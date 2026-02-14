ヤマカイ・ネレアらが描く新たな世界！東京公演完売＆クラウドファンディング850万円突破の「くるみ割り人形 The Ballet Show」が本日開幕！大阪・東京、全5公演で季節外れのクリスマスをお届け

株式会社ワイブロ

株式会社ワイブロ（住所：東京都港区/代表取締役：山本大輔）が運営するエンタメバレエ団『The Ballet Show（ザ・バレエショウ）』は、本日2026年2月14日(土)16時30分より、新作公演「くるみ割り人形 The Ballet Show」を開幕しました。

大阪公演は2月14日(土)・15日(日)に「大阪狭山市文化会館（SAYAKAホール）」にて、東京公演は2月21日(土)・22日(日)に「東京かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール」にて、全5公演を上演します。

東京公演はチケット販売開始直後より大きな反響を呼び、追加公演を含め即完売となりました。さらに本公演に向けて実施したクラウドファンディングでは、約1,000名の支援者より総額850万円を超えるご支援をいただきました。

公演前日に実施した公開リハーサルでは、クラウドファンディング支援者やメディア関係者を招待し、新作公演をいち早く体験いただきました。

本リリースでは、その公開リハーサルで収めた撮り下ろし写真とともに、本作品および会場演出の見どころを紹介します。

本作は、E.T.A.ホフマン原作「くるみ割り人形」をベースに、The Ballet Show独自の解釈で再構築した、“だれかを幸せにしたい気持ち”をテーマに描く、心をめぐる冒険の物語です。

国内外で活躍しているダンサーや多彩なジャンルのパフォーマーが集結し、クラシックバレエを土台に、壮大で圧巻のプロジェクションマッピング、照明、音楽、衣装、振付、演出などの様々な要素を融合させたThe Ballet Showならではの舞台表現で、“今の時代に届くくるみ割り人形”を体現します。

ストーリー『クララとくるみ割り人形』

主人公・クララは、クリスマスイブの夜、不思議な力によって動き出したくるみ割り人形とともに、夢の国への旅に出ます。

時計が刻むタイムリミットの中、「信じる心」「知ろうとする心」「動く勇気」「違いをたたえる心」「小さなことに気づくやさしさ」「感謝する心」「幸せを願う気持ち」。

7つの“やさしさのかけら”を集めながら、呪いを解くための選択を迫られます。

ラストに待つのは、“奇跡”ではなく、クララが誰かの幸せを心から願ったその想いそのものが世界を変えるという、温かなメッセージ。

子どもから大人までが胸を打たれる、新しい『くるみ割り人形』が誕生しました。

「クリスマスはね、だれかを幸せにしたい気持ちから生まれたんだよ。」

本作は単なるクリスマスバレエではありません。

それは、“誰かを想う心”が世界を変えるという物語です。

なお、本作の物語は、デジタル絵本としても全ページ無料公開中です。

公演前に物語を予習したい方はもちろん、今回は会場に来られない方にも、『クララとくるみ割り人形』の世界観をお楽しみいただけます。

▽デジタル絵本詳細

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000162880.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000162880.html)

さらに、会場全体が“クリスマスマーケット”に

本作は、舞台上だけでなく会場ロビーも“物語体験”の一部に。

全公演会場をクリスマスマーケット仕様に装飾し、会場に入った瞬間から『クララとくるみ割り人形』の世界が広がります。

観客が“物語の一部”として参加できるコンテンツを多数展開します。

全長240cmのクリスマスツリーやオリジナル絵馬の装飾、巨大絵本、紙芝居の読み聞かせなど、観劇前から物語の世界観に没入できる空間演出を実施しています。

バレエ公演という枠を超えた、“体験型エンターテインメント”として進化を遂げています。

＜クリスマスマーケットコンテンツ＞

・クリスマス絵馬体験

・ポストカードプリント体験

・巨大塗り絵コーナー

・『クララとくるみ割り人形』絵本原画・大型パネル展示

・スタンプラリー企画

・『クララとくるみ割り人形』紙芝居の読み聞かせ

書籍版絵本も販売！会場での販売グッズラインナップ紹介

会場の物販では、本作の世界観を描いたオリジナル絵本『クララとくるみ割り人形』の書籍版も販売します。ECでは予約販売となっておりお届け前のため、実物をいち早く手に取っていただけるのは本公演会場が初の機会となります。

