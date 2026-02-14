アニメRPG『プリンセスコネクト！Re:Dive』新TVCM「8周年 リマッ！」篇放送のお知らせ

株式会社Cygames

ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社Cygames（以下、サイゲームス 本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一）は、自社で開発するアニメRPG『プリンセスコネクト！Re:Dive』は、2026年2月15日(日)でリリース開始から8周年を迎えます。2月15日(日)より8周年を記念した新TVCM「8周年 リマッ！」篇を放送することをお知らせいたします。

本TVCMは、2月15日(日) AM5:00より『プリンセスコネクト！Re:Dive』のゲーム内にて開催する「最大140連！1日1回10連ガチャ無料キャンペーン」を紹介する内容となっています。

過去の『プリンセスコネクト！Re:Dive』TVCM では【美食殿】が"猫の姿"で登場していましたが、今回はなんと、リマ（CV:徳井青空）が"リャマの姿"で登場！？

「毎日10連ガチャ無料～♪」の歌詞に合わせてリズムをとる【美食殿】4人とリマ、そして思わず口ずさんでしまうインパクトのあるメロディーに、ぜひご注目ください。

■CM概要

タイトル ：【プリンセスコネクト！Re:Dive】8周年CM「8周年 リマッ！」篇

放送 ： 2026年2月15日（日）～

URL ： https://youtu.be/PXwxKo8Ha48

CMカット

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PXwxKo8Ha48 ]

■「最大140連！1日1回10連ガチャ無料キャンペーン」開催！

2月15日(日) 5:00から、8周年を記念して「最大140連！1日1回10連ガチャ無料キャンペーン」を開催します。キャンペーン期間中に毎日ログインすると、開催中のガチャの［10回引く］を最大14回まで1日1回無料で引けます。

開催期間：2026年2月15日(日) 5:00 ～ 2026年3月1日(日) 4:59

※［10回引く］を無料で引ける回数は、毎日「5:00」に更新されます。

ほかにも、ゲーム内では8周年を記念したキャンペーンを開催します。詳細は公式サイトまたはゲーム内のお知らせをご確認ください。

※本プレスリリースに記載の内容は、予告なく変更する場合がございます。

※各キャンペーンやガチャの詳細は公式サイトまたはゲーム内のお知らせをご確認ください。

■ゲーム概要

タイトル ： プリンセスコネクト！Re:Dive

配信開始日 ： iOS版、Google Play版：2018年2月15日

DMM GAMES版：2018年5月22日

開発・運営 ： 株式会社Cygames

ダウンロードURL：

App Store (iOS) https://itunes.apple.com/jp/app/id1134429300?ls=1&mt=8&l=ja(https://itunes.apple.com/jp/app/id1134429300?ls=1&mt=8&l=ja)

Google Play (Android) https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cygames.princessconnectredive&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cygames.princessconnectredive&hl=ja)

DMM GAMES https://dmg.priconne-redive.jp/

公式サイト ： https://priconne-redive.jp/

公式Xアカウント： https://x.com/priconne_redive

※推奨環境は『プリンセスコネクト！Re:Dive』公式サイトをご確認ください。

*(C) Cygames, Inc.