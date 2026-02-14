【17歳・永井結菜】新作心理サスペンスドラマ『夜空に預けたもの』脚本、制作決定。縦型ドラマ「キオク」では初監督！14歳脚本デビュー映画2作品がAmazon Prime Videoほかで配信開始。

結film

高校生脚本家・永井結菜が描く“言葉の消失”の物語

新潟県長岡市と東京を舞台にした新作心理サスペンスドラマ『夜空に預けたもの』の制作が決定いたしました。

“言葉を預ける”という静かな行為を軸に、日常が少しずつ侵食されていく不安を描くオリジナル作品です。

永井結菜

■ あらすじ

新潟に暮らす蓮実は、家族とともに穏やかな日々を送っていた。

しかしある日を境に、周囲の人々が次第に言葉を失い始める。

人々の間で囁かれるのは、東京にいる“話を預かる女”紗菜の存在。

彼女に悩みや本音を打ち明けた者は、やがて沈黙の中へと沈んでいくという。

兄の変化をきっかけに、蓮実の世界もまた揺らぎ始める。

言葉が消えていく世界で、「預ける」ことは救いなのか、それとも侵食なのか――。

■ 作品の見どころ

雪国・新潟県長岡市の静かな閉塞感と、東京の匿名性を対比させながら、現代社会における孤独とコミュニケーションの在り方を問いかけます。

派手な事件ではなく、“沈黙”そのものが広がっていく恐怖を描く、静謐で緊張感あふれる心理サスペンスです。

若き脚本家・永井結菜が紡ぐ、新たな物語の誕生にぜひご注目ください。

本作品キャスト

W主演 曽我部優芽(元NGT48)

W主演 川越紗彩(元NGT48)

特別出演 中井りか(元NGT48)

特別出演 三橋加奈子(声優)

本作品はクラウドファンディング開催中。

https://camp-fire.jp/projects/921998/view

地上波とデジタルメディアの垣根を超えた、新しい映像表現への挑戦をお届けします。三都市でドラマを制作・放送するプロジェクトです。【夢を形に、想いを結ぶ】をテーマに、地域創生と映像文化の

融合を実現したいと考えています。

永井は過去にも地域創生の活動に取り組んでいる。

映画「嘘つきな君へ」

映画「コーヒーが苦いのは君のせい」

映画「あの場所へ」

こうした地域の魅力を、映像という表現を通じて全国の視聴者に届けたい。そして何より、地元の人たちが自分たちの街に誇りを持つきっかけになりたいという想いからこのプロジェクトが始まりました。

新潟、東京、横浜を舞台に人間模様を描く作品に挑戦します。視聴者の皆様に様々な感動体験を提供したいと考えています。

キャンプファイヤーより

■更に初監督作として縦型ドラマ「キオク」を手掛ける。自らスマホ撮影×地上波＆デジタル配信で

新たな恋愛表現に挑戦。

あらすじ

事故で記憶を失った主人公・冬弥と、彼の恋人・桜のすれ違う恋愛を描く。冬弥は優しさから桜との距離を取るが、その裏には桜を守るための秘密が隠されている。物語は「忘れられた愛」と「消せない想い」を軸に、近くにいながらも届かない二人の関係を繊細に描く。

永井監督は「スマートフォン撮影を通じてキャラクターにより近い視点で物語を届けたい。縦型フォーマットならではの新しい表現に挑戦し、視聴者に臨場感ある恋愛体験を届けたい」とコメントしている。

配信・放送の詳細は今後発表される予定で、縦型ドラマとしてスマートフォン視聴者向けの新しい恋愛表現に注目が集まる。

今後の展開は結film公式サイトより

https://www.yuifilm.com/

■14歳で脚本家デビューを果たし、当時手がけた映画2作品は現在、Amazon Prime Videoほか各配信プラットフォームにて配信中。

映画「コーヒーが苦いのは君のせい」

主演:梅山恋加(元NMB48)

脚本:永井結菜

映画「嘘つきな君へ」

主演:和田まあや(元乃木坂46) 永井結菜

特別出演:いとうまい子

脚本:永井結菜

