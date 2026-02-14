TVアニメ『彼女、お借りします』 第5期放送前のニコ生特別企画！ 2/21より4週連続で第1～4期（全48話）を無料一挙放送

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、ライブ配信サービス「ニコニコ生放送」にて、TVアニメ『彼女、お借りします』第5期の地上波放送（2026年4月10日（金））を記念し、2月21日（土）から3月14日（土）の期間中、同作の第1期から第4期（全48話）を期ごとに順次、無料一挙放送します。

『彼女、お借りします』（原作：宮島礼吏）は、『週刊少年マガジン』（講談社）で連載中の、世界累計発行部数1,500万部を突破したラブコメ作品です。“レンタル彼女（レンカノ）”の水原千鶴を家族や友人に本当の彼女だと紹介してしまったダメダメ大学生・木ノ下和也が、次第に千鶴への“本物の想い”を募らせていく姿を描きます。

TVアニメ版は、2020年に第1期を放送したのち、2022年に第2期、2023年に第3期、2025年に第4期を放送。そして、ファン待望の「ハワイアンズ編」2クール目にあたる第5期が、2026年4月10日（金）より地上波放送開始となります。

ニコニコ生放送ではTVアニメ第5期放送前の特別企画として、ファンはもちろん今まで見たことがない方も、コメントで一緒に盛り上がりながら『彼女、お借りします』第1期から第4期を振り返って楽しめ場を提供します。さらに、TVアニメ第5期についてもニコニコチャンネルおよびニコニコ生放送にて順次配信予定です。

┃『彼女、お借りします』 無料一挙放送概要

■番組タイトル：彼女、お借りします 全12話一挙放送（第1期）

■視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349738463

■放送日時：2026年2月21日（土）19時00分～

■番組タイトル：彼女、お借りします Season2 全12話一挙放送（第2期）

■視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349738489

■放送日時：2026年2月28日（土）19時00分～

■番組タイトル：彼女、お借りします Season3 全12話一挙放送（第3期）

■視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349738507

■放送日時：2026年3月7日（土）19時00分～

■番組タイトル：彼女、お借りします Season4 全12話一挙放送（第4期）

■視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349738517

■放送日時：2026年3月14日（土）19時00分～

※会員登録不要、どなたでも無料で視聴できます

※タイムシフト視聴期間：7日間/1回視聴

┃『彼女、お借りします』第5期 配信情報

・配信開始日時：2026年4月上旬予定

Nアニメ：https://anime.nicovideo.jp/

※第5期の配信情報は上記Nアニメ内にて順次公開します。

※本リリースに関連するクレジット・権利表記

(C)宮島礼吏・講談社／「彼女、お借りします」製作委員会2025

┃関連情報・URL

●ニコニコ：https://www.nicovideo.jp/

●Nアニメ：https://anime.nicovideo.jp/

●アニメ新作一覧：https://anime.nicovideo.jp/period/now.html

●無料アニメ：https://anime.nicovideo.jp/free/