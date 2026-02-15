LDC株式会社(代表取締役：水井 優宏、本社：東京都港区港南2丁目16-2 太陽生命品川ビル 28階、以下当社)が運営する就活支援サービス「上京塾」は、地方大学生・一般私立大学生の“逆転就活”を実現し、27卒塾生200人のうち2人に1人が早期内定を獲得。累計早期内定113社を突破しましたことをお知らせいたします。

本実績はサービス開始以降、過去最高水準となり、人気企業・難関企業への内定創出数、ならびに地方大学生からの大手企業早期内定輩出数において史上初の成果となりました。

当社はこれまで、就活における情報格差・機会格差の解消を目的に支援を行ってまいりました。今回の早期内定113社という実績は、当社サービスの提供価値に対して、多くの学生の皆様から信頼をいただけている証であると考えております。

今後も、さらなる支援品質向上を図り、就活生へ最大限価値提供できるよう、社員一同精進してまいります。





塾生の2人に1人が早期内定獲得！





■内定実績について

今回、上京塾参加者から早期内定を獲得した企業は累計113社に到達。

ディベロッパー・広告・コンサル・IT・メーカー・人材など、人気かつ難関とされる企業群から多数の内定者が誕生しました。





『主な早期内定先(抜粋)』

三井不動産株式会社 / 野村不動産株式会社 / 株式会社 博報堂 / アマゾンジャパン合同会社 / 日本アイ・ビー・エム株式会社 / 株式会社野村総合研究所 / 東京電力ホールディングス株式会社 /

LINEヤフー株式会社/ 株式会社サイバーエージェント / 株式会社ADKホールディングス / レバレジーズ株式会社 / アビームコンサルティング株式会社 / 株式会社オープンハウス / 積水ハウス株式会社 / 株式会社一条工務店 / 株式会社 LIXIL / 株式会社SUBARU / 大塚製薬株式会社 / 株式会社 ファーストリテイリング / エムスリーキャリア株式会社 / ビジョナル株式会社 / 株式会社ワンキャリア / ほか多数





『地方大学・都内大学別 内定実績』

全早期内定者119名のうち、地方大学生は60名、都内大学生は59名という結果となりました。

地方大学生は全体の50.4％を占めており、都市部学生との就活機会格差の是正にも大きく寄与しました。

特に地方大学生からの大手企業早期内定創出数としては、過去最高水準かつ史上初の成果となります。









■利用者の声

実際に上京塾を利用し、早期内定を獲得した学生からも多数の喜びの声が寄せられています。





上京塾、卒業生の声





■『上京塾』について

「就活は情報戦」

近年、就活の競争は激化し、情報を持つ学生と持たない学生の間で大きな格差が生じています。

特に、地方大学生や一般私立大学の情報不足による機会損失が深刻化しています。

そんな中、Google口コミ評価において業界トップクラスの評価※を獲得し、地方大学生や一般私立大学生の逆転就活を実現し、大手内定獲得を支援する『上京塾』が注目を集めています。

自己分析、WEBテスト対策、ES添削、模擬面接、GD練習などをワンストップで提供。

これまで5年間で800人以上を支援し、

三菱商事株式会社 / サントリーホールディングス株式会社 / アサヒビール株式会社 / 味の素株式会社 / 株式会社 電通 / 株式会社 博報堂 / アクセンチュア株式会社 / 株式会社NTTデータ

などの大手企業内定者を多数輩出してきました。

※2026年2月時点 自社調べ









■無料面談・無料相談について

現在、上京塾では無料就活相談を実施中です。

面接対策やエントリーシート作成など、就活に関するあらゆる悩みを無料で相談可能です。





▼無料相談はこちら

https://lin.ee/XfjpZlm

現在公式LINE追加者限定で、就活に役立つ7大特典をプレゼントしております。

ぜひご登録をお待ちしております！





【LINE登録7大特典】

(1) 大手内定者のES・面接対策集38選

(2) 大手優遇インターンリスト150選

(3) 面接対策集＋面接評価シート

(4) 完全網羅できる自己分析シート

(5) SPI頻出語句200選

(6) 逆転就活ノウハウ動画(週1配信)

(7) ES添削・面接練習チケット5日分









■会社概要

会社名 ： LDC株式会社

設立 ： 2021年4月

本社所在地： 東京都港区港南2丁目16-2 太陽生命品川ビル 28階

代表取締役： 水井 優宏

代表電話 ： 080-4262-1087

公式HP ： https://zyokyojuku.jp/