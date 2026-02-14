2026 CHAE JONG HYEOP Fanmeeting in JAPAN ′THE WAY for US′ 開催決定！

株式会社 J HARMONY

いつもチェ・ジョンヒョプを応援してくださり、誠にありがとうございます。

ドラマ『Eye Love You』『無人島のディーバ 』『偶然かな。』などで人気を確立し、爽やかで優しい魅力を届けてきたチェ・ジョンヒョプ。

待望の主演最新作『君がきらめく季節に』が2026年2月20日に放送を控え、ますます注目が高まるなか、皆さまと心あたたまるひとときを過ごしに帰ってきます！

さらに、今回初めてVIPチケットをご用意いたしました！

VIPチケット特典として、皆さまの大切な思い出となるグループフォト撮影会を実施のほか、ここでしか手に入らない限定オリジナルグッズもご用意し、CHAEstの皆さまとチェ・ジョンヒョプがともに歩む“これから”へつながる、特別なひとときをお届けいたします。

さらに、ファンクラブ会員様限定！

本公演にご参加の方の中から抽選で、合計200名様（各公演100名様）をヒョプライズイベントにご招待いたします！

恒例のヒョプライズ企画も、今回も盛りだくさんでお届けします！

詳細は後日発表いたしますので、ぜひご期待ください！

2026年のきらびやかな春の日に、皆さまと一緒に笑って楽しみながら、またひとつ素敵な思い出を作りましょう！

【公演タイトル】

2026 CHAE JONG HYEOP Fanmeeting in JAPAN 'THE WAY for US'

【公演スケジュール】

■東京/東京国際フォーラム ホールA

2026年5月23日(土) 開場17:00 /開演18:00

2026年5月24日(日) 開場16:00 /開演17:00

※開場・開演時間、公演内容等は変更となる場合がございます。

※公演に関する会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

【チケット料金】

■VIPチケット

\21,000(税込)

＜VIPチケット特典＞

・グループフォト撮影会

・限定オリジナルグッズ

■一般チケット

\14,300(税込)

※3歳未満は入場不可。3歳以上よりチケットが必要となります。

※別途プレイガイドの手数料がかかります。

※特典会に関する詳細は後日改めてご案内いたします。

※特典会は公演時間外の実施となりますので、お時間に余裕を持ってのご参加をお願いいたします。

【枚数制限】

1名様につき各公演4枚まで

【チケット販売スケジュール】

■ファンクラブ1次先行(抽選)

受付期間：2026年2月17日(火)18:00～3月2日(月)23:59

■ファンクラブ2次先行(抽選)

受付期間：2026年3月10日(火)18:00～3月16日(月)23:59

※ファンクラブ先行期間内にご入会(ご入金)いただいた方もお申し込み可能です。

※同行者はファンクラブ非会員の方でもお申し込み可能です。

■プレイガイド先行(先着)

受付期間：2026年3月24日(火)18:00～4月20日(月)23:59

■グローバル先行 (先着)

受付期間：2026年3月24日(火)18:00～4月20日(月)23:59

■一般販売(先着)

受付期間：2026年4月24日(金)18:00～各公演の2日前まで

※「ファンクラブ先行」で予定数に達した際は、「プレイガイド先行」、「グローバル先行」や「一般販売」が実施されない場合がございます。

【チケットのお申し込みに際して】

・お申し込み期間終了後またはご購入後の変更・キャンセル・払い戻しは、理由の如何を問わず(公演中止の場合を除く)一切対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

・複数枚ご購入時に隣の座席をご案内できない場合がございます。

・チケットお申し込み時にご入力いただいた情報、およびチケットぴあのご登録情報の一部は株式会社 J HARMONYへ提供される場合がございます。提供された情報は会員照合・抽選作業のみに使用し、作業完了後には速やかに削除いたします。上記の目的以外では、特別な事情がない限りお客様の承諾なく第三者にその情報を開示・提供することはございません。

【公演当日の注意事項】

・公演当日はスタッフの指示に従っていただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。ご協力いただけない場合は、ご入場をお断りする場合や、ご退場いただくことがございます。

・公演当日はチケットの不正転売防止のため、本人確認を行う場合がございます。

・会場内での撮影・録音は一切禁止いたします。撮影・録音行為や、それらを試みる行為が確認された場合にはご退場いただきます。

・会場周辺での入り待ち・出待ちは、アーティストならびに皆さまの怪我やトラブル防止のため、禁止しております。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

・ペンライトをご使用になる際は、周りのお客様のご迷惑にならないようご注意ください。隣の席や通路にはみ出す大きさのグッズは禁止いたします。スタッフが演出の妨げ、または周りのお客様のご迷惑になると判断した場合は、ご使用をお断りすることがございます。

・スマートフォン・携帯電話・その他の音の鳴る機器は、音が鳴らないよう設定をお願いいたします。

・体調不良であることが見受けられるお客様には、スタッフよりお声がけし、ご参加を制限させていただく場合がございます。また、公演の途中で体調が悪くなった場合は無理をせず、お近くのスタッフまで速やかにお申し出ください。

・チケットに記載の座席に必ずご着席ください。

・空いている座席や販売していない座席にお荷物を置くことや、座席の移動は他のお客様へのご迷惑となりますのでおやめください。

・公演当日は映像および写真撮影のカメラが入る可能性がございます。お客様の様子が映像や写真に映りこむ場合がございますので、あらかじめご了承ください。

・終演後は混雑を避けるため、規制退場を実施いたします。スタッフの指示に従いご退場ください。

■お問い合わせ先

CHAE JONG HYEOP JAPAN OFFICIAL FANCLUB 事務局

support@chaejonghyeop-official.jp

平日10:00～17:00(12:00～13:00を除く)



今後の状況により注意事項等に変更・追加が生じる場合は、オフィシャルサイトやオフィシャルXにてご案内しますので、随時ご確認をお願いいたします。

x.com/cjh_official_jp