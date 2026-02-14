AKB48グループ『HKT48』が、カノアラウレアーズ福岡「日本直販PRESENTS MUA HANA DAY」に出演決定（2026年3月14日）

日本直販株式会社

日本直販株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：水谷 彰孝／以下、日本直販）は、これまでの総合通販から「エンタメ、グローバル、DX・デジタル」を軸に“総合サービス（WEB3.0）”企業へ進化する取り組みの一環として、出資先の女子プロバレーボールチーム「カノアラウレアーズ福岡」の冠試合『日本直販PRESENTS MUA HANA DAY』（2026年3月14日（土）／アクシオン福岡）に、福岡を拠点に活動するアイドルグループ・HKT48のゲスト出演が決定したことをお知らせします。試合終了後に、HKT48によるスペシャルライブを実施予定です。

■ ゲスト出演決定 -- HKT48が「MUA HANA DAY」を盛り上げる

先日発表した冠試合『日本直販PRESENTS MUA HANA DAY』に続き、HKT48の出演が決定しました。福岡を拠点に活動するHKT48は、AKB48プロジェクト第4弾として発足したグループで、劇場公演やライブ活動を中心に幅広く活動しています。

■ 実施概要

- 大会名：2025-26 V.LEAGUE WOMAN 第14節 倉敷アブレイズ戦- マッチデー名：日本直販PRESENTS MUA HANA DAY- 開催日：2026年3月14日（土）- 会場：アクシオン福岡- 対戦相手：倉敷アブレイズ- 試合開始：12:00（試合終了後にライブ実施）- 主催：株式会社カノア- マッチデースポンサー：日本直販株式会社

本イベントは「試合観戦＋ライブ」の通しチケットでのご案内となります（試合のみ／ライブのみの個別チケットはありません）。チケットに関する最新情報は、カノアラウレアーズ福岡の公式案内をご確認ください。

※出演形態・演出は、当日の安全運営を最優先し、天候・混雑・運営上の理由等により変更となる場合があります。

■ 日本直販が目指す形 --「DX × IP（スポーツ・エンタメ）」によって“体験”を拡張

日本直販は、スポーツを最も力強いエンターテインメントの一つと捉え、地域と全国、そして世界のファンをつなぐ体験づくりを推進しています。今後も、コンテンツとデジタル活用を掛け合わせ、来場前後まで楽しめる仕組みづくりを通じて、クラブ・地域・ファンのつながりを深めてまいります。

■コメント

株式会社カノア 代表取締役 中村恭輔氏

本試合では、日本直販・HKT48とともに、SNS企画や会場参加型企画など「試合前・試合後まで続く体験」を通じて、初めて観戦される方も、いつも応援してくださる皆さまも、より深く楽しめる一日にしていきます。クラブ名に込めた「自由」と「幸福」の想いの通り、会場が笑顔であふれる時間をお届けできるよう、チーム・スタッフ一丸で準備してまいります。

＜会社概要＞

■ 日本直販株式会社

所在地：東京都港区虎ノ門3丁目20-5 伊藤佑ビル虎ノ門3F

代表者：代表取締役社長 水谷 彰孝

設立：1977年10月（日本直販ブランド開始）

事業内容：総合サービス（通販／コンテンツ企画／広告・販促支援 ほか）

URL：https://corporate.666-666.jp