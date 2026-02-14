街がステージ！サイコロ大冒険 　リアル桃太郎電鉄～熊本市電編　　路面電車ステージ史上最大！遊ぶ×学ぶ×体験する街冒険、出発進行！

株式会社THE QUIZ TEAM

「街がステージ！サイコロ大冒険 リアル桃太郎電鉄～熊本市電編 くまもとまるっとワンダートリップ！」が2026年3月14日～2026年5月31日まで開催されます。

【オープニングイベント】

3月14日（土）10時～参加者限定にてサンロード新市街でオープニングイベントを開催！

参加詳細はリアル桃鉄公式Webサイトへ

https://kumamoto.real-momotetsu.jp/（準備中）

〇 クイズ×街ガイド！

「熊本市にてクイズのテーマパーク化計画！」 ～サイコロひと振りで、知らない熊本に出会う。

熊本がまるごと遊びのフィールドに！歩くだけの街歩きは、もう終わり。知って、考えて、動いて楽しむ。体験型クイズ革命が熊本で始動します。

舞台は、歴史と文化が今も息づく城下町・熊本。熊本城を中心に広がる街並み、人々の暮らし、市電が走る日常の風景そのすべてが、この日から“ゲーム盤”に早変わり。

あの国民的人気ゲーム『桃太郎電鉄 』さながらに、スマホアプリでサイコロをふり、出た目の数だけ街を進む。そんなリアル街旅ゲームが動き出します。

次に向かうのはどこ？何が起こるかは、運とひらめき次第。停車スポットごとに待ち受けるのは、

熊本ならではの歴史・文化・グルメにまつわるクイズやミッション。

観光とクイズが融合し、いつもの街歩きが冒険のようにスリリングに変わる。

知識を武器に、サイコロの運を味方につけて、次のスポットへ進め！

熊本の街そのものが、あなたの想像力と遊び心を刺激する“体験型テーマパーク”になる瞬間。

さあ、スマホ片手に、まだ知らない熊本へ。遊びながら、熊本をもっと好きになる旅に出かけよう！

熊本県商店街振興組合連合会（青年部）、株式会社三広、株式会社 THE QUIZ TEAM、熊本市（交通局）、株式会社地域創生Coデザイン研究所がタッグを組み、大人気ゲーム「桃太郎電鉄」（発売元：株式会社コナミデジタルエンタテインメント）とコラボしたリアル桃太郎電鉄を実施します。

〇「リアル桃鉄」とは？

2013年長崎からスタート。「遊びながら街を好きになる」 をテーマにした、体験型の街歩きイベント。国民的人気ゲーム「桃太郎電鉄」のように、アプリでサイコロをふって駅をめぐり、クイズやミッションに挑戦しながら、親子で1日まるごと“リアル旅ゲーム”を楽しめます！

１. まち全体がボードゲームに！

スマホアプリ×現地の移動で、まちがそのまま冒険マップに。

サイコロをふってどこへ行くかは運次第！？遊びの中にワクワクが詰まっています。

２. 親子で“知って・学んで・好きになる”

歴史・文化・名物など、地域にまつわるクイズやミッションが満載！

子どもたちの「知りたい！」を育み、大人も一緒に楽しめる新しい街の学び方です。

３. 地域の再発見 × 観光・経済活性化に

地域の魅力を再発見するきっかけに。観光や交通機関との連携で地域経済にも貢献。

「楽しかった！」が「また来たい！」につながる仕掛けが盛り込まれています。

🚉路面電車最大規模のステージ 2つのルートで楽しさ倍増！

〇まるっと制覇コース

～熊本市電で縦横無尽！街の魅力を全部味わう冒険ルート～

辛島町をスタートに水前寺、健軍駅、熊本駅方面までをぐるっと巡る、熊本市フルスケールコース。市電に揺られながら、城下町の歴史、文教エリアの落ち着いた空気、住宅街に根付くローカル文化までを横断的に体験できます。

〇さらっと周遊コース

～城下町と商店街をテンポよく楽しむ、気軽な街あそびルート～

上熊本エリアから、下通商店街、サクラマチへ。熊本の「にぎわい」と「王道」をぎゅっと詰め込んだ、短時間でも満足度の高い周遊コースです。

城下町の歴史を感じながら、アーケード商店街の活気、グルメ、買い物も楽しめる構成。

サクサク進めるテンポ感で、初めての方や観光の合間に遊びたい人にもぴったり。

クイズをきっかけに、いつも通り過ぎていた店や通りに足を止める。そんな小さな発見が積み重なる街歩きが待っています。同じ熊本、同じサイコロでも、選ぶルートと出た目次第で体験はまったく別物。何度でも遊びたくなる仕掛けが詰まっています。さあ、熊本の奥深い歴史と文化を背景に、あなたならではの“リアル桃鉄”冒険へ踏み出そう！

