オンライン家庭教師「メガスタ」運営会社の破産報道を受け、CKCネットワーク株式会社「オンライン家庭教師ハイタッチ」が『メガスタ受講生緊急支援』を開始

CKCネットワーク株式会社

通信指導実績35年・累計指導会員数50万人以上を誇る総合教育企業、CKCネットワーク株式会社は、『メガスタ受講生緊急支援』を開始いたします。

[ お問い合わせフォームはこちら ](https://hi-touch-online.com/contact/)

https://hi-touch-online.com/contact/

■本支援開始の背景：オンライン家庭教師「メガスタ」の現状について

報道および、株式会社東京商工リサーチの発表（2026年2月13日付）によりますと、オンライン家庭教師「メガスタ」を運営する株式会社バンザンが、事業停止状態にあることが報じられました。

これにより、多くの受講生が「授業を受けられない」「今後の学習計画が立てられない」といった極めて不安な状況に置かれています。また、日々情熱を持って指導にあたっていた講師の方々も、活動の場を突如として失う事態となっています。

当社は、35年にわたり通信教育・個別指導に携わってきた教育企業として、この事態を重く受け止め、受験や定期テストを控えた生徒たちの「学びの機会」を断絶させないため、今回の緊急支援の実施を決定いたしました。

※参考・引用元：「【独自】オンライン家庭教師『メガスタ』運営のバンザンが破産準備、負債20億円超か（東京商工リサーチ）」https://www.tsr-net.co.jp/news/tsr/detail/1202494_1521.html

■【緊急支援】3つの特別優待（全サービス共通）

メガスタでの学習が中断された皆様の負担を最小限に抑えるため、以下の優待を適用いたします。

１.入会金無料

２.初月月謝無料

余計なコストをかけず、授業料のみで即座に開始いただけます。

３.【安心】無料の学習引き継ぎカウンセリング

これまでの進捗をヒアリングし、スムーズに新しい指導へ移行します。

※高3生については、費用は要相談。ただし、最短1～3日で指導が開始できるように準備いたします。

〈支援対象サービス：オンライン家庭教師「ハイタッチ」概要〉

「メガスタ」と同様の、PC・タブレットを使用した完全マンツーマンのオンライン指導です。

対象学年： 小学生・中学生・高校生（メガスタ会員のみ）

特徴：『オンライン家庭教師ハイタッチ』は、「ティーチング」「トレーニング」「コーチング」の3本柱で、「自ら気づき、考え、行動できる力」を育てる家庭教師サービスです。「教える」ということが中心の一般的な家庭教師サービスではなく、生徒のやる気を引き出しながら授業以外の家庭学習までをサポートする『手厚い指導』が特長です。

料金：月額 19,460円（税込）～

※学年やコース、指導回数により異なります。詳細はお問い合わせください。

■講師雇用について

今回の事態により、生徒への指導継続が困難になった講師の方、および活動の場を失った講師の方の受け入れ態勢も強化いたします。

[ 応募フォームはこちら ](https://forms.gle/AMshBwG6Q9ALk9gm8)

https://forms.gle/AMshBwG6Q9ALk9gm8

【CKCネットワーク株式会社について】

『家族に自慢できるサービスを、世の中に提供する。』を理念として1990年に愛知県で創業しました。通信指導実績34年、累計指導会員数50万人以上を誇る総合教育企業です。オンライン個別指導塾「Fit NET STUDY」や、マンツーマン学習サポート「Preステップオンライン」など、幅広い事業を運営しています。

CKCネットワーク株式会社URL：https://www.ckc.co.jp

オンライン家庭教師ハイタッチURL：https://hi-touch-online.com

【お問い合わせ先】

CKCネットワーク(株)

〒465-0093 愛知県名古屋市名東区一社4-165 中央出版本社ビル5F

TEL:052-307-5993Mail:hi-touch.appointment@ckc.co.jp

広報担当：熊切 真子