会場限定のハードカバー版には、ヤマカイ・ネレア・ハンク・中野伶美・石井智也による直筆サイン入り仕様をご用意しています。ここでしか手に入らない特別な一冊です。

舞台で描かれた物語を改めて言葉とビジュアルで味わえる構成となっており、公演後もその余韻に浸っていただけます。

さらに会場では、多彩なグッズのラインナップを展開しています。

＜一部販売ラインナップ＞

・絵本『クララとくるみ割り人形』（ハードカバー版）直筆サイン入り

・くるみ割り人形 The Ballet Show 公演Tシャツ（ブラック/バーガンディレッド）

・オリジナルトレーディングカード（ボイスメッセージ付）

・The Ballet Show ロゴスウェット（ホワイト/ブラック/ピンク/赤）

・くるみ割り人形 The Ballet Show 2026 豪華版パンフレット

・オリジナルA4クリアファイル

・オリジナルトートバッグ

・オリジナルマグカップ

プロフィール

＜主演＞

中野伶美（なかの れみ）

プロバレエダンサー／モデル

1998年10月30日東京生まれ。3歳でバレエを始める。

数々の全国・国際バレエコンクールで1位を受賞し、スカラシップを得て英国のバレエ学校に留学。卒業後、2019年からアメリカ・ルーマニアでバレリーナとして活躍。10年間海外で活動し、昨年より東京を拠点にフリーランスとして幅広く活動中。

本作では、クララ役を務める。

＜主演・芸術監督＞

ヤマカイ

プロバレエダンサー／プロバレエYouTuber

1995年10月20日北海道生まれ。7歳でバレエを始める。

函館ラ・サール高校卒業後、渡米。全米各地の舞台で主役として数々のステージに立ち、プロバレエダンサーとして活躍。「日本のバレエのイメージを変えたい」という想いからYouTubeでの発信を開始。以来、7年半にわたり、ダンサーとしての活動と並行して、撮影・編集をすべて1人で行いながら動画投稿を継続。

2024年には、パートナーのネレア氏とともに『The Ballet Show』を始動。初公演を大成功で終え、“エンタメバレエ”という新たなジャンルを牽引している。現在もダンサーとYouTuberの二軸で活動し、バレエ文化の裾野を広げる第一人者として注目されている。

本作では、ドロッセルマイヤー役を務める。

＜芸術監督＞

ネレア

プロバレエダンサー／プロバレエYouTuber

1997年10月12日スペイン・バスク地方生まれ。

3歳でバレエを始め、13歳でマドリードの名門バレエ学校に所属。わずか１年後にモスクワのボリショイ・バレエ学校へ転入し、18歳でバレエアーティストのディプロマを取得。

ロシア国立バレエ団、アメリカの複数のバレエ団でプリンシパルとして活躍。教育者・発信者としてもバレエ普及に力を注ぎ、2023 年にヤマカイとともに日本へ拠点を移し『The Ballet Show』を始動。以降、全ての作品で主演を演じる。

『The Ballet Show』を通して、バレエをもっと身近で気軽に鑑賞してもらえる未来の実現に向けて挑戦している。

【公演概要】くるみ割り人形 The Ballet Show

〈大阪公演〉

大阪狭山市文化会館（SAYAKAホール）

・2月14日（土）15:30開場 16:30開演／19:00 終演予定

・2月15日（日）11:00開場 12:00開演／14:30 終演予定

＜東京公演＞

東京かつしかシンフォニーヒルズ モーツァルトホール

・2月21日（土）11:00開場 12:00開演／14:30終演予定

・2月21日（土）16:00開場 17:00開演／19:30終演予定

・2月22日（日）11:00開場 12:00開演／14:30終演予定

『The Ballet Show』について

2024年1月より始動。SNS総フォロワー数約100万人*¹ のプロバレエYouTuber・ヤマカイ＆ネレアによる、誰もが楽しめるバレエ公演を届けるエンタメバレエプロジェクト。

2025年9月現在、年間観客数2万人・公演満足度99％*² ・累計観客数4万人・累計公演数30回超を記録し、全公演が大盛況となっています。

「-バレエを広める-」

これが私たち『The Ballet Show』が掲げる最上最高の理念であり、そして、この理念達成のため「バレエを当たり前に楽しんで観る文化が根付いている日本」を目指します。



「あ、来週暇だったらバレエ観に行かない？」

そんな会話が日常になる社会と、バレエが“特別な芸術”ではなく、誰もがエンターテインメントとして楽しめるものになる世界の実現に向けて、The Ballet Showは日々活動中です。

¹ ヤマカイ＆ネレアのYouTube・TikTok・Instagramのフォロワー数の合計（2026年2月時点）

² 本数値は、2025年8月29日～9月16日の期間、当社が来場者に対して実施したアンケート（回答数1,239件、調査方法：Googleフォームによるアンケート）において集計した結果による。

