どころ

■なぜ今、「公金チューチュー」を問うのか

2022年、若年被害女性を支援する団体が都から2,600万円を受け取り、不正会計や生活保護ビジネスが発覚した事件を機に、公金チューチュー問題が一気に表面化しました。

そうした流れを受け、公金の使途の一つである補助金・助成金の運用について、透明性や実効性を問う声が高まっています。国や自治体が事業を外部団体へ一任するケースも多く、その実態が見えにくい構造があることから、制度設計や監査体制の在り方が課題として指摘されています。

本エピソードでは、国民の目の届きにくい公金の使途について、その構造と課題を多角的に検証しています。



● 今すぐ無くすべき公金チューチューは何か

● 約50兆円の医療費は適正なのか

● 租税特別措置という「闇の補助金」

● 20兆円の基金は何に使われているのか

● 税金の無駄遣いをなくす解決策は何か



番組では、「癒着そのものの追及」にとどまらず、制度設計や情報公開の仕組みにも焦点を当てています。減税か歳出削減か、構造改革か情報公開かといった立場の異なる視点が提示され、政党や思想を超えた形で議論が行われました。

行政の歪みをどう可視化し、どう正していくのか。視聴者に問題提起する内容となっています。

■多彩な出演者とゲストMC

本エピソードには、現職・元職の国会議員を含む各分野から、公金問題に明確な立場を持つ論客が集結しました。



●タレントのフィフィ氏は、一児の母として、目的と成果が見えない「こども家庭庁」は不要であると強く訴えました。

●日本自由党代表 浜田聡氏は、議員時代に独自に有識者会議の調査を行った経験から、会議そのものが利権に繋がっているケースがあると告発。減税こそが解決策だと訴えました。

●京都大学大学院教授の藤井聡氏は、医療界が最大の公金チューチューであると指摘し、医師会との癒着構造を暴きました。

●自民党元幹事長 石原伸晃氏は、政界中枢を知る立場から、役所内の出世争いに公金が利用される「単年度主義」の問題を指摘し、デジタル技術による透明化を提案しました。

●中道改革連合代表 小川淳也氏は、 野党議員の立場から、政権交代がないことによる癒着や、運用実態が不透明な「基金」のあり方を批判。優先順位に基づいた資源配分の見直しを主張しました。

●前参議院議員 柳ケ瀬裕文氏は、日本維新の会で総務会長を務めた経験から、 高齢者利権による医療費問題や、大企業優遇の「租税特別措置（闇の補助金）」を公表すべきだと訴えました。

●ごぼうの党代表 奥野卓志氏は、財務省が「外為特会（外国為替資金特別会計）」の含み益を隠していると批判しました。

ゲストMCには、元自民党参議院議員で文部科学委員会理事を歴任し、現役プロレスラーとしても活躍する大仁田厚氏をお迎えしました。現職議員時代にいじめ問題へ取り組み、学校現場に足を運んできた経験をもとに、有識者会議や予算配分の実態について現場目線から問いを投げかけました。

複雑になりがちなテーマの中でも、自らの体験を交えながら議論をリードし、多様な立場の意見が交差する場をつくり出しました。



ゲストMC：

大仁田厚氏（元自民党参議院議員・現役プロレスラー）



出演者:

石原伸晃氏（自民党元幹事長）

小川淳也氏（中道改革連合代表）

奥野卓志氏（ごぼうの党代表）

浜田聡氏（日本自由党代表）

藤井聡氏（京都大学大学院教授）

フィフィ氏（タレント）

柳ケ瀬裕文氏（前参議院議員）







視聴者参加型企画（アンケート）

番組公開後、メインMCを務める溝口勇児の公式X及びNoBorder公式Xでは視聴者アンケートを実施しています。番組を通じて、視聴者自身が考え、表明する場を提供していますので、ぜひご参加ください。

地上波タブーのニューメディア『NoBorder』とは

「NoBorder」は、連続起業家・溝口勇児が命をかけて“真実の輪郭”に迫る、地上波タブーのニューメディアです。既存メディアでは扱いづらいテーマに対し、多様な立場・専門性を持つ論客を迎え、結論ありきではない、多面的な議論を展開しています。



フェイク OR ファクト--

そのBORDERは、あなた自身がひいてください。

■配信情報

番組名 ：NoBorder

エピソード：#34

タイトル ：「税金は“出世の道具”か？利権と実績作りに消える公金の正体」

公開日時 ：毎週土曜 21:00

配信媒体 ：YouTube

視聴方法 ：無料視聴

視聴URL ：https://youtu.be/OfaQnljP60s

