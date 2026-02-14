アニメ版ほっぺちゃん、九州初登場！バズ着ぐるみが地域を沸かす
キャラクター雑貨の企画・販売を手がけるメモリーテックつくば株式会社 サン宝石事業部（本社：茨城県筑西市、代表取締役：鈴木伸也）は、2025年10月より、九州エリアを拠点とするイベント企画会社「株式会社トゥーンテイナー」と正式に提携。人気キャラクター「ほっぺちゃん」のアニメ版着ぐるみを活用したライブキャラクターイベントを本格始動いたします。
「ほっぺちゃん」×「トゥーンテイナー」──地域密着でIPを拡張
サン宝石の人気キャラクター「ほっぺちゃん」は、SNSを中心にバズった着ぐるみとして話題を集め、幅広い層に愛されています。今回、新たにアニメ『ほっぺちゃん ～サン王国と黒ほっぺ団の秘密～』（2026年1月放送・配信開始）より登場した「アニメ版 ほっぺちゃん」の着ぐるみが完成し、地域のイベント会社トゥーンテイナーと手を組み、九州エリアを中心に展開を開始しました。
トゥーンテイナーは、ライブキャラクターイベントの企画から運営、台本制作、アクター手配まで一貫対応が可能な地域密着型企業。今後も、キャラクターの魅力を最大限に活かしたワークショップやショーイベントの開催を予定しています。
アニメ版 着ぐるみほっぺちゃん (C)サン宝石／ほっぺちゃん製作委員会
イベントスケジュール（2026年開催分）
2025年に1度目のイベントを開催し、ほっぺちゃんに魅了されたトゥーンテイナー様。現在、以下のイベントが決定しております、現在はワークショップやグリーティングが中心ではありますが、今後はダンスイベントやお話つきのショーなど、様々なイベントを企画予定です。
おのだサンパーク
・2月12日～15日 ほっぺちゃんしぼりワークショップ
・2月14日～15日 ほっぺちゃんがやってくる！
ゆめシティ
・2月20日～23日 ほっぺちゃんしぼりワークショップ
サンリブ五日市
・3月20日～22日 ほっぺちゃんしぼりワークショップ＆ほっぺちゃんがやってくる！
イオンモール鹿児島
・4月29日 ほっぺちゃんスイーツデコワークショップ＆ほっぺちゃんがやってくる！
昨年ご一緒していただいたスーパー着ぐるみファイト！
昨年実施していただいたほっぺちゃんしぼりワークショップ
イベント限定キャラクター「ミラクルほっぺちゃん」誕生！
今回の提携を記念し、トゥーンテイナー限定の新キャラクター『ミラクルほっぺちゃん』もデビュー。左目に流れ星、頬には「TOONTAINER」のロゴをあしらい、地域イベントをさらに盛り上げます。
ミラクルほっぺちゃん
今後のイベントでは、トゥーンテイナー様限定ほっぺちゃんの販売も予定しております。
提携先概要（株式会社トゥーンテイナー）
株式会社トゥーンテイナー
九州を拠点に、ほっぺちゃんをはじめとするライブキャラクターイベントを行うイベント会社。
集客イベントの立案や企画、台本制作からアクター手配まで全てお任せが可能です。
このたび、サン宝石の「ほっぺちゃん」の魅力に共感してくださり、ともにIP躍進を進めて参ります。
▶︎ホームページ：https://www.toontainer.co.jp/
▶︎ Instagram：https://www.instagram.com/toontainer/
▶︎TikTok：https://www.tiktok.com/@toon_tainer
▶︎X（旧 Twitter）：https://x.com/toontainer
▶︎LINE：https://lin.ee/PCNOYP5
※九州地方における、ほっぺちゃんライブキャラクターイベントに関するお問い合わせは、トゥーンテイナーのホームページ内のお問い合わせフォームよりお願いいたします
ほっぺちゃんとは
「サン宝石」の代表キャラクター「ほっぺちゃん」は、リアルイベントやSNSでも高い認知度を誇る多様性代表キャラクターです。
現在、サン宝石は付加価値の高いイベントの企画や、従来実施していたPOPUPとの融合など、ライブキャラクター事業の加速を進めております。
今回、アニメ版ほっぺちゃんのライブキャラクターが生まれたことにより、アニメ版ほっぺちゃんのイベントと原作のコラボレーションも実現。新たなファン層との接点づくりを進めてまいります。
アニメ版ほっぺちゃんとは
2026年1月10日から放送・配信開始されている『ほっぺちゃん ～サン王国と黒ほっぺ団の秘密～』 の登場キャラクターです。アニメ版ほっぺちゃんは、通常は原作と似た顔をしていますが、表情豊かなキャラクターです。その愛らしさは「新しさとなつかしさの融合」そのもの。
今回、主人公の「がんそほっぺちゃん」を着ぐるみ化したことで、アニメ版のほっぺちゃんからもファンの皆様への接点が増えていくことに、原作のサン宝石としても喜んでいます。
▶アニほぺ 公式HP https://hoppechan.jp/
がんそほっぺちゃんの
いろいろな
表情を
お楽しみください
アニメ作品概要
タイトル：『ほっぺちゃん ～サン王国と黒ほっぺ団の秘密～』
放送：2026年1月10日（土）5:00～
放送局： 山梨放送・チバテレビ・テレビ神奈川・テレビ埼玉・BS日テレ・西日本放送・北海道文化放送
配信：dアニメストアにて2026年1月10日（土）5:30～先行配信
その他プラットフォームも順次配信中
原作・原案：サン宝石・サン王国のなかまたち
製作：ほっぺちゃん製作委員会
OP&ED曲、挿入歌：EXILE B HAPPY (feat. Crystal kay)、あみゅどる、天童よしみ
公式サイト：https://hoppechan.jp/
SNS：https://x.com/hoppechan_pj
本件に関するお問い合わせ先
■社名：メモリーテックつくば株式会社 インタラクティブコンテンツ事業部
■所在地：サン宝石 山梨支店 〒409-3845 山梨県中央市山之神3628 3階
■代表取締役：鈴木伸也
■事業内容：「サン宝石」「ほっぺちゃん」の開発・製造・販売、販促企画、ライセンス事業など
■公式通販サイト：https://sunho.store/
権利表記
(C)サン宝石／ほっぺちゃん製作委員会