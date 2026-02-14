ドコモ×超十代CZOプロジェクト2026を本格始動！！

株式会社NTTドコモ

株式会社超十代（以下、超十代）と株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、Z世代とドコモをつなぐ「ドコモ×超十代CZOプロジェクト2026」を2026年2月14日（土）から開始いたします。開始にあたり、CZOプロジェクトをリードしていく4名のメンバーをお知らせいたします。

4名のメンバーは、Z世代ならではのリアルなアイデアや感性を活かした取り組みを行っていきます。

また、ドコモが２年連続で冠スポンサーを務める「超十代 -ULTRA TEENS FES- 2026 presented by docomo」（2026年3月31日（火）国立代々木競技場第一体育館で開催）では、CZOプロジェクトと連携し、ドコモのサービス体験をオンラインとオフラインで届けます。

＜超十代フェス2026イベントページ URL＞

https://event.chojudai.com/index.php

メンバーが夢を叶えていく姿や、Z世代ならではの感性によるCZOプロジェクトの様子は、YouTubeや各種SNSを通じて、随時発信していく予定です。

超十代とドコモは、十代の夢を応援していきます。

■Z世代目線でドコモのスマホやサービスを訴求する「ドコモ×超十代CZOプロジェクト2026」について

今回、ドコモと超十代は、Z世代に対するスマホや「dポイント」、「d払い(R)」など各種サービスの興味喚起・利用促進・利用体験を行うにあたり、「CZO」によるZ世代ならではのアイデアや感性を生かしたコミュニケーションを、YouTubeやSNSを活用して発信する「ドコモ×超十代CZOプロジェクト2026」として行います。

プロジェクト始動にあたり、若年層から人気があり影響力の高いリーダーズとして「古園井寧々」「瀬川陽菜乃」「長浜広奈」「本望あやか」 の4名を「CZO」に任命しました。

＜CZO（Chief GenerationZ Offiicer）とは＞

Z世代ならではのアイデアや感性、マーケティング手法などの知見を活かし、未来の担い手であるZ世代自らが企業や社会の架け橋となって、対Z世代へのコミュニケーションを共創することを目的とした、超十代が推進するプロジェクトです。

古園井寧々



所属：seju

年齢：18歳

TikTok：71万人

Instagram：42.6万人

X：3.8万人

瀬川陽菜乃



所属：Uniiique

年齢：18歳

TikTok：57.4万人

Instagram：38.5万人

X：3.2万人

長浜広奈



所属：seju

年齢：17歳

TikTok：100万人

Instagram：54.6万人

X：5.4万人

本望あやか



所属：seju

年齢：21歳

TikTok：230万人

Instagram：43.7万人

X：7.5万人

※メンバーのSNSフォロワー数は2026年2月10日時点の値です。

■超十代について

デジタル新時代の中心となる「Ｚ世代」と企業や社会をつなげる役割を担い、マーケティング・コミュニケーション・商品開発など、Ｚ世代ならではの感性と発想力で数々の成果を上げ、あらゆるジャンルのＺ世代とともに新しい未来の創造を行う企業です。また、２０１６年に始まった「超十代 -ULTRA TEENS FES-」は、十代のやってみたい・見てみたい・触れてみたいを実現させる、リアルとデジタルのハイブリット型の体験型ティーンズフェスであり、モデル、YouTuber、TikToker、アーティスト、スポーツ選手などあらゆるジャンルの十代が中心に集まり、出演者たちと来場者が一緒になって、特別な１日をオンライン、オフライン両方で作り上げます。

URL：https://event.chojudai.com/

■ドコモ会社概要

会社名 ：株式会社NTTドコモ

代表取締役社長：前田 義晃

所在地 ：〒100-6150 東京都千代田区永田町2丁目11番1号 山王パークタワー

営業開始日 ：1992年7月1日

事業内容 ：通信事業、スマートライフ事業、その他の事業

URL ：https://www.docomo.ne.jp/corporate/

※「d払い」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。