【簡単なあそびかた】

１.サイコロをふって進む！

２.スタートの駅でサイコロを振り、出た目の数だけ電車で駅を進みます。移動するたびに新しい駅でのミッション（イベント）が待っています！

３.停車駅で地域にまつわるクイズに挑戦して資産を増やそう！

４.その他、ルーレットや指令イベント、物件収益など、本家「桃鉄」さながらの多彩な仕掛けが満載。

【特別カードで戦略性アップ！】

急行カードや特急カード、牛歩カードなどおなじみのカードに加え、「リアル桃鉄」オリジナルのカードも登場。戦略を駆使してライバルに差をつけよう！

【ポイント獲得方法】

クイズ正解で資産UP！

プラス駅ではボーナス収益が！

宝くじ駅では運試しも可能！

マイナス駅では貧乏神的なトラブルも発生…！？

スリの銀次やエンジェル、ミニボンビー、キングボンビーに遭遇？？

コミュニティに投稿して「いいね！」をもらってこつこつ稼ごう！

【こんな方におすすめ】

「桃鉄」ファン：ゲームそのままの体験をリアルで楽しみたい方。

旅行好き：地域の魅力を発見しながら旅気分を味わいたい方。

家族や友人と一緒に：チームプレイでも盛り上がれる内容で一緒に回っても、または勝負しても！

さあ、どこから遊ぶ？どう攻略する？

知識と運を駆使して、自分だけの「リアル桃鉄」冒険を始めよう！

「桃鉄ファン、鉄道ファン、旅行ファンのすべての満足度が合致する場所」となることを願って。

【参加チケット】

ソロ券：2,000円（税込）、ペア券：2500円（税込）、ファミリー券：3000円（税込）当日限り有効。※その他、熊本市電の1日乗車券（大人\500 / 小児\250）が必要となります。

主催：熊本県商店街振興組合連合会（青年部）、株式会社三広

制作：株式会社 THE QUIZ TEAM

共催：熊本市（交通局）、熊本県（商工労働部）

企画運営：株式会社地域創生Coデザイン研究所

https://kumamoto.real-momotetsu.jp/

クイズでPR！株式会社THE QUIZ TEAM

「クイズが遊びを変える」体験価値を生み出す企画力で、日本に新しい“知的エンタメ”を。



私たちは放送作家を中心に構成されたクイズ制作・企画チームです。

これまでテレビ・ラジオなどのマスメディアで培ってきたノウハウを活かし、アプリ・Web・ゲーム・広告・イベントなど幅広い領域でのクイズコンテンツ開発を行っています。



テーマは 「ニホンを遊ぼう」。



ただ知識を問うだけではなく“地域の魅力を知るきっかけ”や“ユーザー体験の導線”として、クイズを企画・展開していきます。



・ 地域プロモーションとしての「街歩き×クイズイベント」

・ 観光アプリ内の「ご当地クイズコンテンツ」

・ 教育や研修への「体験型クイズ導入」

・ ブランド理解を促進する「プロモーション施策×クイズ設計」

など、企業・自治体・メディア・教育機関との連携実績も多数。



楽しみながら自然に興味を惹きつけ、記憶に残す。

そんな“クイズならではの仕組み”を活かして、クライアント様の課題に合わせたオリジナル企画をご提案します。



まだまだ、ニホンは遊び尽くされていません。

クイズで、人と地域、商品と体験をつなぐ、その可能性を、ぜひご一緒に。



所在地 ：福岡市博多区住吉4-7-18-1001

事業内容 ：ニホンを遊ぼう！ 人に話したくなるクイズコンテンツ事業

URL ：https://the-quiz-team.jp/



【位置情報クイズアプリ「クイズTRIP」を展開中】

・熊本県全域に仕掛けられたクイズを巡る「くまモンヒーローズ」

・福岡市を舞台にした「QUIZ CITY FUKUOKA 」

・杵築の城下町を舞台に現代マップと古地図で巡る「幻の御朱印状と城下町「杵築」の記憶」をなどを展開中

【「桃太郎電鉄」シリーズとは】

「桃太郎電鉄」は、1988 年の第１作発売以来、35年以上にわたって楽しまれているすご

ろくゲームです。プレーヤーは会社の社長となり、各地を巡って物件を買い集め、総資産

ナンバーワンを目指します。2020年に発売された『桃太郎電鉄 ～昭和 平成 令和も定番

！～』は、累計販売本数が400万本を超え（2023年12月時点）、2023年11月に発売された

最新作『桃太郎電鉄ワールド ～地球は希望でまわってる！～』は、累計出荷本数が150万

本を超えています（2024年12月時点）。シリーズ最大ボリュームで東・西のWマップが楽

しめる、シリーズ最新作『桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～』は2025年11月13

日発売。

(C)さくまあきら (C)Konami Digital Entertainment

「本商品は、株式会社コナミデジタルエンタテインメントとの契約により許諾された権利を使用して、株式会社三広が製造したものです。