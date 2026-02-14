ついに開幕！総勢500名の小学生から追加メンバーに選ばれるのはだれ？『ひめらぶ追加メンバーオーディション』2026年2月14日（土）18:00よりYouTubeにて配信開始！

株式会社HJ

小学生プリンセスアイドルグループ「ひめらぶ」は、本日2026年2月14日（土）18:00より、公式YouTubeチャンネルにて『ひめらぶ追加メンバーオーディション』の模様を全10回にわたり配信開始することをお知らせいたします。

【YouTube配信URL：https://www.youtube.com/watch?v=XLHYm3mhfiM】

2025年10月のデビューステージでサプライズ発表された本オーディションには、500名を超える小学生がエントリー。厳選された21名の候補者が、2名の「新メンバー」枠をかけて挑む審査の裏側に密着します。

■第1回配信：2次面接審査がスタート！審査員から厳しい助言も

本日配信の第1回では、書類選考を通過した21名による「2次面接審査」が幕を開けます。

本番組のナレーションには、ティーンから絶大な支持を集めるegg専属モデルのあいさが就任。持ち前の明るいキャラクターで、候補生たちの熱い戦いに華を添えます。

〈審査内容〉

質疑応答に加え、自由曲での歌唱審査、課題曲『100パーセントだいちゅっき』のダンス審査を実施。参加者たちは最新アイドルソングから懐かしのJ-POPまで、個性豊かな選曲で挑みます。

〈ゲスト審査員：朝長美桜（元HKT48）の参戦〉

結成初期からのスタッフ陣に加え、特別ゲストとして元HKT48の朝長美桜が審査に参加。アイドル経験者として「一生懸命頑張れる子やめげずに強く頑張れる子」がアイドルとして大切と審査ポイントを語ったほか、「圧倒的アイドル」「歌もダンスも上手でこのままステージに立てる」と大絶賛の候補者も登場し、会場は期待感に包まれました。

歌詞を見ながら歌唱した参加者に対し、「間違ってもいいから堂々と（歌詞を）見ずに歌った方が良かったんじゃないかな」と、プロの視点から厳しいアドバイスを送る場面も。

また、「当日に歌詞を渡されて3時間後にMVを撮ることもあった」というHKT48時代の過酷なエピソードを披露し、現場の審査員を驚かせる一幕もありました。

〈番組テーマソングは新曲『プリンセス7か条』〉

オーディション番組のテーマソングには、ひめらぶの新曲『プリンセス7か条』を起用。 プリンセスアイドルになるための心得を歌い上げるポジティブなアイドルチューンです。

■参加者一覧

- アニー（小学3年/埼玉県）- えま（小学3年/千葉県）

・こゆ（小学3年/神奈川県）

・すず（小学3年/静岡県）

・せあん（小学5年/三重県）

・みぃみ（小学3年/神奈川県)

・ゆのは（小学3年/栃木県）

・りいな（小学6年/埼玉県）

・りりち（小学3年/大阪府）

・るりぴ（小学3年/東京都）

・桑原蓮音（小学2年/東京都）

・小合澤結葵（小学2年/埼玉県)

・前田瑠奈（小学5年/埼玉県）

・倉橋彩夢（小学3年/愛知県）

・相澤奈由（小学3年/千葉県)

・大友るみな（小学3年/埼玉県)

・鷹宮瑛茉（小学6年/東京都)

・中尾麗愛（小学3年/熊本県)

・島崎心遥（小学5年/埼玉県)

・白倉虹光夏 （小学5年/山梨県)

・富田えま（小学2年/宮崎県)

■「ひめらぶ追加メンバーオーディション」概要（配信スケジュール〉

公式YouTubeチャンネルにて、2月14日（土）より全10回にわたり順次公開予定。

- 第1回～第3回： 2026年2月14日、21日、28日- 第4回～第7回： 2026年3月7日、14日、21日、28日- 第8回～第10回： 2026年4月4日、11日、22日（水）

※配信スケジュールは、予告なく変更となる場合があります。

〈今後の審査フロー〉

2026年4月に合格者2名を決定。

【2次面接審査】 自己紹介＋実技（歌・ダンス）

【3次レッスン審査】

【最終審査】

【公式YouTubeチャンネル】

https://www.youtube.com/@himelove_official

■「ひめらぶ」について

「ひめらぶ」は、小学生メンバー5名によるプリンセスアイドルグループです。 "小学生姫ギャル"のりりぴをセンターに迎え、同世代の憧れを象徴する存在=プリンセスアイドルを目指して結成されました。

2025年8月に全国から500名以上がエントリーしたオーディションを経て4名が選ばれました。 しなこや竹下パラダイスの作品で知られるNOVECHIKAと、二度のレコード大賞受賞歴を持つTETTAが制作したデビュー曲『100パーセントだいちゅっき』はMV再生数50万回、TikTok動画再生数1,700万回を突破し大きな注目を集めています。

【ひめらぶ 公式SNS】

Instagram： https://www.instagram.com/himelove_official/

TikTok： https://www.tiktok.com/@himelove_official

X： https://x.com/himelove_idol

YouTube： https://www.youtube.com/@himelove_official

■会社概要

社名：株式会社HJ

代表：代表取締役社長 池田 隼人（イケダ ハヤト）

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-22-1 CHビル2F.3F.4F

URL：https://hj-s.co.jp

設立年：2006年2月

資本金：523,924,000円

従業員数：100人

事業内容：メディア事業、プロダクション事業、広告代理事業、イベント事業

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞

株式会社HJ 広報担当

https://tayori.com/f/hjcontact-prtimes/